В Германии узнали о готовности Китая отправить миротворцев на Украину

Welt: Китай объявил о готовности к миссии миротворцев на Украине по мандату ООН
Китай рассматривает возможность отправки военных для участия в миротворческой миссии на Украине под эгидой Организации Объединенных Наций, пишет немецкое издание Welt.
Китай может направить своих военнослужащих на Украину для участия в миротворческой миссии под эгидой ООН, сообщает Ura.ru со ссылкой на материалы немецкого издания Welt.
Отмечается, что Пекин готов поддержать международные усилия по контролю за осуществлением мирного процесса на Украине. Такая инициатива способна ускорить развертывание международных сил, призванных следить за выполнением соглашений по урегулированию конфликта.
В публикации Welt подчеркивается, что существуют опасения относительно истинных мотивов Китая – так, часть дипломатов выражает мнение, что под прикрытием миротворческой миссии Пекин может заняться разведывательной деятельностью, а при дальнейшем обострении ситуации – поддержать позицию России. Дипломат, на которого ссылается издание, отмечает: «Китай готов к миротворческой миссии в Украине под мандатом ООН».
Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай готов сыграть конструктивную роль в урегулировании украинского кризиса и акцентирует важность устойчивой и всеобъемлющей безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что страна не рассматривает Китай в качестве гаранта безопасности из-за отсутствия поддержки со стороны Пекина.