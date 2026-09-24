Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.0 комментариев
Власти Берлина отказались от заявки на проведение Олимпийских игр
Берлин отозвал заявку на проведение Олимпийских игр
Власти Берлина отозвали заявку на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр за два дня до выбора официального кандидата от Германии, сообщил правящий бургомистр столицы ФРГ Кай Вегнер.
Олимпийские и Паралимпийские игры стали бы огромным шансом для Берлина и всей Восточной Германии, заявил Кай Вегнер. Сенатор по вопросам внутренних дел и спорта Берлина Ирис Шпрангер пояснила, что решения по выбору места и инфраструктуры принимались с учетом устойчивого развития города, однако из-за бюджетной ситуации средств на проекты, такие как реконструкция Олимпийского бассейна, больше нет, передает ТАСС.
Отказ от борьбы за Олимпиаду произошел на фоне политических изменений в Берлине после выборов в Палату депутатов 20 сентября, победу на которых одержала Левая партия. Ее лидер Элиф Эралип, вероятный кандидат на пост правящего бургомистра, изначально выступала против Игр, называя их пустой тратой денег. «Зеленые», которые, как ожидается, войдут в правительство, также не поддерживают проведение Игр из-за их высокой стоимости в несколько миллиардов евро.
Берлин планировал подать совместную с Бранденбургом, Саксонией и Мекленбургом – Передней Померанией заявку на проведение Игр 2036, 2040 или 2044 годов. Однако эксперты Олимпийской спортивной конфедерации Германии (DOSB) оценили проект Берлина ниже конкурентов – Мюнхена и региона Кёльн-Рейн-Рур. В субботу DOSB решит, кто станет кандидатом от Германии. В 2025 году правительство ФРГ заявило о поддержке проведения Игр в 2040 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил несогласие с проведением Олимпийских игр 2036 года в стране из-за исторических ассоциаций с Олимпиадой 1936 года.
Осенью прошлого года власти Австралии одобрили использование реки с крокодилами для проведения соревнований на летней Олимпиаде-2032 в Брисбене.
Летом прошлого года глава Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька выступил категорически против идеи проведения альтернативной «Олимпиады на стероидах» в США.