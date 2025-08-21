Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.0 комментариев
NYT: Рубио возглавил консультации по гарантиям безопасности для Украины
Госсекретарь Марко Рубио получил задание вести переговоры с Европой для согласования вариантов обеспечения безопасности Украины без участия войск США, пишет The New York Times (NYT).
Рубио был назначен президентом Трампом руководить переговорами с европейскими лидерами по выработке предложений о гарантиях безопасности для Украины, сообщает The New York Times.
Основная задача Рубио – убедить европейских союзников в готовности США поддержать Украину без размещения американских войск на ее территории, а также обеспечить уверенность Владимира Зеленского в том, что Киев получит поддержку в случае нового нападения России.
По данным издания, Россия настаивает на участии в создании любых гарантий безопасности для Украины, что усложняет переговоры о достижении соглашения. Планируемые гарантии могут включать воздушную и разведывательную поддержку США европейским миссиям, а также участие в контроле за Черным морем и обеспечении доступа к Дунаю.
Европейские лидеры положительно оценивают назначение Рубио, отмечая его опыт и связи по линии Сената, где он занимал ключевые посты в комитетах по разведке и международным отношениям. «Все довольны, что Рубио возглавил рабочую группу, поскольку его считают наиболее компетентным в создании жизнеспособной схемы», – заявила Лиана Фикс из Совета по международным отношениям.
Рубио отметил, что «невозможно закончить войну, не ведя переговоры с Путиным», отказавшись повторять прежние обвинения в адрес российского лидера и подчеркнув, что сейчас главная цель – прекращение военных действий.
