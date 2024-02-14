Эксперты объяснили необходимость запрета на покупку рекламы у иноагентов

Одной из основных информационных угроз, по мнению спикера, являются иноагенты. Депутат подчеркнул, что они выступают откровенными инструментами информационной борьбы.

«Как и в любой войне, а информационный сектор здесь не исключение, в любом большом конфликте очень важно лишить противника ресурсов. И поэтому в ближайшие дни мы внесем законопроект о запрете рекламы у иноагентов. Я считаю, что закон должен распространяться не только для компаний с государственным участием, а вообще для всех», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Кроме этого, председатель правления РОЦИТ озвучил свое беспокойство касательно работы иностранных платформ. Он отметил, что они не скрывают своего желания работать в Рунете, но при этом не соблюдают закон о приземлении и не открывают филиалов.

Горелкин отдельно остановился на американском видеохостинге YouTube – по его словам, платформа не только является инструментом информационной войны, но и активно подавляет конкурентов, став фактически монополией: «Как мне кажется, в будущем нам стоит подумать не о блокировке, но это мое частное мнение, а о замедлении YouTube, чтобы обеспечить равную конкуренцию с нашими альтернативами, которые очень хорошо растут».

Тему с монополией YouTube продолжил директор EdgeЦентр Михаил Шурыгин. Он отметил, что суверенный и безопасный от внешних угроз Рунет невозможен, пока царит монополия не просто западных, но и враждебно настроенных к нам компаний.

«Это не вопрос «Что смотреть?», это вопрос нашей с вами безопасности. Наша общая задача – создание безопасного независимого интернет-пространства. Увеличение новых отечественных видеоплатформ и усиление существующих в конечном итоге приведет к замещению недружественных. Надо заметить, что ориентироваться данным платформам надо не только на внутренний рынок, а охватывать как можно больше русскоязычной аудитории во всем мире», – сказал он.

Участники мероприятия обсудили также актуальные угрозы со стороны киберпреступников. Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Александр Шойтов заявил, что уровень информационной безопасности и требования к государственным информационным системам значительно выросли, однако в период выборов стоит готовиться к росту числа атак, в том числе с применением ИИ и дипфейков. Также замминистра отметил, что одними из основных угроз остаются социальная инженерия и фишинг.