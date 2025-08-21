Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.0 комментариев
США заявили ЕС о минимальном участии в гарантиях безопасности Киева
Politico: Пентагон сообщил европейцам о минимальном участии США в гарантиях Киеву
Высокопоставленный представитель Пентагона сообщил союзникам, что США намерены ограничить участие в будущих гарантиях безопасности для Украины, сообщает Politico.
Минимальная роль Соединенных Штатов в будущих гарантиях безопасности для Украины обсуждалась на встрече главы политического блока Пентагона Элбриджа Колби с европейскими военными, передает Politico.
Во время закрытых переговоров представители Великобритании, Франции, Германии и Финляндии пытались выяснить, какие военные ресурсы США готовы предоставить для поддержки возможного мирного соглашения между Киевом и Москвой, но услышали, что Вашингтон займет минимально активную позицию.
По данным издания, среди европейских союзников усилились опасения, что президент США Дональд Трамп рассчитывает на европейцев в обеспечении долгосрочного мира на Украине. Один из дипломатов НАТО заявил: «Есть осознание, что все это ляжет на плечи Европы. США не дают полной гарантии участия».
Колби, ранее проводивший аудит американских запасов вооружений, давно призывал Европу активнее участвовать в собственной обороне, что, по мнению наблюдателей, усложняет получение гарантий со стороны США.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте проинформировал 32 страны альянса о ходе переговоров, после чего началось обсуждение возможных гарантий для Киева. В ближайшее время военные лидеры альянса готовят практические предложения для своих политиков.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что страны НАТО не могут выступать миротворцами на территории Украины.
Сенатор США Марко Рубио возглавил консультации по подготовке возможных гарантий безопасности для Украины.
Премьер Италии Джорджа Мелони предложила план экстренной помощи Киеву.
МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО.
Газета ВЗГЛЯД писала, что страны Европы предлагают Украине гарантии безопасности антироссийского характера.