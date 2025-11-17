Выпуск юаневых ОФЗ – это шаг к многополярному финансовому миру, где ни одна валюта не обладает абсолютной монополией, а страны свободно выбирают инструменты расчетов исходя из практической целесообразности.0 комментариев
Центробанк похвалили за работу над ошибками
Эксперты оценили работу Банка России над ошибками
Глава Банка России Эльвира Набиуллина провела честную работу над ошибками. Она назвала две ошибки регулятора. Во-первых, он слишком медленно повышал ставку в 2023 году. Во-вторых, были проблемы с коммуникацией с рынком, который недопонимал сигналы ЦБ. Удалось ли наладить общий язык с участниками рынка?
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина провела довольно честную работу над ошибками ЦБ. Она указала на две ошибки. Во-первых, ошибка в том, что повышение ключевой ставки в 2023 году происходило слишком медленно, заявила глава Банка России. Она объяснила, что в условиях структурных изменений экономики было непросто понять, как работает денежно-кредитная политика, и Центробанк вначале ориентировался, прежде всего, на низкий уровень инфляции в тот момент. Позже же стало ясно, что цены начали быстро расти, и ставку пришлось повышать вплоть до рекордных 21 процента.
Набиуллина сообщила, что ужесточение денежно-кредитной политики началось лишь в июле 2023 года, когда ставка увеличилась с 7,5% до 8,5%. В декабре того же года ее подняли до 16%, а в октябре 2024-го – до 21%, только после этих шагов темпы роста цен начали снижаться.
Вторую ошибку ЦБ допустил в передаче сигналов о ключевой ставке в 2024 году, что привело к неверному пониманию ситуации участниками рынка и спровоцировало значительный рост кредитной активности. По ее словам, в основном банки и компании правильно расшифровали намерения регулятора, но не все уловили, что ставка будет снижаться только при снижении темпов инфляции.
«В прошлом году у нас была некоторая ошибка в коммуникациях, мы тогда повысили ставку до 16%. Всем казалось, что она очень высокая, но в коммуникации мы в начале года обозначили, что ставка достаточно высокая, политика достаточно жесткая, инфляция будет снижаться, и мы будем снижать ключевую ставку», – отметила глава ЦБ России. Но не все поняли, что ставку снизят лишь в случае падения темпов инфляции. В итоге сформировались «ожидания быстрого смягчения» денежно-кредитной политики Центробанка, а «бизнес брал много кредитов по плавающим ставкам в надежде, что ставки будут быстро снижаться». В итоге «кредитная активность продолжала расти очень высокими темпами».
Банк России постоянно анализирует и корректирует коммуникационную стратегию, чтобы избежать подобных недоразумений в будущем, заверила Набиуллина.
- Россия впервые готова брать в долг в юанях
- Почему то, что хорошо для США и ЕС, опасно для экономики России
- ЦБ признал сложности в экономике
Что касается первой ошибки, то эксперты не исключают, что более быстрое повышение ставки в 2023 году могло бы помочь с инфляцией быстрее.
«Тогда происходила перестройка экономики на фоне событий 2022 года. Предполагалось, вероятно, более скорое завершение конфликта. Ожидались менее ярко выраженные темпы роста ВВП в 2023-2024 годах», – говорит Наталия Пырьева, глава аналитического департамента ООО «Цифра брокер».
«Если бы повышение ключевой ставки было бы не таким плавным в 2023 году, а шоковым, как, например, в декабре 2014 года, когда ЦБ РФ резко дернул вверх ключевую ставку с 9,5% до 17% годовых, то, возможно, инфляцию удалось бы остановить быстрее – еще к осени 2024 года, а к концу этого года она бы снизились до 4-5% в год. Потому что после шокового роста ставки в 2014 году инфляция в том году выросла, но всего до 11,4%, а уже по итогам 2016 года упала до 5,6%. Шоковым сценарий в 2023 году был бы, если бы ЦБ повысил «ключ» до 16% годовых, а потом в течение нескольких месяцев довел ставку до 21% годовых и подержал бы на этом уровне хотя бы квартал, а затем начал снижать», – говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.
Однако у всех решений есть последствия. И у шокового сценария повышения ключевой ставки они тоже были бы.
«Такой шок означал бы, что вместо роста экономики в 2023-2024 годах на 3,6-4% в год Россия имела бы в лучшем случае рост на 1% в год, а возможно, и нулевой.
Структурные изменения, о которых рассказала глава Центробанка, как раз и предполагали, что экономика РФ уходит от традиционной сырьевой модели, развивает импортозамещение, собственную обрабатывающую промышленность, технологии. А для такого массированного развития целой группы отраслей и перестройки всей экономики нужны доступные финансовые ресурсы, которые не может обеспечить только один госбюджет, иначе усилия ЦБ РФ в борьбе с инфляцией были бы нивелированы, а инфляция вернулась бы на уровни начала XXI века, то есть стала бы почти стабильно двузначной», – говорит Мильчакова.
Поэтому даже если ЦБ РФ и допустил ошибку в процессе борьбы с инфляцией, то с точки зрения поддержки и того, чтобы не навредить экономическому росту, он поступил все же правильно, считает она.
Что касается второй ошибки – когда сигналы ЦБ расцениваются не так, как хотел регулятор, то здесь ситуация тоже неоднозначная.
«Управление ожиданиями – сложная штука. Основная причина несостыковки между сигналами Банка России и реакциями рынка была в том, что каждый сигнал воспринимался за чистую монету и четкий вектор, тогда как регулятор неоднократно заявлял о том, что траектория может и будет меняться в зависимости от конъюнктуры.
Регулятор не может знать наверняка, как рынок воспримет его сигналы. А рынок зачастую подхватывает первую волну реакций и живет этой волной», – говорит Пырьева.
Однако Мильчакова все же считает, что ЦБ нужно улучшать коммуникации, как это нужно делать вообще всем министерствам, правительству РФ и органам власти.
«Улучшение коммуникации может быть связано с тем, чтобы акцентировать больше внимания не на достижении количественных показателей, как, например, целевого уровня по инфляции, а достижения показателей качества жизни населения, качества выпуска продукции обрабатывающей промышленностью, развития современных технологий и места и роли России в мировой экономике. Количественными показателями регулятор, на наш взгляд, чрезмерно увлекся»,
– полагает Мильчакова.
Тогда как контакт ЦБ с рынком, на ее взгляд, неплохой, в том смысле, что регулятор весьма подробно останавливается на том, почему нужно бороться с инфляцией и чем грозит бесконтрольный рост инфляции экономике.
Однако критика высоких темпов роста, высокого уровня занятости и скептическое выражение «перегрев экономики» в исследованиях и обзорах ЦБ вызывают у эксперта вопросы. В Китае, Индии и Индонезии, например, темпы роста более приоритетные, чем борьба с инфляцией.
В этом году Мильчакова ждет замедления инфляции до 7,5-7,6%, а в декабре снижения ключевой ставки еще на 0,5% – до 16%. «На конец 2025 года мы ожидаем ставку на уровне 16%, инфляцию в 7%. На конец 2026 года таргетируем ставку 10% при инфляции 5,5%», – заключает Пырьева.