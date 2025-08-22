Китай заявил о готовности содействовать урегулированию украинского кризиса

Tекст: Вера Басилая

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила на брифинге, что Китай готов сыграть конструктивную роль в урегулировании украинского кризиса, передает РИА «Новости».

По ее словам, все стороны должны содействовать политическому решению украинского кризиса.

Мао Нин также заявила, что решение конфликта должно быть основано на общем, всеобъемлющем сотрудничестве и устойчивой перспективе безопасности.

Мао Нин также прокомментировала высказывание Владимира Зеленского о том, что Киеву не нужен Китай в качестве гаранта безопасности, подчеркнув неизменную и объективную позицию Пекина по украинскому конфликту. По ее словам, эта позиция «очевидна для всех заинтересованных сторон».

Китай последовательно выступает за диалог и поиск мирных путей выхода из кризиса, подчеркивают в МИД КНР. Внешнеполитическое ведомство страны ранее неоднократно заявляло о важности многостороннего подхода к обеспечению безопасности в регионе.

