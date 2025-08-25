Его помнят в основном как актера – прежде всего по «Пацанам» и «Холодному лету пятьдесят третьего…». Сам он, однако, главным в своей жизни считал вовсе не актерство. Сценарист, актер, режиссер Валерий Приёмыхов (1943–2000) ушел из жизни 25 лет назад.0 комментариев
Китайский МИД опроверг отправку военного контингента на Украину
Китайские власти отвергли сообщения о планах направить миротворцев или военный контингент на территорию Украины, подчеркнув последовательность своей позиции.
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил на брифинге, что Китай не планирует отправлять воинский контингент на Украину в рамках гарантий безопасности, передает ТАСС.
Он подчеркнул: «Данная информация не соответствует действительности. Позиция Китая по украинскому вопросу ясна и последовательна».
Тема ввода миротворцев стран Запада вновь обсуждается европейскими политиками после встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Вашингтоне 18 августа. Российские власти выступают против подобного сценария. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 21 августа подчеркнул, что Россия считает недопустимым обеспечение гарантий безопасности Украины с помощью иностранной военной интервенции.
Ранее СМИ сообщали, что Китай рассматривает возможность отправки своих военных для участия в миротворческой миссии на Украине под эгидой ООН.
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин ранее заявила, что Китай готов сыграть конструктивную роль в урегулировании украинского кризиса и акцентирует важность устойчивой и всеобъемлющей безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что страна не рассматривает Китай в качестве гаранта безопасности из-за отсутствия поддержки со стороны Пекина.