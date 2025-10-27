  • Новость часаСилы ПВО сбили 193 украинских БПЛА над Россией за ночь
    Игорь Горбунов Сможет ли Ирак заменить России Сирию

    Россия встраивает Ирак в свою долгосрочную стратегию на Ближнем Востоке. Пока Сирия уходит в режим неопределённости, Ирак становится рабочей площадкой, где можно вести диалог, строить инфраструктуру, качать нефть, продавать технологии и, главное, сохранять влияние.

    Игорь Караулов Почему прогресс угрожает нам рабством

    Неужели мы обречены на то, чтобы за каждым технологическим или социальным поворотом, обещающим свободу, утыкаться в рабство? Возможно, дело в целях, которые общество перед собой ставит. Прибыль за счет человека, эффективность за счет человека, удобство за счет человека.

    Глеб Кузнецов США развивают наркокапитализм

    Если бы задачей Drug Enforcement Administration, созданного в 1973 году, было развитие наркоиндустрии, а не ее подавление, это было бы самое эффективное предприятие в истории человечества.

    27 октября 2025, 08:40 • Экономика

    ЦБ признал сложности в экономике

    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    ЦБ России четвертый раз подряд снижает ставку. Однако на этот раз шаг снижения был небольшой - 0,5% до 16,5%. Более того, ЦБ впервые дал четкий сигнал, что в декабре снижения ставки больше не будет. Изменились оценки регулятора и по инфляции, и по российской экономике. Почему расслабляться еще рано?

    Центробанк снизил ставку на 0,5% до 16,5%. С одной стороны, снижение происходит четыре заседания подряд, хотя были ожидания, что регулятор возьмет паузу до весны следующего года. С другой стороны, прогноз ЦБ по средней ключевой ставки на 2026 год вырос до 13-15%.

    Изменились также экономические ожидания регулятора. Банк России повысил прогноз по инфляции до 4-5% в 2026 году, и только в 2027 году (на год позже) теперь ждет целевой показатель в 4%. Кроме того, ЦБ понизил рост экономики в 2025 году до 0,5-1%.

    «Банк России продолжил цикл снижения ключевой ставки, поскольку экономика находится в стадии охлаждения, инфляционное давление является умеренным, а реальная ключевая ставка все еще находится на очень высоких уровнях. Тем не менее, краткосрочно усилились проинфляционные риски, связанные со вторичными эффектами от повышения НДС и роста цен на товары-маркеры. Поэтому шаг снижения ключевой ставки был снижен», - объясняет Григорий Жирнов, Сотрудник лаборатории макроструктурного моделирования Факультета экономических наук НИУ ВШЭ.

    «Решение ЦБ РФ оказалось компромиссным балансирует интересы, с одной стороны, бизнеса и заемщиков банков, особенно ипотечных заемщиков и МСП, для которых невысокие процентные ставки просто жизненно необходимы, а высокие ставки губительны. С другой стороны – части населения, «среднего класса» и малоимущих граждан, которые уже устали от инфляции», - говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

    Что касается инфляции, то цель ЦБ была выйти на стабильные 4% по году. И все это время добиться этой цели планировали по итогам 2026 года. Однако на этом заседании регулятор признал, что этого не получится. «Важный сигнал, что ЦБ допускает превышение инфляции 4% по итогам 2026 года из-за разовых факторов и не стремится добиться цели в следующем году, несмотря ни на что. Это позитивный сценарий для экономики», - считает Жирнов.

    В числе разовых проинфляционных факторов - это повышение НДС с 1 января 2026 года, что происходит второй раз за шесть лет. Во-вторых, рост бюджетных расходов, ожидаемых по итогам 2025 года, что может подстегнуть инфляцию в 2026 году, отмечает Мильчакова.

    В числе рисков ЦБ отмечает еще рост кредитования большими темпами, чем ожидает регулятор. Мильчакова не исключает, что ЦБ придется снова менять прогнозы в сторону роста инфляции.

    Однако есть и противоположные оценки. Евгения Горюнова, заведующего лабораторией денежно-кредитной политики Института Гайдара, удивляет оценка ЦБ, что устойчивая инфляции вернется к целевому уровню в 4% только во второй половине 2026 года. Он считает, что это произойдет значительно раньше - уже в первом квартале 2026 года. «В настоящий момент показатели инфляции уже находятся в диапазоне 4-6%, и при нынешнем уровне жесткости политики стабилизация инфляции на целевом уровне должна произойти не позже первого квартала 2026 года», - говорит Горюнов.

    Но вот с изменением прогноза ЦБ по росту экономики эксперты солидарны. Деловая активность за январь-сентябрь уже дала понять, что все к этому идет.

    «Консенсус аналитиков уже давно начал пересматривать прогноз по темпам роста экономики в этом году на фоне высокого уровня ключевой ставки и дефицита кадров. Важно отметить, что пониженные темпы роста - менее 1% год к году, скорее всего, сохранятся и в следующем году»,

    - отмечает Григорий Жирнов.

    Некоторые крупные банки уже начали снижать прогнозы по ВВП России. «Главной причиной таких снижений прогнозов является все еще высокая ключевая ставка ЦБ РФ. Хотя 16,5% - это не 21% и не 20% годовых, но все равно это очень высокий уровень. Санкции на прогноз влияют незначительно. Более сильное влияние оказывает невысокий ожидаемый уровень цен на нефть в 2026 году: в правительстве РФ ждут стоимость Brent в среднем на уровне 59 долларов за баррель», - говорит Мильчакова.

    Еще один важный сигнал, который дал ЦБ на заседании в пятницу - это заявление Эльвиры Набиуллиной о том, что в декабре может быть рассмотрен вопрос о сохранении ключевой ставки на том же уровне. «Регулятор впервые открыто заговорил о том, что тренд на снижение «ключа» может хотя бы временно, но прекратиться. И это сигнал о том, что экономического чуда не произойдет, и рост ВВП будет очень небольшим, по крайней мере, в этом году, пока процентные ставки будут оставаться высокими», - говорит Мильчакова.

    ЦБ сигналит рынкам о том, что рано расслабляться - быстрого и глубокого снижения ключевой ставки, по крайней мере в конце 2025 и начале 2026 года, не будет. Для фондового рынка это был сигнал к продажам акций, для рубля, наоборот, к укреплению,

    добавляет собеседник.

    Впрочем, тренд на снижение ставки в целом вряд ли изменится, и в 2026 году ЦБ продолжит снижения, которые могут чередоваться с паузами. Первую такую паузу Мильчакова ждет уже в декабре, как раз перед повышением НДС.

    Что касается кредитов, то они оживились, не смотря на все еще высокую ставку. «Однако доступность кредитов зависит не только от уровня номинальной процентной ставки, но и от уровня инфляции. В целом текущий прогноз говорит о том, что доступность кредитов значимо увеличится во втором полугодие 2026 года», - говорит Жирнов.

