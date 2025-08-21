  • Новость часаДолгов осудил планы Киева пересмотреть границы Донбасса
    Посол Украины в Польше «зоологически» оскорбил своих сограждан
    Мелони предложила новый план гарантий безопасности для Украины
    Вэнс рассказал о шутке над Зеленским в Белом доме
    Россиянка впервые в истории стала капитаном атомного ледокола
    США отказались брать обязательства по гарантиям безопасности Украины
    Вэнс назвал два ключевых вопроса в переговорах по Украине
    NYT: Запад может ввести войска на Украину после окончания войны без согласия России
    Израильская армия начала операцию по захвату Газы
    Госдума выступила против работы релокантов в госструктурах
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Вслед за БПЛА стартовала эра морских дронов

    Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Пусть Европа ищет гуннов в зеркале

    Европейцы охотно поддерживают украинско-прибалтийский миф о «дикости» русских. Не потому, что он соответствует реальности, а потому, что он совпадает с их собственным мифом. Фактически это союз, построенный даже не на каких-то материальных интересах, а на фантасмагорической лжи о России.

    6 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев От «творчества» ИИ воняет за километр

    Можно, конечно, сломать ход истории, подойти и плюнуть на картину Малевича, и это тоже будет актом художественного творчества – акционизмом. Но слабая сторона ИИ в том, что он даже этого сделать никогда не сможет.

    44 комментария
    21 августа 2025, 11:31 • Новости дня

    США заявили ЕС о минимальном участии в гарантиях безопасности Киева

    Politico: Пентагон сообщил европейцам о минимальном участии США в гарантиях Киеву

    США заявили ЕС о минимальном участии в гарантиях безопасности Киева
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Высокопоставленный представитель Пентагона сообщил союзникам, что США намерены ограничить участие в будущих гарантиях безопасности для Украины, сообщает Politico.

    Минимальная роль Соединенных Штатов в будущих гарантиях безопасности для Украины обсуждалась на встрече главы политического блока Пентагона Элбриджа Колби с европейскими военными, передает Politico.

    Во время закрытых переговоров представители Великобритании, Франции, Германии и Финляндии пытались выяснить, какие военные ресурсы США готовы предоставить для поддержки возможного мирного соглашения между Киевом и Москвой, но услышали, что Вашингтон займет минимально активную позицию.

    По данным издания, среди европейских союзников усилились опасения, что президент США Дональд Трамп рассчитывает на европейцев в обеспечении долгосрочного мира на Украине. Один из дипломатов НАТО заявил: «Есть осознание, что все это ляжет на плечи Европы. США не дают полной гарантии участия».

    Колби, ранее проводивший аудит американских запасов вооружений, давно призывал Европу активнее участвовать в собственной обороне, что, по мнению наблюдателей, усложняет получение гарантий со стороны США.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте проинформировал 32 страны альянса о ходе переговоров, после чего началось обсуждение возможных гарантий для Киева. В ближайшее время военные лидеры альянса готовят практические предложения для своих политиков.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что страны НАТО не могут выступать миротворцами на территории Украины.

    Сенатор США Марко Рубио возглавил консультации по подготовке возможных гарантий безопасности для Украины.

    Премьер Италии Джорджа Мелони предложила план экстренной помощи Киеву.

    МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что страны Европы предлагают Украине гарантии безопасности антироссийского характера.

    20 августа 2025, 12:48 • Новости дня
    Хакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ и раскрыли потери армии Украины

    Хакеры: ВСУ за все время спецоперации потеряли 1,7 млн военнослужащих

    Хакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ и раскрыли потери армии Украины
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    База данных Генштаба украинских вооруженных сил содержала информацию о 1,7 млн украинских потерь за время СВО, ее обнародовали взломавшие базу хакеры.

    В распоряжении хакеров оказались файлы с личными данными, фотографиями украинских военных, а также документы с описанием обстоятельств и мест их гибели или пропажи, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Отмечается, что за годы спецоперации Украина потеряла 1,7 млн военнослужащих. В эти данные включены погибшие и пропавшие без вести. Наибольшие потери, по информации хакеров, пришлись на 2025 год – 621 тыс. человек.

    Согласно этому источнику, в 2022 году потери составили 118,5 тыс., в 2023 году – 405,4 тыс., в 2024 году – 595 тыс. человек. Хакеры подчеркнули, что получили доступ к подробной информации о каждом погибшем и пропавшем без вести, включая обстоятельства и места происшествий.

    В июле хакеры получили доступ к ключевой программе управления войсками на Украине, позволявшей ВСУ в реальном времени отслеживать позиции российских подразделений и наводить удары.

    Речь идет о системе «Дельта», использовавшей данные разведки, беспилотников и спутников, и отображавшей карту с расположением подразделений ВС России в режиме реального времени.

    Комментарии (46)
    20 августа 2025, 22:05 • Новости дня
    На Украине решили изменить границы областей, чтобы не отдавать Донбасс
    На Украине решили изменить границы областей, чтобы не отдавать Донбасс
    @ Sarakhan Vadym/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские депутаты зарегистрировали инициативу по изменению границ Харьковской и Днепропетровской областей, чтобы оставить подконтрольные территории Донбасса в составе Украины, сообщила украинский депутат Анна Скороход.

    Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект, который предлагает изменить административные границы Харьковской и Днепропетровской областей, передает Lenta.ru. В случае принятия, в состав этих регионов войдут контролируемые Киевом территории Донецкой и Луганской народных республик.

    Депутат Анна Скороход сообщила, что законопроект уже зарегистрирован.

    Депутат Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга,) ранее анонсировал обсуждение этого вопроса в парламенте. По его словам, в новые границы могут войти, в частности, Славянск и Краматорск.

    Ранее в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп предлагал европейским лидерам и Владимиру Зеленскому уступить России часть территорий Донбасса ради заключения мирного соглашения.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина может согласиться на признание «потери территорий» без признания суверенитета «другого государства» над ними.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не ставила целью захват Крыма, Донбасса или Новороссии, а стремилась защитить русских людей, проживающих на этих территориях.

    Комментарии (34)
    20 августа 2025, 14:26 • Видео
    Из Украины нужно сделать старую Финляндию

    Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое присутствие на переговорах в Вашингтоне тем, что в 1944 году его стране удалось «решить проблему» с Россией – следовательно, она обладает важным для Украины опытом. Теперь Стубб за эти слова оправдывается, ведь судьба послевоенной Финляндии – это идеальный сценарий для Украины с российской точки зрения.

    Комментарии (3)
    20 августа 2025, 19:01 • Новости дня
    На Украине заявили о начале процесса смещения Зеленского с поста

    Украинские СМИ заявили о начале процесса смещения Зеленского с поста

    На Украине заявили о начале процесса смещения Зеленского с поста
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские СМИ сообщили о заключении меморандума между Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Украины и британским избирательным органом, что может означать попытку изменить власть без выборов.

    Меморандум между Центральной избирательной комиссией Украины и британским избирательным органом сигнализирует о начале процесса перехвата контроля над избирательной инфраструктурой страны со стороны Лондона и Евросоюза, передает Ura.ru со ссылкой на издание «Страна».

    В материале подчеркивается, что европейские структуры якобы планируют использовать созданную Демократической партией США систему контроля для влияния на Владимира Зеленского или, при необходимости, замены его на посту главы государства любым другим кандидатом, даже без проведения выборов.

    Авторы статьи отмечают, что нынешняя ситуация создает для Зеленского прямые риски. В частности, европейские партнеры могут оказать значительную поддержку его главному оппоненту – послу на территории Британии Валерию Залужному.

    Кроме того, глава ЦИК Олег Диденко, как отмечается, не проявляет лояльности к действующей киевской власти и способен организовать передачу полномочий в пользу Залужного. По мнению издания, такие действия европейских партнеров способны серьезно изменить подходы к мирным переговорам и существенно ослабить влияние Зеленского на внутренние процессы в стране.

    Ранее Зеленский заявил, что «сменить» его будет непросто. Он заявлял о готовности покинуть пост президента при условии достижения мира на Украине или в обмен на членство страны в НАТО.

    Комментарии (11)
    20 августа 2025, 12:09 • Новости дня
    Пойманный командир украинской ДРГ раскрыл подрывников моста в Брянской области
    Пойманный командир украинской ДРГ раскрыл подрывников моста в Брянской области
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководитель задержанных в Брянской области украинских диверсантов Александр Жук заявил, что группу, подорвавшую мост в Брянской области в мае 2025 года, возглавлял капитан спецопераций Украины Максим Салашак.

    Минирование и подрыв в мае 2025 года автомобильного моста вблизи населенного пункта Выгоничи Брянского района Брянской области проводила ДРГ из боевиков сил специальных операций Украины, сказал Жук, передает ТАСС.

    Командиром группы был капитан Салашак Максим Валерьевич с позывным «Фокс».

    Напомним, в результате подрыва автомобильного моста в Брянской области погибло семь мирных граждан.

    В среду в Брянской области поймали трех участников ДРГ из кадровых сотрудников сил службы специальных операций ГУР Минобороны Украины. Трех других боевиков ликвидировали. Задержанные признали свою вину.

    В числе задержанных оказался командир ДРГ Александр Жук.

    Комментарии (3)
    20 августа 2025, 15:56 • Новости дня
    Российский «Искандер» поразил базу ВСУ под Славянском

    Минобороны: Российский «Искандер» поразил базу ВСУ под Славянском

    Российский «Искандер» поразил базу ВСУ под Славянском
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» нанес удар по пункту временной дислокации третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ в районе Славянска в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

    Ведомство в Telegram-канале также опубликовало видеозапись применения комплекса «Искандер». На кадрах видно, как ракета поражает обозначенный объект.

    Ранее в результате удара комплексов «Искандер» под Стахорщиной в Черниговской области были ликвидированы несколько грузовиков с техникой и вооружением, а также до 20 украинских военных.

    До этого Минобороны России показало удар Су-34 по пункту дислокации подразделения ВСУ.

    Комментарии (3)
    20 августа 2025, 12:48 • Новости дня
    Долгов назвал лучшую гарантию безопасности Украины

    Дипломат Долгов: Европа настаивает на вводе войск на Украину, чтобы торпедировать мирные переговоры

    Долгов назвал лучшую гарантию безопасности Украины
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Рассуждения Европы о размещении контингента на Украине – провокационный разогрев информационного поля. Лидеры ЕС, делающие ставку на продолжение конфликта, таким образом стремятся сорвать урегулирование, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. По его словам, лучшей гарантией безопасности Украины станет безъядерный и нейтральный статус страны.

    «Позиция России относительно присутствия контингента стран НАТО на Украине известна: для Москвы неприемлемо размещение иностранных сил. Тем не менее европейские политики продолжают педалировать идею о вводе своих войск в рамках мирного соглашения. Делают это они не просто так: их цель – торпедировать любые договоренности между российской и американской сторонами», – считает Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    По словам собеседника, Брюссель делает ставку на конфликт, а мир ему не нужен, ведь в таком случае лидеры ЕС теряют источник финансового заработка и возможность заполучить дополнительные политические очки. «Поэтому тот же Эммануэль Макрон практически каждый день выступает с заявлениями, направленными на то, чтобы сбить нас с последовательной, уравновешенной и спокойной позиции», – указал дипломат.

    Вместе с тем никто из европейцев на деле не готов отправлять свои войска на Украину. Долгов напомнил, что ранее британские официальные лица рассматривали развертывание до 30 тыс. военнослужащих, позже эта цифра была сокращена. «Этого хватит на то, чтобы «обеспечить безопасность» полевой кухни», – иронично отметил спикер, назвав громогласные заявления Европы о контингентах «провокационным разогревом информационного поля».

    Кроме того, европейцы не станут предпринимать шаги по размещению войск без финального согласия со стороны Вашингтона, добавил собеседник. «Ни Владимир Зеленский, ни группа европейских политиков, которые приехали в Белый дом в понедельник, не обладают субъектностью. На этом фоне важна позиция Дональда Трампа и его администрации», – подчеркнул он, указав на продуктивные переговоры президентов России и США на Аляске, по итогам которых позиции сторон сблизились.

    «Лучшей гарантией безопасности Украины является ее возвращение к основам, которые были определены при обретении независимости. Речь идет о безъядерном и нейтральном статусе – отказе от участия в военных альянсах и от размещения иностранных баз на своей территории; обеспечении прав русского языка. Другими словами, Киеву следует вернуться к истокам и убрать все, что было привнесено за последние несколько десятков лет», – заключил Долгов.

    Ранее стало известно о готовности около десяти стран направить войска на Украину. По информации источников Bloomberg, в рамках разрабатываемого пакета гарантий безопасности на первом этапе западные государства окажут помощь украинским военным в «обучении и подкреплении». Франция и Британия намерены отправить «сотни» своих солдат, которые будут находиться вдали от линии соприкосновения.

    На следующем этапе США будут делиться разведданными, помогать с поставками оружия и, возможно, с противовоздушной обороной, говорится в материале. Напомним, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что отправка американских сил на Украину не рассматривается, но Вашингтон может в рамках гарантий безопасности обеспечить защиту страны с воздуха.

    В ближайшие дни европейские военные чиновники встретятся с коллегами из Штатов, чтобы конкретизировать планы «по предоставлению надежных гарантий безопасности и подготовки к развертыванию сил обеспечения безопасности в случае прекращения боевых действий», сказано в заявлении британского правительства.

    Напомним, вопрос о предоставлении гарантий безопасности Киеву затрагивался и на саммите на Аляске. Тогда Владимир Путин согласился с необходимостью подобной инициативы, а также заявил, что Москва готова работать над ее реализацией – но не в ущерб базовым вопросам национальной безопасности России.

    В понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова также заявила о неприемлемости размещения войск государств НАТО на Украине. По ее словам, подобный шаг «чреват неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями».

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал пресечь дискуссии о вводе иностранных сил на Украину. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли Брюссель навязать свою точку зрения Вашингтону относительно гарантий безопасности и как Москва может повлиять на планы европейцев.

    Комментарии (9)
    20 августа 2025, 18:59 • Новости дня
    В Киево-Печерской лавре решили провести «дерусификацию» росписей собора
    В Киево-Печерской лавре решили провести «дерусификацию» росписей собора
    @ Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Руководство Киево-Печерской лавры планирует заменить современные изображения руководителей канонической Украинской православной церкви на росписях Успенского собора, чтобы оставить только исторические фигуры.

    Руководство комплекса «Киево-Печерская лавра» намерено провести так называемую дерусификацию росписей главного храма – Успенского собора, сообщает ТАСС. Об этом в интервью агентству «Укринформ» заявила исполняющая обязанности гендиректора заповедника Светлана Котляревская.

    По ее словам, нынешнее здание собора было восстановлено около двадцати лет назад практически с нуля, поскольку оригинал был разрушен во время Второй мировой войны. При восстановлении собора, когда на территории находилась каноническая Украинская православная церковь, в росписях появились изображения ее тогдашних руководителей, увековеченных рядом с историческими фигурами лавры.

    Котляревская отметила: «Если мы на росписях оставим только исторические фигуры, то это может стать прекрасным примером наглядной дерусификации Успенского собора». По ее словам, руководство заповедника рассматривает этот шаг как часть общего курса по дерусификации культурных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины обвинили УПЦ в связях с Русской православной церковью. Власти Украины также потребовали от УПЦ порвать связи с РПЦ.

    Комментарии (11)
    21 августа 2025, 10:24 • Новости дня
    Bloomberg: Мелони предложила план экстренной помощи Украине

    Мелони предложила новый план гарантий безопасности для Украины

    Bloomberg: Мелони предложила план экстренной помощи Украине
    @ Marco Iacobucci/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские лидеры рассматривают инициативу, согласно которой союзники Киева будут обязаны в течение суток принять решение о военной поддержке в случае нового нападения России, пишет Bloomberg.

    Европейские лидеры обсуждают новый план гарантий безопасности для Киева, который предполагает, что союзники Украины должны будут в течение суток принять решение о предоставлении ей военной поддержки в случае новой атаки со стороны России, передает Bloomberg.

    С инициативой выступила премьер-министр Италии Джорджия Мелони. По словам источников, ее предложение похоже на коллективную оборону по принципу НАТО, но при этом не предусматривает формального членства Украины в альянсе. Такой механизм рассматривается как компромисс на фоне отсутствия перспектив вступления Украины в НАТО.

    В рамках плана, подписавшие двусторонние соглашения с Киевом страны будут обязаны экстренно обсудить возможный ответ, если Украина вновь подвергнется нападению. Среди мер называются быстрая и продолжительная военная поддержка, экономическая помощь, укрепление украинской армии и санкции в отношении России.

    Bloomberg отмечает, что на недавней встрече в Белом доме Дональд Трамп подтвердил готовность США предоставить Киеву гарантии безопасности, но исключил отправку американских солдат, допустив при этом возможность воздушной поддержки. Обсуждается также потенциал участия французских и британских войск в качестве части возможного мирного соглашения, однако детали этих инициатив пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами Европы прошла по сценарию, который соответствует интересам Владимира Путина. Дональд Трамп продолжает проводить свою линию по вопросу Украины, игнорируя позицию европейских стран. США и Европа начали совместную работу над предоставлением гарантий безопасности для Украины.

    Комментарии (12)
    20 августа 2025, 14:08 • Новости дня
    Лавров поддержал создание надежных гарантий безопасности по Украине
    Лавров поддержал создание надежных гарантий безопасности по Украине
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия выступает за то, чтобы разрабатываемые Британией, Францией и Германией коллективные гарантии безопасности по Украине были действительно надежными, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

    По его словам, Москва поддерживает инициативу создания таких гарантий, но считает, что они должны быть эффективными и обеспечивать безопасность всех сторон, передает ТАСС.

    В ходе совместной пресс-конференции вице-премьер Иордании Айман ас-Сафади выразил надежду, что встреча президентов России и США на Аляске поможет политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса.

    «Мы приветствовали проведение встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Надеемся, что кризису будет найдено политико-дипломатическое решение», – заявил он.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии президента России Владимира Путина принять гарантии безопасности для Украины.

    Дипломат Константин Долгов в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал безъядерный и нейтральный статус Украины лучшей гарантией безопасности.

    Комментарии (31)
    20 августа 2025, 21:36 • Новости дня
    Европейские лидеры обсудили создание формата «НАТО-лайт» для Украины

    Bloomberg: Италия предложила решения о поддержке Киева при возможном нападении

    Европейские лидеры обсудили создание формата «НАТО-лайт» для Украины
    @ IMAGO/PRESSEFOTOGRAFIE UDO GOTT/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Европейские страны рассматривают инициативу Италии, предусматривающую быстрые решения о поддержке Киева при возможном нападении, что не эквивалентно коллективной обороне НАТО.

    Европейские лидеры обсуждают вариант предоставления Украине гарантий безопасности по формуле «НАТО-лайт», пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

    По данным агентства, Италия предложила план, согласно которому в случае нападения на Украину страны Евросоюза должны в течение одних суток принять решение о военной поддержке Киева. Окончательный статус этого предложения в обсуждениях среди стран ЕС пока неизвестен.

    План не предусматривает автоматических обязательств по коллективной обороне, как в пятой статье устава НАТО, однако подписавшие соглашение государства должны будут быстро согласовать совместные ответные меры. Среди возможных вариантов: оперативная военная помощь, экономическая поддержка, усиление украинской армии и введение санкций.

    The New York Times сообщала, что Киев считает такие предложения «расплывчатыми». Зампред комитета Верховной рады Украины Егор Чернев заявил, что предложенный европейцами механизм нуждается в доработке. Украинские власти отмечают, что без членства в НАТО только прямое обязательство союзников защищать страну может предотвратить возможные угрозы со стороны России.

    В МИД России ранее подчеркивали, что Москва не приемлет сценариев, связанных с размещением на Украине войск стран НАТО, полагая, что это может привести к неконтролируемой эскалации конфликта. Обсуждения по гарантиям безопасности для Украины в европейских столицах продолжаются, детали предложений могут меняться.

    Комментарии (10)
    20 августа 2025, 12:04 • Новости дня
    Скачко: Британия расписалась во вмешательстве в будущие выборы на Украине

    Политолог Скачко: Британия расписалась во вмешательстве в будущие выборы на Украине

    Скачко: Британия расписалась во вмешательстве в будущие выборы на Украине
    @ Str/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Британия хочет привести к победе на потенциальных президентских выборах на Украине противника мира с Россией. Для этого британская сторона будет учить украинский ЦИК приемам воздействия на население, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Лондон и Киев подписали меморандум о взаимной помощи в проведении электоральных процессов.

    «Подписанный меморандум – это формализация вмешательства Европы в потенциальные выборы на Украине с целью перезагрузки власти в нужном направлении. Британские специалисты будут обучать украинских коллег пиар-приемам, распространению фейков и другому воздействию на население с целью продвижения какого-то определенного кандидата», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Кроме того, я полагаю, что совместные проекты будут направлены на воспитание в проевропейской повестке непосредственно самих украинских политиков, кандидатов на выборах. На сегодняшний день Британия хочет, чтобы ВСУ воевали до последнего украинца. Поэтому акцент сделают на приведение к власти противника мира с Россией. Но в этой игре так много акторов, что все может кардинальным образом измениться в ближайшем будущем», – указал он.

    «У Британии большой опыт идеологической работы и создания общественно-политических трендов. Сейчас Лондон перенимает это направление работы у Госдепа для того, чтобы усилить британские позиции в мировой повестке. США же начинают дистанцироваться от этого трека, рассматривая геополитику все больше, как средство заработка, чем как инструмент для навязывания собственных парадигм», – заметил аналитик.

    Спикер напомнил, что накануне появились сообщения о том, что Валерий Залужный, экс-главком ВСУ, украинский посол в Британии, якобы тайно готовится баллотироваться в президенты Украины, и в Лондоне уже работает его штаб. «Впрочем, не факт, что британская сторона в итоге поддержит кандидатуру генерала, если выборы все-таки будут проводиться», – спрогнозировал собеседник.

    Политолог также допустил, что в ближайшее время подобные меморандумы с Киевом подпишут Париж, Рим и Берлин. «Думаю, нас ждет своего рода «фехтование на книжечках» между партнерами по ЕС – мягкое внутриевропейское соперничество за влияние на украинские электоральные процессы», – отметил эксперт.

    Ранее избиркомы Британии и Украины подписали меморандум о взаимопонимании для обмена опытом «в управлении выборами, кибербезопасности и просвещении избирателей». Также стороны обсудили дезинформацию, иностранное вмешательство, голосование за рубежом и электоральное финансирование. Это якобы должно помочь Киеву провести кампании после окончания конфликта, сообщает британская комиссия.

    Впрочем, глава Белого дома Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Вашингтоне был озадачен его отказом от проведения президентских выборов на фоне военного положения.

    «Нам надо провести работу в парламенте, поскольку во время войны выборы проводить нельзя. Но мы можем обеспечить безопасность. Нам нужно перемирие везде – на поле боя, в воздухе, на море, чтобы у людей была возможность прийти на демократические, открытые, законные выборы», – заявил Зеленский.

    На это Трамп заметил: «Вы говорите, у вас нельзя проводить выборы во время войны?.. То есть если мы вступим с кем-то в войну – больше никаких выборов? О, это хорошо. Интересно, что на это скажут фейк-ньюс».

    Срок президентских полномочий Зеленского истек в мае прошлого года. Намеченные на 31 марта 2024 года выборы были отменены на основании введенного Зеленским военного положения, которое регулярно продлевается на 90 дней. Последний раз Верховная рада голосовала по этому вопросу в середине июля – и действует оно до 5 ноября.

    Российский лидер Владимир Путин неоднократно отмечал, что согласно основному закону Украины, президент избирается на пять лет, а способов продления полномочий не существует даже в условиях военного положения. Таким образом нынешнее украинское руководство нелегитимно, и без проведения выборов переговоры о мире могут оказаться под вопросом. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему уставшее от конфликта украинское общество не поддержит «кандидата-реваншиста» на потенциальных выборах президента Украины.

    Комментарии (7)
    20 августа 2025, 17:18 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение катера ВСУ у берегов Крыма

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные остановили попытку украинских катеров проникнуть к крымскому мысу Тарханкут, уничтожив один из них с применением барражирующего боеприпаса, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала ведомства, в ночь на 20 августа ВСУ предприняли попытку провести диверсионную операцию в акватории Черного моря, используя десантные катера. Катера двигались от Одессы в направлении мыса Тарханкут в Крыму.

    По данным ведомства, противник был обнаружен и его действия пресекли с помощью расчетов Центра «Рубикон». На удалении 72 километра от крымского побережья один из катеров ВСУ был поражен барражирующим боеприпасом «Ланцет». Разведывательный беспилотник Zala обеспечивал разведку и объективный контроль операции.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военные сорвали попытку ВСУ прорваться к Крыму.

    Комментарии (4)
    21 августа 2025, 03:50 • Новости дня
    Рогов назвал данные хакеров KillNet о потерях ВСУ приговором Зеленскому

    Tекст: Ирма Каплан

    Российская хакерская группа KillNet вскрыла данные Генштаба о потерях ВСУ, что может стать приговором киевскому режиму во главе с Владимиром Зеленским, считает председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    «Потери ВСУ на фронте действительно колоссальные. Режим Зеленского, конечно, все будет отрицать, но операция «Гласность» поможет донести правду прежде всего до родных и близких, отправленных киевским режимом на фронт, на верную смерть. Попавшие в публичную плоскость данные о потерях ВСУ – это приговор Зеленскому», – сказал Рогов РИА «Новости».

    Он добавил, что Зеленский верен принципу продолжать военный конфликт до последнего украинца, понимая, что каждый украинец – тот же русский.

    Напомним, группа хакеров KillNet взломала базу данных Генштаба ВСУ и обнародовала информацию об 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести украинских военных.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, представитель хакерской группировки KillNet сообщил, что взлому подвергся компьютер главы департамента логистики по фамилии Черных.

    Комментарии (5)
    20 августа 2025, 15:32 • Новости дня
    Обнародован список политзаключенных на Украине из 368 человек

    «Клуб народного единства» обнародовал список украинских политзаключенных

    Tекст: Ольга Иванова

    Международный «Клуб народного единства» впервые представил перечень задержанных и осужденных на Украине за политическую или религиозную деятельность, включающий известных личностей.

    Список заключенных по политическим и религиозным мотивам на Украине впервые был обнародован на площадке ТАСС, пишет ТАСС. В него вошли 274 общественных деятеля, 47 политзаключенных, 32 представителя духовенства и 15 журналистов. В документе указаны как осужденные, так и находящиеся под домашним арестом.

    Среди фигурантов списка – глава предприятия «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев, епископы Украинской православной церкви Московского патриархата митрополиты Павел и Арсений, а также депутаты Александр Дубинский, Евгений Шевченко, Артем Дмитрук и журналист Диана Панченко.

    Кроме того, «Клуб народного единства» принял декларацию с требованием освободить всех 368 заключенных, находящихся на Украине по политическим мотивам. Документ отправят президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу, а также патриарху Кириллу, папе римскому Льву XIV, генсекам ООН и ОБСЕ.

    В декларации содержится призыв к международным лидерам и организациям содействовать освобождению всех политических заключенных, находящихся в украинских местах лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подполковник Росгвардии Захар Прилепин заявил, что на Украине остаются почти 13 тыс. политзаключенных и гражданских пленных. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов передал уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой верифицированный перечень политзаключенных, находящихся в заключении на Украине.

    Комментарии (3)
    21 августа 2025, 10:12 • Новости дня
    Вэнс назвал два ключевых вопроса в переговорах по Украине

    Вэнс назвал гарантии безопасности для Украины и территории главными вопросами

    Вэнс назвал два ключевых вопроса в переговорах по Украине
    @ Brent Gudenschwager/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс обозначил гарантии безопасности Украины и территориальный вопрос, как главные темы на переговорах по урегулированию, сообщает Bloomberg.

    Переговоры по завершению спецоперации на Украине сосредоточены вокруг двух ключевых вопросов – гарантий безопасности для Украины и территорий, которые Россия «хочет взять под контроль», заявил вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

    «На самом деле есть два больших вопроса, и в каком-то смысле это очень просто, а в каком-то – очень сложно», – отметил Вэнс. По его словам, Украина добивается гарантий, что больше не будет подвергаться нападению и сохранит свою территориальную целостность, в то время как Россия «требует определенные территории», часть из которых уже контролирует, а часть еще нет, передает Bloomberg.

    Президент Дональд Трамп наращивает усилия для прекращения конфликта, организовав на прошлой неделе саммит с Владимиром Путиным на Аляске и переговоры с Владимиром Зеленским в Белом доме. США работают над организацией встречи между российским и украинским лидерами, однако место и дата еще не определены.

    Вэнс считает, что личная встреча Путина и Зеленского могла бы продвинуть переговоры вперед, поскольку «именно в этом заключается суть процесса: украинцы хотят гарантий безопасности, россияне – определенного количества территорий». Если переговоры пройдут успешно, Трамп готов провести трехсторонний саммит.

    Вэнс также рассказал, что не раз разговаривал с Путиным по телефону, охарактеризовав его как более сдержанного и осторожного, чем может показаться из сообщений американских СМИ.

    Вашингтон заявил, что не намерен предоставлять Киеву гарантии безопасности до тех пор, пока не станут ясны условия завершения конфликта.

    Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что Россия надеется, что Трамп разъяснит Киеву инициативы Москвы.

    Президент России Владимир Путин после переговоров с Дональдом Трампом на Аляске согласился с доводами главы Белого дома о необходимости обеспечения безопасности Украины.

    Комментарии (0)
    Гарантии безопасности для Украины покрыты туманом и суевериями

    Дипломатические баталии вокруг гарантий безопасности для Украины продолжаются. В то время как Европа настаивает на вводе своего контингента, Россия требует, чтобы итоговые соглашения учитывали и ее интересы в области национальной обороны. По мнению экспертов, непоследовательность позиции ЕС проистекает из нежелания Дональда Трампа создать четкие рамки для дискуссии по этому вопросу. Подробности

    Безэкипажные катера несут новую угрозу на Балтике

    США и Польша готовятся к массированному применению безэкипажных катеров, причем на Балтике. Это не только свидетельствует о подготовке НАТО к войне в этом регионе, но и показывает, как именно альянс собирается действовать против российского флота. Подробности

    Посол Украины в Польше «зоологически» оскорбил своих сограждан

    Украинский дипломат объяснил ценность страны для НАТО умением «убивать русских». С таким заявлением выступил посол страны в Польше Василий Боднар. Он добавил, что сейчас Киеву было бы достаточно лишь приглашения в альянс. В то же время президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Украина не станет частью НАТО. По мнению экспертов, скандальное высказывание Боднара выглядит издевательством в первую очередь над самими украинцами, а не русскими или поляками. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Из Украины нужно сделать старую Финляндию

      Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое присутствие на переговорах в Вашингтоне тем, что в 1944 году его стране удалось «решить проблему» с Россией – следовательно, она обладает важным для Украины опытом. Теперь Стубб за эти слова оправдывается, ведь судьба послевоенной Финляндии – это идеальный сценарий для Украины с российской точки зрения.

    • Трамп усмирил Зеленского

      В ходе открытой части встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Владимир Зеленский сказал ему спасибо 11 раз за четыре минуты. Европейцы из «партии войны» тоже пытались подмазаться к хозяину. Однако разжалобить Трампа не получилось, он настоял на своем.

    • Зеленского ждет экзекуция

      В понедельник в Вашингтоне состоится шоу: Владимир Зеленский и европейские лидеры будут убеждать Дональда Трампа в необходимости воевать с Россией. Но он для себя уже все решил.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

