ЦБ признал сложности в экономике

Tекст: Ольга Самофалова

Центробанк снизил ставку на 0,5% до 16,5%. С одной стороны, снижение происходит четыре заседания подряд, хотя были ожидания, что регулятор возьмет паузу до весны следующего года. С другой стороны, прогноз ЦБ по средней ключевой ставки на 2026 год вырос до 13-15%.

Изменились также экономические ожидания регулятора. Банк России повысил прогноз по инфляции до 4-5% в 2026 году, и только в 2027 году (на год позже) теперь ждет целевой показатель в 4%. Кроме того, ЦБ понизил рост экономики в 2025 году до 0,5-1%.

«Банк России продолжил цикл снижения ключевой ставки, поскольку экономика находится в стадии охлаждения, инфляционное давление является умеренным, а реальная ключевая ставка все еще находится на очень высоких уровнях. Тем не менее, краткосрочно усилились проинфляционные риски, связанные со вторичными эффектами от повышения НДС и роста цен на товары-маркеры. Поэтому шаг снижения ключевой ставки был снижен», - объясняет Григорий Жирнов, Сотрудник лаборатории макроструктурного моделирования Факультета экономических наук НИУ ВШЭ.

«Решение ЦБ РФ оказалось компромиссным балансирует интересы, с одной стороны, бизнеса и заемщиков банков, особенно ипотечных заемщиков и МСП, для которых невысокие процентные ставки просто жизненно необходимы, а высокие ставки губительны. С другой стороны – части населения, «среднего класса» и малоимущих граждан, которые уже устали от инфляции», - говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Что касается инфляции, то цель ЦБ была выйти на стабильные 4% по году. И все это время добиться этой цели планировали по итогам 2026 года. Однако на этом заседании регулятор признал, что этого не получится. «Важный сигнал, что ЦБ допускает превышение инфляции 4% по итогам 2026 года из-за разовых факторов и не стремится добиться цели в следующем году, несмотря ни на что. Это позитивный сценарий для экономики», - считает Жирнов.

В числе разовых проинфляционных факторов - это повышение НДС с 1 января 2026 года, что происходит второй раз за шесть лет. Во-вторых, рост бюджетных расходов, ожидаемых по итогам 2025 года, что может подстегнуть инфляцию в 2026 году, отмечает Мильчакова.

В числе рисков ЦБ отмечает еще рост кредитования большими темпами, чем ожидает регулятор. Мильчакова не исключает, что ЦБ придется снова менять прогнозы в сторону роста инфляции.

Однако есть и противоположные оценки. Евгения Горюнова, заведующего лабораторией денежно-кредитной политики Института Гайдара, удивляет оценка ЦБ, что устойчивая инфляции вернется к целевому уровню в 4% только во второй половине 2026 года. Он считает, что это произойдет значительно раньше - уже в первом квартале 2026 года. «В настоящий момент показатели инфляции уже находятся в диапазоне 4-6%, и при нынешнем уровне жесткости политики стабилизация инфляции на целевом уровне должна произойти не позже первого квартала 2026 года», - говорит Горюнов.

Но вот с изменением прогноза ЦБ по росту экономики эксперты солидарны. Деловая активность за январь-сентябрь уже дала понять, что все к этому идет.

«Консенсус аналитиков уже давно начал пересматривать прогноз по темпам роста экономики в этом году на фоне высокого уровня ключевой ставки и дефицита кадров. Важно отметить, что пониженные темпы роста - менее 1% год к году, скорее всего, сохранятся и в следующем году»,

- отмечает Григорий Жирнов.

Некоторые крупные банки уже начали снижать прогнозы по ВВП России. «Главной причиной таких снижений прогнозов является все еще высокая ключевая ставка ЦБ РФ. Хотя 16,5% - это не 21% и не 20% годовых, но все равно это очень высокий уровень. Санкции на прогноз влияют незначительно. Более сильное влияние оказывает невысокий ожидаемый уровень цен на нефть в 2026 году: в правительстве РФ ждут стоимость Brent в среднем на уровне 59 долларов за баррель», - говорит Мильчакова.

Еще один важный сигнал, который дал ЦБ на заседании в пятницу - это заявление Эльвиры Набиуллиной о том, что в декабре может быть рассмотрен вопрос о сохранении ключевой ставки на том же уровне. «Регулятор впервые открыто заговорил о том, что тренд на снижение «ключа» может хотя бы временно, но прекратиться. И это сигнал о том, что экономического чуда не произойдет, и рост ВВП будет очень небольшим, по крайней мере, в этом году, пока процентные ставки будут оставаться высокими», - говорит Мильчакова.

ЦБ сигналит рынкам о том, что рано расслабляться - быстрого и глубокого снижения ключевой ставки, по крайней мере в конце 2025 и начале 2026 года, не будет. Для фондового рынка это был сигнал к продажам акций, для рубля, наоборот, к укреплению,

добавляет собеседник.

Впрочем, тренд на снижение ставки в целом вряд ли изменится, и в 2026 году ЦБ продолжит снижения, которые могут чередоваться с паузами. Первую такую паузу Мильчакова ждет уже в декабре, как раз перед повышением НДС.

Что касается кредитов, то они оживились, не смотря на все еще высокую ставку. «Однако доступность кредитов зависит не только от уровня номинальной процентной ставки, но и от уровня инфляции. В целом текущий прогноз говорит о том, что доступность кредитов значимо увеличится во втором полугодие 2026 года», - говорит Жирнов.