  • Новость часаПутин поблагодарил президента ОАЭ за содействие в деле о теракте против генерала Алексеева
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Испания ждет помощи от африканских мигрантов
    Названа ключевая фигура в формировании конфронтации США с Европой
    Новейшая РСЗО «Сарма» впервые представлена за рубежом
    Институт Пушкина назвал общее количество слов современного русского языка
    ФСБ задержала исполнителя покушения на генерала Генштаба Алексеева
    Эксперт объяснил содействие ОАЭ в поимке исполнителя покушения на Алексеева
    TWZ: Российские войска пытаются обойти ограничения Starlink
    Бывшая жена бизнесмена Галицкого покончила с собой в ИВС Истры
    В Госдуме предложили «перепрофилировать» День святого Валентина
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Евразийство следует переименовать в евроордынство

    Евразийство – любопытное историческое учение, но оно не может заменить собой реальное постижение цивилизаций Азии. Азия сегодня – это не бескрайние пастбища c кочевниками. Это небоскребы Шанхая. Это японские и китайские скоростные поезда. Это всемирная фабрика.

    15 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Как США пытаются сузить российские горизонты Индии

    История с портом Чабахар – лишь эпизод в длинной череде попыток США лишить Нью-Дели стратегической перспективы и субъектности. США усиленно пытаются разорвать связи между Индией, Ираном и Россией.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Куда заведет США «явное предначертание»

    Как экспансионизм Трампа уживается с американским же изоляционизмом и почему он находит гораздо больший отклик в американской душе, нежели глобалистский экспансионизм Буша или Клинтонов.

    9 комментариев
    8 февраля 2026, 15:32 • Новости дня

    Мишустин рассказал, как Мурашко спас человека после ДТП

    Мишустин рассказал, как Мурашко спас человека после ДТП
    @ Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, как министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко спас человека, оказав первую помощь пострадавшему в ДТП.

    Премьер-министр Михаил Мишустин поделился историей о том, как министр здравоохранения Михаил Мурашко спас человека после ДТП, передает РИА Новости. Инцидент произошел в тот же день – Мурашко одним из первых пришел на помощь пострадавшему, попавшему под машину. Мишустин перед началом совещания с президентом Владимиром Путиным поинтересовался у коллег, знают ли они об этом поступке министра.

    Глава Центробанка Эльвира Набиуллина уточнила: «Сегодня что ли?». Мишустин подтвердил и рассказал детали: «В человека машина влетела, он выскочил из машины, поставил ему укол, подхватил и вперед в какую-то больницу. Молодец!».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о спасении пациентки после ее обращения на прямую линию президента России.

    7 февраля 2026, 17:48 • Новости дня
    На Украине заявили об одном из самых разрушительных ударов по энергетике
    На Украине заявили об одном из самых разрушительных ударов по энергетике
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Энергосистема Украины столкнулась с серьезным дефицитом из-за одной из самых разрушительных атак ВС России на важнейшие объекты генерации и передачи электроэнергии, которые находятся на западе страны, сообщили украинские эксперты.

    Массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины привели к одной из самых разрушительных атак за всю историю, пишет украинское издание «Страна».

    Эксперт энергорынка Олег Попенко сообщил, что основные удары пришлись на западные регионы, где были поражены Бурштынская и Добротворская ТЭС, играющие ключевую роль в снабжении западных областей и обеспечении импорта электричества из Европы. Кроме того, под атаками оказались Ладыжинская и Трипольская ТЭС, а также главные подстанции и линии передачи, включая магистраль, соединяющую Ривненскую АЭС с Киевом.

    Глава Минэнерго Денис Шмыгаль подтвердил, что целью атак стал «хребет» энергосистемы – ключевые объекты генерации и передачи. По словам эксперта Юрия Корольчука, Россия намеренно наносит повторные удары по объектам, находящимся в ремонте, чтобы не допустить их восстановления. Корольчук подчеркнул: «Россияне собирают информацию и намерено добивают энергетические цели. Это касается как ТЭС, так и трансформаторов АЭС, а также передачи электричества».

    В компании «Укрэнерго» сообщили, что из-за повреждения подстанций все энергоблоки украинских АЭС на подконтрольной территории были вынужденно разгружены, то есть снизили мощность, но полной остановки не произошло. Причиной стало поражение крупнейшей подстанции во Львовской области, связывающей Ровенскую и Хмельницкую АЭС, а также обеспечивающей импорт из Европы.

    Дефицит в энергосистеме в момент атаки мог вырасти до 2,7 ГВт, а с учетом уже существующего дефицита общая нехватка достигла 8 ГВт, что составляет до 50% расчетного потребления страны.

    Эксперты отмечают, что энергетики попытаются восстановить работу блоков в ближайшее время, однако есть риски, что это не удастся. Глава Ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев отметил, что серьезные трудности в энергетике сохранятся минимум четыре дня. Для стабилизации ситуации диспетчерский центр «Укрэнерго» обратился за аварийной помощью к Польше, что позволило краткосрочно получить до 200 МВт, однако эта мера считается временной и дорогой.

    Ранее Владимир Зеленский заявил о повреждении энергообъектов, обеспечивающих работу атомных электростанций.

    Украинские АЭС сократили выработку энергии после повреждения высоковольтных подстанций, что повлияло на подачу электроэнергии.

    Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что блоки Бурштынской и Добротворской АЭС были разгружены.

    ВС России нанесли удар по крупнейшей в Европе электроподстанции на 750 кВ во Львовской области.

    Минобороны России заявило, что целью ударов возмездия были объекты топливно-энергетического комплекса и оборонно-промышленного комплекса на Украине.

    Комментарии (23)
    8 февраля 2026, 09:53 • Новости дня
    ФСБ задержала исполнителя покушения на генерала Генштаба Алексеева
    ФСБ задержала исполнителя покушения на генерала Генштаба Алексеева
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Установлен и задержан непосредственный исполнитель покушения на генерала Владимира Алексеева, им является гражданин РФ Любомир Корба, сообщил ЦОС ФСБ. Операция по задержанию прошла в Дубае при содействии властей ОАЭ.

    Федеральная служба безопасности установила личность непосредственного исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, сообщает РИА «Новости». Им оказался гражданин России Любомир Корба, 1960 года рождения. Операция по задержанию прошла в Дубае при содействии партнеров из ОАЭ, после чего Корба был передан российским властям.

    По данным ЦОС ФСБ, расследование велось совместно с МВД России, что позволило также выявить пособников преступления. В официальном сообщении ФСБ говорится: «Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в рамках возбужденного СК России уголовного дела по факту покушения на убийство первого заместителя начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Владимира Алексеева установлены пособники данного преступления».

    Среди установленных пособников названы двое россиян – Виктор Васин 1959 года рождения и Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генерал Алексеев пришел в себя после покушения.

    Он лично спланирует операцию возмездия.

    Киев испугался последствий покушения на генерала.

    Комментарии (33)
    8 февраля 2026, 13:20 • Видео
    От атаки Трампа выиграла власть Германии

    Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    Комментарии (0)
    7 февраля 2026, 19:57 • Новости дня
    В Германии отреагировали на признания брата Кличко пранкерам о ситуации на Украине

    BZ: Признания брата Кличко о коррупционной политике Киева вызвали беспокойство в Германии

    В Германии отреагировали на признания брата Кличко пранкерам о ситуации на Украине
    @ XAMAX/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Германии вызвали беспокойство признания брата мэра Киева Владимира Кличко российским пранкерам о подмене брата, Виталия, на встречах и системной коррупции на Украине, сообщает Berliner Zeitung.

    Издание Berliner Zeitung пишет, что телефонный розыгрыш российских пранкеров, в ходе которого был обманут брат мэра Киева, бывший боксер Владимир Кличко, вызвал бурную реакцию в Германии, передает РИА «Новости».

    В ходе разговора Кличко-младший признался, что коррумпированные структуры в стране серьезно мешают получению международной поддержки.

    «Это серьезная проблема для главы киевского режима Владимира Зеленского, поскольку средства, по всей видимости, незаконно присваивались даже в военное время», – отмечается в материале.

    Особое беспокойство вызвали не только откровенные заявления о коррупции, но и признание Владимира Кличко о том, что он иногда подменяет своего брата Виталия на встречах с другими мэрами и чиновниками. Авторы статьи подчеркивают, что подобные признания проливают свет на закулисную кухню политики на Украине.

    В публикации Berliner Zeitung подчеркивается, что коррупция десятилетиями остается одной из основных проблем украинского общества. Несмотря на регулярные обещания реформ и поддержку со стороны Запада, коррупционные схемы продолжают существовать как в административных органах, так и в вооружённых силах страны.

    Ранее Владимир Кличко в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что коррупция на Украине мешает получать поддержку из-за рубежа.

    Комментарии (6)
    7 февраля 2026, 19:15 • Новости дня
    Религиовед назвал причины сокращения татар среди посетителей мечетей в России

    Религиовед Силантьев: Мигранты вытесняют татар из российских мечетей

    Религиовед назвал причины сокращения татар среди посетителей мечетей в России
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Волна мигрантов из Средней Азии вытеснила из российских мечетей не только татар, но и жителей Кавказа, для татар мечеть раньше была неким клубом, дополнительной возможностью поговорить по-татарски, сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Силантьев. О том, что среди прихожан мечетей в Москве и других регионах страны становится все меньше татар, заявил зампредседателя ДУМ РФ Рушан Аббясов.

    «Когда-то в Центральной России – на северо-западе и во многих других регионах – именно татары преобладали в мечетях. В Москве, Твери, Ярославле и многих других местах вне компактного проживания мечети все равно были татарскими», – отметил религиовед Роман Силантьев.

    «В какой-то момент стало больше прихожан из республик Северного Кавказа. На этой почве происходили конфликты, но они не успели сильно развиться, поскольку волна мигрантов из Средней Азии вытеснила из мечетей не только татар, но и кавказцев, – продолжил собеседник. – От кавказцев сегодня тоже поступают жалобы, они хотят строить свои мечети, поскольку для многих это не только место молитвы, но и встречи людей одной национальности».

    «Для татар мечеть была неким клубом, дополнительной возможностью поговорить по-татарски. Но сейчас татарский язык из мечетей вытеснен, а самих татар там меньшинство. В некоторых случаях их даже собирают специально, чтобы хотя бы первые ряды занять татарами», – отметил эксперт.

    Еще одна причина происходящего – демографическая. «Татар больше не становится, у них, как и у русских, отрицательный прирост населения, плюс – смешанные браки с русскими, в таких семьях дети в основном считают себя русскими», – добавил Силантьев.

    Кроме того, в столице многих татар сильно задел снос в 2011 году Московской соборной мечети, которая считалась образцом исламской храмовой архитектуры.

    «На ее месте возвели новую мечеть, но старую, которая была построена еще при царе, можно было сохранить. После этого многие татары перестали ходить в мечети, как минимум, в мечети ДУМ РФ, кто-то перешел в мечети муфтия Крганова (глава Духовного собрания мусульман России, член Общественной палаты РФ Альбир Крганов – Прим. ВЗГЛЯД), который тоже имеет общины в Центральной России».

    «Некоторые татары говорят, что их мечети оккупировали люди, которые не нравятся им. Они видят в этом некую злую волю муфтия Гайнутдинова (председатель Духовного управления мусульман России (ДУМ), глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдинов). Если вернуть мечети их историческим владельцам, верховному муфтию Талгату Таджуддину, у которого их когда-то отобрали, возможно, татары вернутся туда, а пока их становится в мечетях все меньше. Это хорошо видно по обучающимся в Московском исламском институте, там татар не наберется 15%, преобладают выходцы из Средней Азии», – рассуждает Силантьев.

    Эксперт не исключает, что если такой вектор сохранится,

    «история команды Гайнутдинова закончится на этом – мигранты в один момент зададут вопрос, почему их уммой, состоящей из узбеков и таджиков, руководят татары».

    При этом потеря татарского языка как языка религиозной проповеди и общения в мечети также является барьером для старшего поколения и причиной безразличия для молодежи.

    «Такой проблемы не было при царе, менее остро она стояла в советский период. Но сейчас татары сохраняют позиции лишь там, где их большинство. Таких мест осталось еще не мало. Это не только Татарстан, но и крупные анклавы в других регионах России. Но их вытесняют из тех территорий, где они исторически сложились – из крупных городов за пределами мест компактного проживания. И неизвестно, насколько этот процесс может быть обратимым», – подчеркнул религиовед. – «Естественно, татары останутся в Казани, Набережных Челнах, в селах Ульяновской и Саратовской областей, но Центральная Россия, северо-запад, Сибирь, Дальний Восток, Урал – в зоне высокого риска».

    По его словам, ДУМ РФ уже потеряли общины в Татарстане и Башкортостане. «Сейчас у них нет влияния в регионах с большинством коренного мусульманского населения страны.

    Однако вместо того, чтобы пытаться сохранить татарскую идентичность, они делают ставку на мигрантов, пытаясь через них поднять свой статус. Вот эти десятки тысяч верующих, которые собираются к ним на праздники, – это не только не татары, это даже не коренные мусульмане, это на 90% мигранты.

    Но эти верующие временно приехали из других стран, где у них есть свои муфтии и прочие духовные лидеры, поэтому если завтра Гайнутдинова в этих мечетях заменят на другого, мигранты даже не заметят», – полагает Силантьев.

    О сокращении татар среди прихожан мечетей в Москве и других регионах страны в интервью «БИЗНЕС Online» заявил зампредседателя ДУМ РФ Рушан Аббясов.

    «Конечно, это беспокоит нашу нацию. Наша задача сегодня вместе со всемирным конгрессом татар, татарскими автономиями эту тенденцию переломить, чтобы татары приходили в мечеть не только из-за определенных потребностей, а чтобы становились активными участниками наших мусульманских общин», – сказал Аббясов.

    Муфтий напомнил, что в России, если не брать национальные республики, ислам всегда сохранялся «благодаря татарам». «Дальний Восток, Сибирь, Запад страны – кто создавал мечети? Татары. Причем не только в России, но и за рубежом. Например, в Финляндии татары построили мечеть, в Токио первую мечеть тоже построили татары», – пояснил зампредседателя духовного управления мусульман России.

    По его словам, раньше проповеди в мечетях велись на татарском языке, «а теперь татарский язык не понимают даже среди татар». «Поэтому нам приходится большую часть проповеди говорить на русском языке. Это, конечно, хорошо, что распространяем русский язык, для адаптации мигрантов это тоже хорошо. Но есть вопрос к нашим татарам, местным жителям России, чтобы они активнее участвовали в нашей деятельности», – сказал Аббясов.

    На это заявление отреагировал в своем Telegram-канале писатель и публицист Роман Антоновский, который считает, что татары перестали ходить в мечети «из-за политики ДУМ». «ДУМовцы, будучи не очень популярны среди коренных мусульман России, включая татар, и конфликтуя с нормальными муфтиятами…, делают ставку на… мигрантов…А потом удивляются, почему коренные татары не хотят ходить», – пишет Антоновский.

    Комментарии (36)
    7 февраля 2026, 18:12 • Новости дня
    Москалькова рассказала о пытках российских пленных на Украине

    Москалькова рассказала о пытках и гибели российских пленных на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о случаях истязаний и гибели российских военнопленных, отметив нарушения международных норм обращения с пленными.

    Татьяна Москалькова рассказала, что в украинском плену имели место факты пыток и гибели российских военных, передает РИА «Новости».

    Она подчеркнула, что подобное отношение противоречит не только международному праву, но и базовым человеческим нравственным нормам. Москалькова уточнила, что известны конкретные фамилии погибших и она будет добиваться недопустимости подобных случаев.

    Уполномоченный также обратилась к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу с просьбой разрешить посещения раненых и нуждающихся в медицинской помощи. По словам Москальковой, российские военнопленные жаловались на недостаточное оказание медицинской помощи, которая могла бы спасти их жизни.

    Жительница Курской области рассказала о содержании в украинском плену.

    Министерство обороны России провело обмен пленными с Украиной, в результате которого были освобождены 157 российских военнослужащих и трое гражданских.

    Москалькова передала письма от родственников российских пленных украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу.

    Комментарии (0)
    8 февраля 2026, 11:01 • Новости дня
    СК: Исполнитель покушения на генерала Алексеева действовал по заданию спецслужб Украины
    СК: Исполнитель покушения на генерала Алексеева действовал по заданию спецслужб Украины
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомир Корба прибыл в Москву в конце декабря 2025 года по заданию спецслужб Украины для совершения теракта, заявили в пресс-службе СК .

    Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомир Корба приехал в Москву в декабре 2025 года по заданию спецслужб Украины, передает РИА «Новости». По данным следствия, 6 февраля 2026 года Корба произвел не менее трех выстрелов в Алексеева в жилом доме на Волоколамском шоссе, после чего скрылся. Потерпевший был доставлен в московскую больницу.

    СК РФ установил, что Корба покинул территорию России уже через несколько часов после совершенного преступления и вылетел в Объединенные Арабские Эмираты. Корба является уроженцем Тернопольской области Украинской ССР и гражданином России 1960 года рождения.

    На месте происшествия был обнаружен пистолет системы Макарова с глушителем и тремя патронами. Следствие назначило более 15 судебных экспертиз, включая генетические, дактилоскопические, трасологические и молекулярно-генетические исследования.

    Пособник исполнителя Виктор Васин был задержан на территории Московского региона во взаимодействии с ФСБ и МВД. Ему предъявлено обвинение по статьям о посягательстве на жизнь военнослужащего и незаконном обороте оружия, с ним проводятся следственные действия.

    Ранее ФСБ задержала исполнителя покушения на генерала Генштаба Алексеева.


    Комментарии (12)
    7 февраля 2026, 20:34 • Новости дня
    Украинский стример, прославившийся ежедневной «минутой молчания», сбежал в Канаду

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский блогер Ярослав Краснов, известный своими ежедневными стримами «минуты молчания» по погибшим, выехал в Канаду.

    Ярослав Краснов, популярный украинский блогер, прославился тем, что в течение 188 дней подряд проводил стримы, посвященные «минуте молчания» по погибшим на фронте. После активных призывов к автомобилистам Киева останавливаться для минуты скорби Краснов решил покинуть страну, воспользовавшись разрешением для мужчин в возрасте до 22 лет, передает РИА «Новости».

    В своей социальной сети Instagram (признана экстремистской и запрещена на территории России) он рассказал: «Я приехал в Канаду, это было такое благословение. Не знаю, что будет дальше, я доверяю только Богу, потому что если не Бог, то не дай Бог».

    Блогер пообещал продолжить записывать «минуты молчания» уже из-за границы, отметив, что новую мотивацию ему подсказало сновидение.

    Кабмин Украины в августе 2025 года разрешил выезд всем мужчинам от 18 до 22 лет включительно. Украинские СМИ позднее сообщили о массовом отъезде молодых людей из страны, а видео с успешными попытками выезда стали вирусными в соцсетях. По словам депутата Верховной рады Сергея Нагорняка, только за последние полгода Украину покинули не менее 500 тыс. молодых мужчин.

    СМИ писали, что молодые мужчины с Украины отправились в Германию, Польшу и Чехию после получения разрешения на выезд.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что украинская молодежь отказалась воевать даже за большие деньги.

    Комментарии (5)
    8 февраля 2026, 11:37 • Новости дня
    TWZ: Российские войска пытаются обойти ограничения Starlink
    TWZ: Российские войска пытаются обойти ограничения Starlink
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    После введения обязательной регистрации терминалов Starlink российские войска столкнулись с перебоями в коммуникациях на фронте, что затрудняет управление подразделениями, сообщили СМИ.

    Как пишет The War Zone, российские войска столкнулись с проблемами в обеспечении связи на фронте после того, как генеральный директор SpaceX Илон Маск ограничил использование спутниковой связи Starlink на Украине только для зарегистрированных пользователей.

    До этого обе стороны активно применяли Starlink для обмена данными и управления боевыми действиями, а российская армия устанавливала незарегистрированные терминалы даже на дроны для обеспечения надежной связи и повышения дальности их использования.

    Внезапное отключение SpaceX «серых» терминалов Starlink вызвало срыв коммуникаций у российских военных, что признали и российские, и украинские источники.

    Специалисты отмечают, что сейчас у России нет сопоставимой по качеству альтернативы Starlink, а предложения использовать китайские или «Газпром Космические Системы» требуют доработок и времени.

    Тем временем, Украина также столкнулась с некоторыми перебоями, так как часть ее военных терминалов еще не прошла регистрацию, но процесс верификации продолжается.

    Ранее в российских силовых структурах сообщили, что украинские военные выразили недовольство в адрес Федорова из-за введения обязательной процедуры верификации терминалов спутниковой связи Starlink.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник министра обороны страны Сергей Бескрестнов сообщил, что часть подразделений вооруженных сил Украины столкнулась с перебоями в работе терминалов Starlink. На Украине ввели ограничения на использование сети Starlink.

    Напомним, военный эксперт Юрий Кнутов сказал газете ВЗГЛЯД, что возможное отключение терминалов Starlink не будет иметь кардинального значения на фронте, у ВС России есть другие возможности для навигации беспилотников.

    Россия использовала в военных целях зависимость Украины от Starlink.

    Комментарии (28)
    7 февраля 2026, 23:01 • Новости дня
    Губернатор Белгородской области Гладков попал под ракетный обстрел со стороны ВСУ
    Губернатор Белгородской области Гладков попал под ракетный обстрел со стороны ВСУ
    @ Официальный канал губернатора Белгородской области в Мах

    Tекст: Антон Антонов

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что попал под ракетный обстрел со стороны вооруженных сил Украины.

    Повторный обстрел произошел, когда Гладков совершал поездку и осмотр объектов инфраструктуры. «Во время осмотра начался повторный ракетный обстрел. Вместе с сотрудниками аварийных бригад спрятались в укрытие», – сообщил Гладков в Мах.

    Также Гладков отметил мужество и героизм сотрудников аварийных бригад, заявив, что более смелых людей «в своей жизни не встречал». «Настоящие профессионалы», – заявил он.

    Вместе с начальником регионального главка МЧС Сергеем Потаповым Гладков осмотрел пункты временного обогрева в Белгороде. Они были открыты, чтобы дать сотрудникам других учреждений возможность отдохнуть в выходные.

    Гладков сообщил, что три пункта временного обогрева будут работать всю ночь: «Они расположены в здании Росстата на улице Попова, 20 в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия», в здании администрации города Белгорода (Гражданский проспект, д. 38), а также в здании правительства Белгородской области (Соборная площадь, 4)».

    С утра круглосуточно продолжит работать пункт в штабе общественной поддержки партии «Единая Россия». Гладков добавил, что в «Россетях» прошло совещание по восстановлению энергосистемы региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Валентин Демидов сообщал, что в Белгороде зафиксированы два ракетных удара, в результате которых повреждены инфраструктурные объекты.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (5)
    8 февраля 2026, 10:59 • Новости дня
    Politico: Бейкер стал ключевой фигурой в формировании конфронтации США с Европой
    Politico: Бейкер стал ключевой фигурой в формировании конфронтации США с Европой
    @ Braze_Baiba

    Tекст: Дарья Григоренко

    В тени громких заявлений Белого дома, заместитель советника по нацбезопасности Энди Бейкер стал ключевой фигурой, формирующей новую линию США по отношению к Европе, выступая против расширения НАТО, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, за кулисами формирующейся внешнеполитической линии администрации президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса ключевую роль играет Энди Бейкер. Несмотря на крайне низкий публичный профиль, Бейкер оказывает заметное влияние на политику Вашингтона, особенно в вопросах отношений с союзниками в Европе и формирования новых приоритетов национальной безопасности США.

    Идеологически Бейкер близок к крылу «реалистов» в Республиканской партии, скептически относящихся к военному вмешательству за рубежом и традиционным американским альянсам. Администрация называет это подходом «гибкого реализма», где национальные интересы США ставятся выше абстрактных идеалов и международных обязательств. По мнению ряда европейских дипломатов, именно влияние Бейкера объясняет новую конфронтационную риторику Вашингтона в отношениях с Европой.

    В Белом доме Бейкера характеризуют как выдающегося стратега и интеллектуала, чьи идеи находят поддержку и у вице-президента, и у таких единомышленников, как Элбридж Колби. Их объединяет желание переориентировать ресурсы США на противодействие Китаю и сократить присутствие в Европе. Эксперты считают, что «гибкий реализм» Бейкера и его влияние на Вэнса могут существенно определять внешнюю политику республиканцев в будущем, особенно если последний станет кандидатом на президентских выборах 2028 года.

    Ранее сообщалось, что непубличный чиновник Белого дома Энди Бейкер, владеющий русским языком, активно участвует в формировании внешней политики США, включая украинский вопрос.

    Комментарии (3)
    8 февраля 2026, 09:29 • Новости дня
    Россия впервые показала за рубежом новейшую РСЗО «Сарма»
    Россия впервые показала за рубежом новейшую РСЗО «Сарма»
    @ rostecru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия впервые представила новейшую реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Сарма», которая апробируется в зоне СВО, на выставке World Defense Show 2026 в Эр-Рияде.

    Россия впервые представила за рубежом новейшую реактивную систему залпового огня «Сарма», применяемую в зоне спецоперации на Украине, на выставке World Defense Show 2026 в Эр-Рияде, передает ТАСС. Натурный образец изделия впервые демонстрируется широкой публике. Партия новых машин уже поступила в войска и проходит апробацию в условиях боевого применения.

    На экспозиции «Сарма» показана как элемент разведывательно-ударного комплекса, предназначенного для нанесения огневого поражения. В состав комплекса также входят беспилотник Supercam S350, который используется для разведки и целеуказания, а также автоматизированная система управления артиллерией «Планшет-А» на шасси «Атлет».

    В рамках выставки «Рособоронэкспорт» проведет отдельную презентацию разведывательно-ударного комплекса с РСЗО «Сарма» 9 февраля. Помимо этого, Россия впервые демонстрирует бронетранспортер БТР-22 и дистанционно управляемый боевой модуль «Баллиста» с 30-мм пушкой 2А42.

    Международная выставка вооружений в Саудовской Аравии проходит с 8 по 12 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые показала новейший спасательный безэкипажный катер R-SAVER-1.

    Ростех обещал представить на выставке в Эр-Рияде новый снаряд для борьбы с дронами.

    Российская оборонная экспортная компания анонсировала мировую премьеру БТР-22 на той же выставке.

    Комментарии (12)
    8 февраля 2026, 04:06 • Новости дня
    Серия взрывов прогремела в Одессе
    Серия взрывов прогремела в Одессе
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Одесском районе Одесской области Украины прозвучала воздушная тревога, в Одессе произошла серия взрывов, сообщили украинские СМИ.

    Воздушная тревога также была объявлена в Черниговской области Украины, передает ТАСС.

    Кроме того, сообщается о взрывах в подконтрольном Украине городе Херсоне.

    «Военкоры Русской весны» пишут, что в Одессе «поражен объект врага после налета «Гераней», начался пожар.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харькове также прогремели взрывы. В субботу на Украине заявили об одном из самых разрушительных ударов по энергетической инфраструктуре страны.

    Комментарии (2)
    8 февраля 2026, 08:29 • Новости дня
    Нацисты убили 300 женщин в тюрьме Курска при оккупации

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Нацисты во время оккупации Курска убили 300 больных женщин, которые находились в городской тюрьме, сообщается в документах Государственного архива Курской области.

    Нацисты во время оккупации Курска убили свыше 300 больных женщин, находившихся в городской тюрьме, сообщает ТАСС со ссылкой на документы Государственного архива Курской области. Архивные данные свидетельствуют о массовых зверствах, совершённых в период немецкой оккупации города.

    Из документов следует, что оккупационные власти полностью ликвидировали систему здравоохранения Курска, что привело к резкому росту смертности, особенно среди детей. «Немцы ликвидировали народное здравоохранение и обрекли население города на смерть от инфекционных заболеваний. По неполным данным, детская смертность увеличилась за время оккупации в десятки раз. Занеся в город сифилис, немцы злодейски умертвляли больных. В городской тюрьме ими было проведено насильственное умертвление свыше 300 больных женщин», – говорится в материалах архива.

    В архивных материалах также отмечается, что в первый день оккупации города нацисты расстреляли 25 человек возле здания медицинского университета, 10 человек были убиты у городской бани, еще пятеро жителей стали жертвами рядом с хлебозаводом. Курск был освобожден от немецкой оккупации 8 февраля 1943 года, а в 2007 году ему было присвоено звание «Город воинской славы» за проявленный жителями героизм и мужество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Молдавии.

    В Крыму рассекретили документы о поимке немецкого генерала Йенеке.

    ФСБ также раскрыла данные о преступлениях немецких фашистов в Донецке.

    Комментарии (8)
    8 февраля 2026, 06:46 • Новости дня
    Захарова: Россия пытается убедить Израиль в опасности сноса мемориалов в Европе
    Захарова: Россия пытается убедить Израиль в опасности сноса мемориалов в Европе
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Москва пытается донести до израильской стороны позицию о связи разрушения мемориалов советским солдатам и роста антисемитизма в Европе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Пытаемся среди прочего убедить израильских коллег, что уничтожение мемориалов советским солдатам (евреям в том числе), остановившим нацистский Холокост, – это один из факторов роста антисемитизма в Европе», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

    Российская сторона удивлена отсутствием реакции Израиля на уничтожение мемориалов советским солдатам, остановившим Холокост, сказала Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Польши начали сносить памятник советским солдатам, освободившим узников Освенцима. Захарова заявила, что снос памятника советским солдатам в Польше рассматривается как тревожный сигнал, свидетельствующий об опасности возрождения нацизма в Европе.


    Комментарии (22)
    8 февраля 2026, 02:43 • Новости дня
    В Институте Пушкина оценили словарный запас современного русского языка

    Лингвист Катышев: Современный русский язык насчитывает около 500 тыс. слов

    В Институте Пушкина оценили словарный запас современного русского языка
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Общее количество слов в современном русском языке составляет около полумиллиона, сообщил заведующий кафедрой общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени Пушкина Павел Катышев.

    Катышев сообщил, что оценка была произведена по итогам анализа большого количества словарей. В их число вошли такие издания, как «Большой академический словарь русского языка», «Словарь русских народных говоров», «Большой словарь русского жаргона» и специальные справочники.

    «Произведя все подсчеты, мы приходим к итоговой приблизительной оценке: в современном русском языке – около полумиллиона слов», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ректор МГЛУ Ирина Краева назвала слова, которые стали популярными в России за последнее время. Институт Пушкина опубликовал список самых популярных слов 2025 года.

    Комментарии (25)
    Главное
    Российские войска освободили сумскую Сидоровку и харьковскую Глушковку
    Мишустин рассказал, как Мурашко спас человека после ДТП
    Опубликованы данные Госархива Курской области об убийстве нацистами 300 женщин
    Появились данные об обучении инструкторами ГУР МО Украины террористов в Мали
    Россия указала Израилю на снос мемориалов советским солдатам в Европе
    Стала известна дата возвращения Ефремова на театральную сцену
    В результате падения Mercedes с эстакады МКАД на Hyundai погибли два человека

    Вера в «новое золото» обернулась триллионными убытками

    Крупнейшая в мире криптовалюта столкнулась с самым сильным с 2022 года обвалом. Иллюзия того, что биткоин стал новым золотом, способным защитить деньги в период турбулентности, резко рассеялась. А цена этого заблуждения оказалась колоссальна: биткоин подешевел со 120 до 60 тыс. долларов, капитализация упала с 4,3 до 2 трлн долларов. Почему биткоин проиграл золоту? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад ставит Ереван перед выбором смены ориентации

    Москву посетил председатель Нацсобрания Армении Ален Симонян, который провел переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. На фоне визита возле посольства Армении в Москве прошла акция протеста, участники которой критиковали политику руководство республики, в том числе в отношении церкви. Есть ли напряженность между Москвой и Ереваном и какими отношения между странами будут в ближайшем будущем? Подробности

    Перейти в раздел

    «Война в одну парочку». 43 дня из жизни дроноводов и не только

    В начале 2026 года Минобороны объявило о наборе контрактников для подразделений нового рода войск – беспилотных систем. Спецкор деловой газеты ВЗГЛЯД, благодаря военнослужащим разведбатальона на Константиновском направлении, получил возможность в подробностях оценить, насколько успела измениться боевая работа с приходом БПЛА на фронт – и что именно дроны изменили в людях, уже давно пришедших на СВО. Подробности

    Перейти в раздел

    Испания ждет помощи от африканских мигрантов

    «Безумной» и «возмутительной» мерой называет испанская оппозиция беспрецедентный шаг, на который пошло правительство страны – легализацию сотен тысяч мигрантов. Чтобы обойти эти возражения, испанским властям пришлось даже пойти на специальную процедуру прохождения соответствующего указа. Ради чего Мадрид все это предпринимает? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • От атаки Трампа выиграла власть Германии

      Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    • Такого еще не было: США поссорились с Польшей

      Посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекращает всякие отношения со спикером польского парламента из-за «возмутительных и неспровоцированных оскорблений» в адрес Дональда Трампа. При этом Польша – главный союзник США в ЕС. В чем же дело?

    • Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

      Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации