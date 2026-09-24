  • Новость часаРоссийские войска освободили Доброполье Малое в ДНР и запорожскую Светлую Долину
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как нацистам помогали прибалтийские палачи
    Генерал авиации рассказал о преимуществах обновленного Су-57
    Зеленский заявил о трех требованиях США к России по конфликту на Украине
    Биолог рассказал, как предотвратить массовое появление слизней на даче весной
    Поддержку участников СВО сделали стратегическим приоритетом бюджета
    Экономика России вернула показатели прибыли 2017 года
    Лавров и Рубио обсудили террор Украины против мировой энергетики
    Трамп лично встретил Си Цзиньпина у трапа самолета
    Минфин предложил включить в основную налоговую базу по НДФЛ пассивные доходы
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему хуситы начинают и выигрывают

    Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.

    0 комментариев
    Игорь Истомин Игорь Истомин Ядерное сдерживание хоронить рано

    Ядерное оружие – совсем не швейцарский нож, решающий любые проблемы. Это специфическое средство для достижения строго ограниченных военных, а главное – политических целей.

    2 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов От отупления может спасти только чтение

    Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.

    27 комментариев
    24 сентября 2026, 12:59 • Новости дня

    Власти Берлина отказались от заявки на проведение Олимпийских игр

    Берлин отозвал заявку на проведение Олимпийских игр

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Берлина отозвали заявку на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр за два дня до выбора официального кандидата от Германии, сообщил правящий бургомистр столицы ФРГ Кай Вегнер.

    Олимпийские и Паралимпийские игры стали бы огромным шансом для Берлина и всей Восточной Германии, заявил Кай Вегнер. Сенатор по вопросам внутренних дел и спорта Берлина Ирис Шпрангер пояснила, что решения по выбору места и инфраструктуры принимались с учетом устойчивого развития города, однако из-за бюджетной ситуации средств на проекты, такие как реконструкция Олимпийского бассейна, больше нет, передает ТАСС.

    Отказ от борьбы за Олимпиаду произошел на фоне политических изменений в Берлине после выборов в Палату депутатов 20 сентября, победу на которых одержала Левая партия. Ее лидер Элиф Эралип, вероятный кандидат на пост правящего бургомистра, изначально выступала против Игр, называя их пустой тратой денег. «Зеленые», которые, как ожидается, войдут в правительство, также не поддерживают проведение Игр из-за их высокой стоимости в несколько миллиардов евро.

    Берлин планировал подать совместную с Бранденбургом, Саксонией и Мекленбургом – Передней Померанией заявку на проведение Игр 2036, 2040 или 2044 годов. Однако эксперты Олимпийской спортивной конфедерации Германии (DOSB) оценили проект Берлина ниже конкурентов – Мюнхена и региона Кёльн-Рейн-Рур. В субботу DOSB решит, кто станет кандидатом от Германии. В 2025 году правительство ФРГ заявило о поддержке проведения Игр в 2040 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил несогласие с проведением Олимпийских игр 2036 года в стране из-за исторических ассоциаций с Олимпиадой 1936 года.

    Осенью прошлого года власти Австралии одобрили использование реки с крокодилами для проведения соревнований на летней Олимпиаде-2032 в Брисбене.

    Летом прошлого года глава Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька выступил категорически против идеи проведения альтернативной «Олимпиады на стероидах» в США.

    22 сентября 2026, 00:28 • Новости дня
    Меркель после провала ХДС на выборах призвала вернуться к идеям Аденауэра

    Меркель после провала ХДС на выборах призвала вернуться к истокам

    Меркель после провала ХДС на выборах призвала вернуться к идеям Аденауэра
    @ Christian Marquardt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала Христианско-демократический союз (ХДС) вернуться к идеям Конрада Аденауэра после провала партии на выборах в ландтаги Мекленбург – Передняя Померания и Берлин.

    Выступая на открытии художественной выставки в Бундестаге, бывший канцлер Германии Ангела Меркель сравнила текущую политическую ситуацию с эпохой первого канцлера Аденауэра, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

     «Для него было очевидно: нужно наводить мосты. И в то же время автоматически следовало, с кем такие мосты наводить нельзя», – отметила она.

    Политик предложила задуматься над тем, чему можно научиться у первого канцлера ФРГ после неудачных земельных выборов. Она подчеркнула, что Аденауэр извлек уроки из прошлого и осознал важность открытости людям при сохранении собственных ценностей.

    Меркель напомнила, что Аденауэр считал основой сил ХДС консервативный, либеральный и христианско-социальный источники, и пояснила, что для него были важны мосты между работодателями и наемными рабочими, мужчинами и женщинами, экологией и экономикой, городом и деревней, между конфессиями и поколениями.

    «Сегодня я бы добавила к этому: между людьми с миграционным прошлым и без него. Я думаю, в этом и должен заключаться ориентир для народной партии, именно это наследие он нам оставил. И это наведение мостов, которое сегодня наверняка стало сложнее, необходимо продолжать», – сказала она.

    Напомним, 20 сентября в Мекленбурге – Передней Померании победила партия АдГ с 38,2% голосов, СДПГ получила 35,5%, а ХДС показал худший результат в истории – 4,9%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц назвал катастрофой результаты ХДС в Мекленбурге – Передней Померании, отметив кризис доверия населения к властям ФРГ. При этом канцлер приготовился к тяжелой внутрипартийной борьбе за сохранение поста.

    Комментарии (9)
    22 сентября 2026, 14:58 • Новости дня
    Рар высмеял призыв Меркель вернуться к идеям Аденауэра

    Политолог Рар: Призывы Меркель вернуться к модели «старой Германии» смехотворны

    Рар высмеял призыв Меркель вернуться к идеям Аденауэра
    @ Michele Tantussi/Reuters/Pool/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Попытки вернуться к модели «старой Германии» не имеют практического смысла: общественный настрой, сами люди и страна поменялись. При этом призывы выстраивать и укреплять «мосты» между людьми с миграционным прошлым и коренным населением правильные, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Ангела Меркель после провала ХДС на выборах призвала вернуться к идеям Конрада Аденауэра.

    «В Германии сегодня почти не обращают внимания на Ангелу Меркель – даже СМИ зачастую игнорируют бывшего канцлера. Ее воспринимают как политика из прошлого, наделавшего достаточно много ошибок. В частности, речь идет о миграционном кризисе, который до сих пор остается болезненной темой и для христианских демократов, и для представителей других партий», – отметил германский политолог Александр Рар.

    По его оценкам, призывы экс-главы канцелярии вернуться к модели «старой Германии» смехотворны. «Страна сильно изменилась: сместились политические ориентиры, общественный настрой и менталитет граждан. Уместнее было бы говорить о проблемах, возникших после воссоединения Германии. Но сама Меркель, судя по всему, никаких ошибок не видит. Попытки искать рецепты улучшения жизни в идеализированном прошлом вряд ли способны принести результат», – считает собеседник.

    При этом идея, что нужно выстраивать и укреплять «мосты» между людьми с миграционным прошлым и коренным населением, хорошая и правильная – диалог в обществе действительно необходим, добавил эксперт. Однако, оговорился Рар, проблема в том, что Германия в этом плане заметно отличается от других западноевропейских стран – например, от Франции или Британии.

    «Немцы по-прежнему воспринимают себя как носителей так называемой ведущей культуры и хозяев страны. Речь не идет о расизме, но именно такой взгляд на собственную роль в государстве глубоко укоренен в общественном сознании. Из-за этого многие испытывают дискомфорт, услышав на улице иностранную речь. Кроме того, к приезжим нередко сохраняется установка: «Откуда ты пришел – туда и вернись». Это часть устоявшегося менталитета, и преодолеть такое крайне трудно», – детализировал политолог.

    По его мнению, Германия должна проявлять больше толерантности к тем, кто приехал в страну на постоянное жительство. «Речь не о криминальных элементах, скажем, из арабских стран, и тех, кто вовлечен в противоправную деятельность. Я говорю о людях, которые стремятся интегрироваться в общество, ассимилироваться. Даже если они говорят на родном языке дома, посещают свои церкви, к ним, на мой взгляд, нужно проявлять больше терпимости», – заключил Рар.

    Ранее бывший канцлер Германии и экс-глава Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель заявила, что партии необходимо вернуться к основам, заложенным первым главой правительства ФРГ Конрадом Аденауэром. Так она прокомментировала провал ХДС на выборах в Берлине и Мекленбург – Передней Померании. «Для него было очевидно: нужно наводить мосты. И в то же время автоматически следовало, с кем такие мосты наводить нельзя», – отметила Меркель.

    Бывший канцлер напомнила, что Аденауэр считал основой сил ХДС консервативный, либеральный и христианско-социальный источники, и пояснила, что для него были важны мосты между работодателями и наемными рабочими, мужчинами и женщинами, экологией и экономикой, городом и деревней, между конфессиями и поколениями.

    «Сегодня я бы добавила к этому: между людьми с миграционным прошлым и без него. Я думаю, в этом и должен заключаться ориентир для народной партии, именно это наследие он нам оставил. И это наведение мостов, которое сегодня наверняка стало сложнее, необходимо продолжать», – сказала она.

    Напомним, по итогам выборов 20 сентября в ландтаг Мекленбург – Передней Померании победила «Альтернатива для Германии» (АдГ), получив 38,2% голосов. ХДС набрала 4,9% голосов и впервые в своей истории не смогла пройти в земельный парламент. На выборах в Берлине первое место заняла Левая партия, а ХДС – второе с 18,8%. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц охарактеризовал результаты выборов для своей партии как катастрофические. Газета ВЗГЛЯД писала о сенсациях на выборах в региональные парламенты Германии.

    Комментарии (4)
    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлён. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

    Комментарии (0)
    23 сентября 2026, 10:23 • Новости дня
    Politico: Резкость Мерца усугубляет политический кризис в Германии

    Politico: Мерц теряет поддержку из-за жесткого стиля общения

    Politico: Резкость Мерца усугубляет политический кризис в Германии
    @ IMAGO/Mike Schmidt/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сталкивается с падением поддержки избирателей из-за своей склонности к резким публичным заявлениям и отсутствия эмпатии, пишет Politico.

    Стиль общения канцлера Фридриха Мерца усугубляет политические проблемы в Германии на фоне неудач его партии на региональных выборах, пишет Politico.

    Издание отмечает, что недавнее поражение Христианско-демократического союза (ХДС) в Мекленбурге – Передней Померании, где партия впервые не смогла преодолеть пятипроцентный барьер, частично связывают с личностными качествами канцлера. Мерца обвиняют в отчужденности и склонности к конфронтации.

    Несмотря на попытки Мерца убедить граждан в способности восстановить экономику и реформировать социальную систему, его резкость мешает восприятию этих идей. Эксперты предупреждают, что неспособность канцлера донести суть реформ до избирателей угрожает его стратегии противодействия политическим крайностям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Мерца самым никчемным канцлером Германии. Во вторник немецкий канцлер пообещал обсудить корректировку правительственных реформ. В понедельник ХДС во главе с Фридрихом Мерцем впервые не прошел в региональный парламент.

    Комментарии (3)
    22 сентября 2026, 13:08 • Новости дня
    Mercedes-Benz допустил закрытие двух заводов в Германии

    Автоконцерн Mercedes-Benz допустил закрытие двух заводов в Германии

    Mercedes-Benz допустил закрытие двух заводов в Германии
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Член правления и директор по производству Mercedes-Benz Михаэль Шибе заявил об угрозе закрытия двух немецких предприятий автоконцерна из-за высоких расходов.

    На собрании работников завода в Зиндельфингене топ-менеджер подчеркнул острую потребность компании в снижении издержек. В случае неудачи автопроизводитель ликвидирует один сборочный завод и одно предприятие по выпуску силовых агрегатов, передает РИА «Новости» со ссылкой на WirtschaftsWoche.

    Издание отмечает, что производственные затраты на заводах Mercedes-Benz в разных странах существенно различаются. В частности, на предприятии в венгерском Кечкемете расходы на выпуск продукции в среднем на 70% ниже, чем на немецких площадках.

    Ранее газета Handelsblatt сообщила о планах Mercedes-Benz Group AG лишить 90 тыс. своих сотрудников в Германии ежегодной премии. Руководство также намерено увеличить продолжительность рабочей недели без дополнительных выплат, что позволит автопроизводителю сэкономить более 10 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной СМИ сообщили о переговорах оборонного концерна KNDS по покупке завода Mercedes-Benz.

    В прошлом году на финском предприятии немецкого бренда решили собирать броневики Sisu.

    В 2024 году в Германии обанкротилась компания по производству эмблем для автомобилей Mercedes-Benz.

    Комментарии (5)
    22 сентября 2026, 10:47 • Новости дня
    Мерц после провала ХДС пообещал обсудить корректировку реформ
    Мерц после провала ХДС пообещал обсудить корректировку реформ
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Канцлер Германии Фридрих Мерц после исторического провала ХДС на выборах в земле Мекленбург-Передняя Померания пообещал обсудить с партийными лидерами корректировку непопулярных экономических реформ.

    Фридрих Мерц оказался перед выбором между переработкой непопулярного курса экономических реформ, на котором он строил канцлерство, и попыткой отстоять его ценой дальнейшего падения поддержки, пишет Politico. Поводом стали худшие для консерваторов выборы в послевоенной истории Германии и вторая за две недели победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в восточных землях.

    Мерц признал, что отторжение его реформ населением стало одной из главных причин проблемы Христианско-демократического союза, но четкого плана действий не представил. Он назвал результат в Мекленбурге-Передней Померании, где ХДС с 4,9% голосов не прошла в земельный парламент, тяжелым ударом и сообщил о серии встреч в ближайшие дни с руководством партии и премьер-министрами земель для выработки нового курса.

    Несмотря на растущее беспокойство внутри ХДС, партийные руководители публично поддержали канцлера, считая попытку его замены слишком рискованной на фоне лидерства АдГ в опросах и внешнеполитической напряженности. Министр образования от ХДС Карин Приен признала, что программа партии мало привлекательна для избирателей, но заявила, что альтернативной фигуры, способной возглавить консерваторов, пока нет.

    По данным Politico, внутренние совещания фракции ХДС в бундестаге и закрытая встреча руководства в Берлине обещают быть напряженными, однако Мерц удержит пост, пока его критики не договорятся о преемнике. При этом экономисты считают реформы канцлера – включая изменения пенсионной и медицинской систем в условиях старения населения и роста расходов – необходимыми для восстановления конкурентоспособности Германии.

    Опрос фонда имени Ханса Бёклера показал, что около 81% жителей ФРГ обеспокоены своей финансовой безопасностью из-за реформ, а 42% уже сократили потребительские расходы. На этом фоне партнеры по коалиции из Социал-демократической партии Германии заявили о готовности продолжать сотрудничество с консерваторами, но потребовали пересмотра отдельных элементов реформ. Одновременно АдГ во главе с Алисой Вайдель усилила давление на Мерца, объявив свои силы единственными носителями «реальных реформ» и подвергнув критике отказ ХДС от сотрудничества с правыми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в партии ХДС ожидали скорую отставку Фридриха Мерца на фоне провалов на выборах. В тот же день сообщалось, что ХДС под руководством Мерца впервые не прошла в региональный парламент Мекленбурга-Передней Померании. В конце прошлой недели Мерц на фоне поражения консерваторов в этой земле назвал результаты голосования катастрофой.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2026, 10:59 • Новости дня
    Mercedes пригрозил закрыть заводы за отказ сотрудников работать бесплатно

    WirtschaftsWoche: Mercedes-Benz пригрозил рабочим закрытием заводов в Германии

    Mercedes пригрозил закрыть заводы за отказ сотрудников работать бесплатно
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz пригрозил закрыть два завода в Германии, если сотрудники откажутся от неоплачиваемой сверхурочной работы.

    Руководство компании требует от сотрудников увеличить рабочую неделю с 35 до 40 часов при сохранении нынешней зарплаты, пишет WirtschaftsWoche.

    Если эти меры не будут приняты, менеджмент намерен закрыть один завод по сборке легковых автомобилей и один по производству компонентов трансмиссии.

    Кроме того, рассматривается возможность сокращения или отмены отпускных, рождественских бонусов и специальных выплат. По данным издания, автоконцерн рассчитывает сэкономить на затратах на рабочую силу в Германии до 800 млн евро, отмечает РИА «Новости».

    В ответ немецкие рабочие потребовали от руководства гарантий сохранения рабочих мест до 2035 года и закрепления за производственными площадками в Германии новых технологических линеек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Mercedes-Benz допустил закрытие двух заводов в Германии.

    В мае оборонный концерн KNDS начал переговоры о покупке одного из заводов Mercedes-Benz.

    В прошлом году завод в Финляндии, выпускавший автомобили Mercedes, решил перейти на производство броневиков Sisu.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2026, 19:18 • Новости дня
    Медведев назвал Мерца самым никчемным канцлером Германии

    Медведев: Русофобия сделала Мерца самым бесполезным канцлером ФРГ

    Медведев назвал Мерца самым никчемным канцлером Германии
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца, обвинив политика в русофобии и назвав наиболее бесполезным руководителем немецкого правительства.

    Зампред Совбеза выразил свое мнение на странице в соцсетях, передает ТАСС. «Мерц – жалкое, позорное ничтожество. Его неонацизм, русофобия и одержимость Украиной сделали его самым бесполезным канцлером Германии. На его фоне даже Шольц выглядит лучше», – написал политик.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Мерца рабом военно-промышленного комплекса.

    Месяцем ранее члены ХДС выразили крайнее недовольство работой политика на посту канцлера Германии.

    В прошлом году Дмитрий Медведев напомнил о службе отца немецкого лидера в гитлеровском вермахте.

    Комментарии (4)
    21 сентября 2026, 15:10 • Новости дня
    Bloomberg: В партии Мерца ожидают его скорую отставку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководство Христианско-демократического союза (ХДС) допускает скорую отставку канцлера ФРГ Фридриха Мерца из-за серии неудач партии на региональных выборах, пишет Bloomberg.

    В ХДС допускают скорый уход Мерца с поста канцлера ФРГ, передает ТАСС. Причиной возможных перестановок стала серия поражений партии на выборах в парламенты федеральных земель, пишет Bloomberg.

    Многие представители ХДС уверены, что сохранение Мерцем руководящих должностей наносит ущерб партии. Политики опасаются дальнейшего падения рейтинга политической силы среди избирателей.

    Сам Мерц надеется остаться на посту канцлера Германии. Политик планирует заручиться поддержкой ключевых руководителей Христианско-демократического союза для сохранения своих позиций.

    Напомним, партия Христианско-демократический союз впервые в истории не прошла в региональный парламент Мекленбурга-Передней Померании.

    На фоне падения рейтингов угроза отставки Фридриха Мерца возникла еще до начала голосования.

    После оглашения итогов земельных выборов канцлер ФРГ отказался покидать свой пост.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 18:39 • Новости дня
    Мерц заявил о кризисе доверия населения к властям ФРГ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц констатировал серьезный кризис доверия населения к политике правящей коалиции и заявил о необходимости корректировки курса.

    Мерц заявил о серьезных проблемах с поддержкой курса правительства среди граждан, передает ТАСС. Он отметил, что правящая коалиция ХДС/ХСС и СДПГ больше не может достучаться до большей части жителей.

    «И поэтому уж извините меня, если я не стану сейчас публично рассуждать о том, каким путем мы можем и хотим идти вместе и где нам необходимо внести коррективы. За последние 16 месяцев в коалиции мы запустили немало правильных вещей», – сообщил Мерц на пресс-конференции в Берлине.

    Канцлер подчеркнул, что результатов работы пока недостаточно. По его словам, в обществе возникло ощущение отсутствия справедливости, что осознают все политики независимо от партийной принадлежности. Мерц добавил, что намерен обсудить дальнейшие шаги с социал-демократами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц приготовился к тяжелой внутрипартийной борьбе за сохранение своего поста.

    Партнеры по коалиции из Социал-демократической партии отказались поддерживать его программу реформ.

    Руководство Христианско-демократического союза допустило отставку главы правительства после сентябрьских региональных выборов.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2026, 11:33 • Новости дня
    Bild: Мерц пригрозил СДПГ «адом» за коалицию с Левой партией

    Канцлер Германии Мерц выступил против коалиции СДПГ с Левой партией

    Tекст: Мария Иванова

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц пригрозил социал-демократам «адом» в случае формирования правящей коалиции с победившей на выборах в Берлине Левой партией.

    Выступая на закрытом заседании фракции ХДС/ХСС в бундестаге, глава немецкого правительства потребовал от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) отказаться от союза с левыми политическими силами, пишет Bild.

    В своей речи политик напомнил о критике со стороны социал-демократов в начале 2025 года. Тогда бывший глава фракции СДПГ Рольф Мютцених обвинил христианских демократов в «открытии ворот в ад» из-за совместного голосования с партией «Альтернатива для Германии» (АдГ) по миграционному законодательству. По мнению канцлера ФРГ, теперь к «аду» значительно ближе сами социал-демократы, отмечает РИА «Новости».

    На заседании также обсуждался термин «брандмауэр», означающий запрет на сотрудничество христианских демократов с левыми и АдГ. Руководитель кабмина призвал соратников прекратить споры на эту тему, подчеркнув отсутствие у ХДС общих интересов с указанными политическими объединениями.

    Выборы в палату депутатов Берлина состоялись 20 сентября. Первое место с результатом 25,7% голосов заняла Левая партия, ХДС оказался на второй строчке с 18,8%, а замкнула тройку лидеров АдГ, получившая 16,3% голосов избирателей. На этой неделе левые планируют начать переговоры о формировании коалиции с «Зелеными» и СДПГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник канцлер Германии пообещал обсудить корректировку реформ после неудачи ХДС на региональных выборах.

    В прошлом месяце политик назвал причину отказа своей партии от сотрудничества с АдГ.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 17:27 • Новости дня
    Бундесбанк предрек сохранение высокой инфляции в ФРГ из-за энергокризиса

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Инфляция в Германии останется на высоком уровне из-за продолжающегося энергетического кризиса и удорожания производства, что замедлит восстановление экономики страны, говорится в ежемесячном отчете Бундесбанка.

    «Уровень инфляции, скорее всего, пока останется повышенным», – отмечается в ежемесячном отчете регулятора, передает ТАСС. В документе указано, что текущее сильное удорожание энергоносителей может продолжиться еще некоторое время. Вслед за ними могут вырасти цены на другие товары и услуги, так как их производство и транспортировка становятся дороже.

    Длительное сохранение высоких цен на нефть, газ и электроэнергию способно замедлить возвращение инфляции к целевым 2%. Кроме того, низкий уровень воды в Рейне сдерживает промышленное производство в третьем квартале 2026 года. Экспорт внесет меньший вклад в экономический рост, а частное потребление останется сдержанным из-за снижения покупательной способности немцев на фоне конфликта вокруг Ирана.

    Экономика ФРГ, по прогнозам, покажет более позитивную динамику в четвертом квартале. Однако восстановление будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке и нормализации уровня воды в водных артериях. В первых двух кварталах 2026 года рост ВВП составил 0,4% и 0,3% соответственно, несмотря на затяжной экономический кризис, вызванный пандемией и прекращением поставок российского газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральный банк Германии спрогнозировал стагнацию национальной экономики из-за конфликта вокруг Ирана.

    Экономисты предупредили о риске роста инфляции на фоне критического обмеления Рейна.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал поспешный отказ от атомной энергетики причиной высоких тарифов на электроэнергию.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 13:54 • Новости дня
    Песков назвал причину резкого падения экономики Германии

    Песков назвал отказ от российского газа причиной падения экономики Германии

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал отказ от российского газа главной причиной падения конкурентоспособности экономики Германии.

    Снижение конкурентоспособности немецкой экономики в значительной степени обусловлено отказом Берлина от закупок российского газа, передает РИА «Новости».

    «Мы фиксируем, что во многом падение конкурентоспособности германской экономики происходит из-за того, что Германия перестала закупать дешевый российский газ. И стала закупать очень дорогой, иногда в несколько раз дороже на спотовом рынке газ из других стран, прежде всего из Соединенных Штатов Америки», – отметил пресс-секретарь президента России.

    По его словам, сейчас немецкие власти вынуждены приобретать энергоносители по значительно более высоким ценам у других поставщиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила о необходимости возобновления поставок российского газа ради спасения экономической модели ФРГ.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев констатировал критическую зависимость немецкой промышленности от этого топлива.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал ошибкой поспешный отказ от энергоресурсов из России.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2026, 17:36 • Новости дня
    Военный самолет разбился у американской авиабазы в Германии

    DPA: Военный самолет разбился у американской авиабазы в Германии

    Tекст: Валерия Городецкая

    В районе американской авиабазы Шпангдалем на западе Германии потерпел крушение военный самолет, в результате чего один человек получил травмы, сообщило агентство DPA со ссылкой на местные власти.

    Военный самолет разбился на западе Германии рядом с американской авиабазой Шпангдалем, передает РИА «Новости». Авария произошла в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

    «В районе авиабазы ВВС США Шпангдалем в регионе Айфель в федеральной земле Рейнланд-Пфальц потерпел крушение военный самолет. По предварительным данным, в результате инцидента пострадал один человек», – цитирует DPA сообщение местных властей.

    В настоящее время устанавливаются причины крушения и тяжесть полученных пострадавшим травм.

    В августе подавший сигнал тревоги военный самолет США вернулся на немецкую базу Шпангдалем.

    В июле американский военно-транспортный борт прервал рейс на Ближний Восток из-за проблем со связью.

    В июне транспортник Boeing C-17A Globemaster III экстренно сел на военной базе Рамштайн из-за технических неполадок.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2026, 19:15 • Новости дня
    Медведев призвал немцев избавиться от Мерца

    Медведев: Немцам нужно избавиться от Мерца, пока он не развязал войну с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обратился к гражданам Германии с призывом отстранить от власти канцлера Фридриха Мерца из-за угрозы военного конфликта.

    Медведев обратился к жителям Германии с предупреждением относительно действий нынешнего главы немецкого правительства, передает ТАСС. «Немцы, избавьтесь от него, пока он не втянул вас в войну с Россией. Вы же знаете последствия таких войн», – написал российский политик в соцсетях.

    По мнению Медведева, русофобские настроения и чрезмерная концентрация на украинском вопросе сделали Мерца наименее эффективным руководителем в истории страны.

    Напомним, руководство Христианско-демократического союза допускает скорую отставку канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

    Подавляющее большинство жителей Германии выразили недовольство работой политика.

    Глава МИД России Сергей Лавров расценил планы немецкого лидера по усилению армии как фактическое объявление войны.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2026, 16:44 • Новости дня
    Охранника насмерть придавило аттракционом на «Октоберфесте» в Мюнхене

    Bild: Охранника насмерть придавило аттракционом на «Октоберфесте» в Мюнхене

    Tекст: Денис Тельманов

    На фестивале «Октоберфест» в Мюнхене погиб охранник, гражданин Сербии, которого насмерть придавило платформой аттракциона свободного падения, пишет газета Bild.

    «Несчастный случай произошел на аттракционе Hangover («Похмелье») – башне свободного падения высотой около 80 метров, установленной на «Октоберфесте». Погибший работал охранником», – приводит РИА «Новости» сообщение Bild. Погибшим оказался гражданин Сербии, который находился в запретной зоне аттракциона.

    Платформа с людьми упала с вершины башни и придавила его. На месте происшествия мужчине оказали сердечно-легочную реанимацию. Позже его доставили в больницу Мюнхена, где он скончался.

    Полиция разыскивает свидетелей инцидента, особенно тех, кто заснял произошедшее на видео. Обер-бургомистр Мюнхена Доминик Краузе выразил соболезнования семье погибшего.

    В 2026 году «Октоберфест» проходит с 19 сентября по 4 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 191-й пивной фестиваль «Октоберфест» стартовал в Мюнхене 19 сентября.

    Месяцем ранее в Якутске шестнадцатилетняя девушка получила травмы при падении с аттракциона.

    В начале августа следователи Тюмени возбудили уголовное дело из-за срыва посетительницы с карусели.

    Комментарии (0)
    Главное
    Захарова ответила Зеленскому на слова о полете в Москву «на ракете»
    Зеленский заявил о передаче Южной Корее двух пленных военных КНДР
    ЦИК Израиля отстранил ведущие арабские партии от выборов
    Марин Ле Пен предсказали выход во второй тур выборов президента Франции
    Автоконцерн Mercedes-Benz пригрозил закрыть два завода в Германии
    Китай испытал истребитель шестого поколения J-36 с лазерным оружием
    Директор отеля опроверг падение критика Соседова с лестницы

    Индия бросила вызов экономическому лидерству Китая

    «Блумберг» признал российских друзей – Индию и Китай – лучшими странами на ближайшие 30 лет с точки зрения экономического сотрудничества. Потому что развитые страны продолжат свое экономическое замедление все три десятилетия. Тогда как Индия обещает даже перегнать Китай по темпам роста экономики. Теперь интерес будет вызывать перетягивание каната между Индией и Китаем. Подробности

    Перейти в раздел

    Планам Японии на Курилы помешал Устав ООН

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити призвала исключить из Устава ООН упоминание о «враждебных государствах» – положениях, появившихся после Второй мировой войны и распространяющихся в том числе на Токио. Формально речь идет об устаревших нормах, однако для Японии их отмена имеет более широкий смысл: она позволяет поставить под вопрос еще один элемент послевоенного порядка, который страна стремится пересмотреть. Почему Такаити решила заняться этим вопросом сейчас и какие практические цели преследует Токио? Подробности

    Перейти в раздел

    Как нацистам помогали прибалтийские палачи

    Тринадцать прибалтийских коллаборационистов должны быть официально признаны пособниками военных преступлений нацистской Германии, требует Генпрокуратура России. О ком именно идет речь, как все эти люди сотрудничали с СС и совершали массовые убийства - и каким образом прибалтийские страны до сих пор пытаются изобразить героев из нацистских пособников? Подробности

    Перейти в раздел

    В противостоянии США и Европы победил арктический остров

    Судьба Гренландии решена: она не станет частью Соединенных Штатов, как этого желал Дональд Трамп, но американское военное присутствие на данном арктическом острове будет серьезно расширено. Стороны, подписавшие соответствующие соглашение, заявляют, что выиграл каждый участник сделки. На самом деле, больше всего – только один, и это не Трамп. Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Почему Мадьяр побрезговал Украиной

      Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлён. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

    • Встречи Зеленского с Урсулой и Трампом: это финиш

      Встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампа и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен завершились для Украины провалом. В случае с Трампом это было предсказуемо. А вот Урсула удивила.

    • Ле Пен угрожает России. Что это с ней?

      Фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен выступила с обличительным письмом в адрес России, обвинив Москву в шантаже и попытках повлиять на политику Парижа. На что это она обиделась? Стоит ли из-за этого переживать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Жилищный сертификат в 2026 году: кому положен, размер выплаты и порядок оформления

      Государственный жилищный сертификат – это именной документ, подтверждающий право гражданина на получение социальной выплаты из федерального бюджета для покупки жилья. Сертификаты выдаются в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и продлена постановлением правительства до 2030 года.

    • Патент для ИП в 2026 году: стоимость, взносы и условия применения

      Патентная система налогообложения остается одним из самых простых налоговых режимов для индивидуальных предпринимателей. Ниже – актуальные условия, порядок расчета стоимости и правила уплаты взносов.

    • Электронная трудовая книжка в 2026 году: где посмотреть, как скачать выписку и проверить стаж

      Электронная трудовая книжка в 2026 году позволяет проверить сведения о приеме на работу, переводах, должностях и увольнениях без обращения к работодателю. Быстрее всего получить данные через Госуслуги: выписка по форме СТД-СФР приходит в личный кабинет в электронном виде и заверяется электронной подписью СФР. При этом бумажную трудовую книжку, если она велась до перехода на электронный формат, выбрасывать нельзя – в ней остаются сведения о работе до 2020 года. Рассказываем, где посмотреть электронную трудовую книжку, как скачать выписку, чем отличаются СТД-СФР и СТД-Р, как исправить ошибку и где проверить общий страховой стаж.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации