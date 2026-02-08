Евразийство – любопытное историческое учение, но оно не может заменить собой реальное постижение цивилизаций Азии. Азия сегодня – это не бескрайние пастбища c кочевниками. Это небоскребы Шанхая. Это японские и китайские скоростные поезда. Это всемирная фабрика.15 комментариев
Гуменника вызвали на допинг-тест на Олимпиаде в Милане
Российский фигурист Петр Гуменник был вызван на допинг-контроль на Олимпийских играх в Италии утром воскресенья, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Как уточнил источник, спортсмен сдал тест на допинг в 7 утра в Олимпийской деревне, передает РИА «Новости».
Гуменник уже провел первую тренировку в Милане перед выступлением с короткой программой среди мужчин. Его на соревнованиях сопровождают тренер Вероника Дайнеко и Рафаэль Арутюнян, которому срочно оформили олимпийскую аккредитацию.
В женском одиночном катании Россию будет представлять Аделия Петросян. Ее выступление на Олимпиаде начнется 17 февраля.
Ранее армянский и российский скрипач и композитор Эдгар Акопян заявил, что с удовольствием предоставил фигуристу Петру Гуменнику права на использование его композиции Waltz 1805 для выступления в короткой программе на Олимпийских играх 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Как писала газета ВЗГЛЯД, фигурист Гуменник изменил музыкальное сопровождение для короткой программы на Олимпиаде в Милане. Мать Гуменника заявила, что проблема с музыкой для выступления была решена.
Телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал сложности с музыкой у Гуменника.