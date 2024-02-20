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Госдума ввела запрет рекламы ресурсов иноагентов и размещения на них рекламы
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий запрет для российских граждан и компаний размещать рекламу на информационных ресурсах иноагентов, а также запрещающий рекламу таких ресурсов в целом.
Документ был внесен на рассмотрение палаты группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным 15 февраля.
Как уточнил ранее глава профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, Дума может рассмотреть законопроект во втором и третьем чтениях уже на следующей неделе, передает ТАСС.
Ранее эксперты объяснили, что законопроект о запрете рекламы у иноагентов в ближайшее время будет внесен в Госдуму, он необходим для того, чтобы лишить противника ресурсов в информационной войне.