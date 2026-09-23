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Берлин захотел отозвать заявку на летнюю Олимпиаду в 2036, 2040 и 2044 годах
Власти немецкой столицы планируют отказаться от участия в конкурсе на право проведения летних Олимпийских игр из-за невозможности провести референдум среди горожан, пишет газета Tagesspiegel со ссылкой на собственную информацию.
Власти немецкой столицы планируют отказаться от борьбы за право проведения Игр в 2036, 2040 и 2044 годах, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tagesspiegel. «Уполномоченный по олимпийской заявке Кавех Нируманд, пока еще правящий бургомистр Кай Вегнер и сенатор по вопросам спорта Ирис Шпрангер в среду на трехсторонней встрече обсудили немедленный отзыв заявки Берлина», – сообщает издание.
Журналисты предполагают, что решение связано с невозможностью провести референдум для подтверждения поддержки горожан, так как местное законодательство не предусматривает подобных голосований.
Ранее аналогичные опросы населения проходили в Мюнхене и земле Северный Рейн-Вестфалия.
Кроме того, на недавних выборах в столичную палату депутатов победила партия «Левые». Ее кандидат в бургомистры Элиф Эральп открыто выступает против проведения соревнований в городе.
Ожидается, что официальные причины отзыва заявки будут объявлены на пресс-конференции в четверг.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил против проведения Олимпийских игр в 2036 году.
На недавних выборах в Берлине уверенную победу одержала Левая партия.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц потребовал от социал-демократов отказаться от создания правящей коалиции с левыми силами.