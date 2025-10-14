России удалось пустить инфляцию вспять

  • Новость часаFT: США могут поставить Киеву до 50 ракет «Томагавк»
    Трамп назвал Пашиняна соотечественником Алиева
    ВМС США поздравили с юбилеем фотографией крейсера «Варяг»
    Китайские СМИ: «Буревестник» изменил стратегический баланс в мире
    В Вашингтоне показали новые мобильные пусковые установки для «Томагавков»
    Трамп подтвердил планы встретиться с Зеленским в Белом доме
    Испытательный запуск Starship завершился взрывом
    Президент Мадагаскара объяснил бегство из страны
    Замороженные активы России назвали единственным способом спасения Украины
    Сергей Худиев Сергей Худиев Может ли женщина быть епископом

    Люди часто с непониманием (или даже обидой) воспринимают нежелание православной Церкви рукополагать женщин в священный сан. Тем более, что в некоторых христианских Церквях это происходит. А недавно главой Англиканской церкви впервые в истории стала дама. Однако с таким рукоположением связано два вопроса.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Дело «Северных потоков» раскалывает Европу изнутри

    Европейские страны все меньше готовы жертвовать собственными интересами ради абстрактных идей «солидарности» и «единства». Когда речь идет о реальных деньгах, когда избиратели требуют объяснений, куда уходят их налоги, вся эта красивая риторика о европейских ценностях испаряется.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Томагавки» – последний аргумент США в энергетической войне

    Возможные поставки Украине «Томагавков» для Трампа – этап «конкурентной борьбы» в экономической сфере. Ему важно создание руками украинских боевиков проблем России на мировом энергетическом рынке. Метод запугивания торговых партнеров, например, Китая и Индии, дал сбой – они попробуют зайти с другого бока.

    6 комментариев
    14 октября 2025, 08:40 • Экономика

    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Инфляция в этом году вполне может снизиться до 6,8%, считают в Минфине и Минэкономразвития. Хотя обычно осенью и к концу года происходит, наоборот, всплеск цен в силу сезонности и роста бюджетных трат. Однако на этот раз ведомства верят в противоположный сценарий. Оправдаются ли их оптимистичные ожидания и почему?

    Минэкономразвития и Минфин считают, что прогноз по инфляции в 2025 году в 6,8% реалистичен. Годовая инфляция снизилась до 8% к концу сентября и продолжит уменьшаться в дальнейшем, подчеркнул Максим Решетников, министр экономического развития.

    «Я бы еще добавил, что если посмотреть на инфляцию (сезонно скорректированную в пересчете на год) за последние 3–4 месяца, то она находится вблизи 4%. Если транслировать на показатели до конца года, я тоже соглашусь, что цифра 6,8% вполне достижима», — заявил в свою очередь Антон Силуанов, министр финансов.

    «Плюс мы видим, что бюджетный импульс сокращается и объем денежного предложения со стороны бюджета тоже уменьшается. И жесткость денежно-кредитной политики позволяет нам говорить о том, что монетарные показатели не будут расти, что также влиять будет и на инфляцию», — добавил глава Минфина.

    В ЦБ июльский прогноз по инфляции на 2025 год предполагает уровень инфляции в диапазоне от 6% до 7%, что тоже укладывается в прогнозное значение в 6,8%.

    «Для экономики это было бы заметным достижением, так как означает уход от двузначных темпов инфляции и приближение к коридору ЦБ», - считает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    Однако обычно инфляция, наоборот, разгоняется осенью сезонно и к концу года из-за роста расходов бюджета. Почему на этот раз ведомства этого не ждут, а, наоборот, верят в снижении инфляции?

    Дело в том, что в этом году Минфин поступил нетрадиционно, и пик расходов бюджета пришелся на весну и лето, а теперь расходы снижаются, говорит Александр Бахтин, инвестиционный стратег «Гарда Капитал». Минфин уже превысил все плановые показатели по расходам бюджета, так как вместо запланированных 1,2 трлн рублей дефицит бюджета к июлю составил 4,9 трлн рублей. Однако зачем дефицит бюджет стал плавно снижаться - до 4,2 трлн в августе и 3,8 трлн в сентябре.

    «Отсюда первый фактор: со стороны бюджета больше нет избыточного давления на спрос и цены. Если в 2024-2025 годовой бюджет рос на 15-25%, то со следующего года затормозится до 4% в год. То есть проинфляционный эффект позади. Правительство уверено, что тратить сильно больше, чем сейчас, оно не сможет. В связке с этим идет и второй фактор: рост экономики обнуляется. В январе мы начинали с ростом ВВП около 3%, а сейчас видим ниже 0,5% годовых. Это всегда тормоз для инфляции. Сейчас в это трудно поверить, потому что разворот происходит слишком быстро, но цены могут не расти или даже падать», - говорит Бахтин.

    Третий фактор - это исторически высокая ключевая ставка, которая еще недавно была выше 20% и сейчас 17%. «Так долго на таких отметках ставка никогда не была. И даже если ЦБ позволит себе смягчение на доли процента до конца года, сути это не поменяет: деньги в экономике дорогие, и отложенный эффект для инфляции (в сторону ее замедления) все равно имеется», - говорит эксперт.

    Наконец, снижению инфляции помогает дорогой рубль относительно прошлых двух лет.

    «Рубль остается дорогим даже в отсутствии правила принудительной продажи экспортной выручки. Это говорит о том, что былого спроса на импорт нет. Валюта в прежних объемах в экономике попросту не нужна. ЦБ удалось «придушить« и курс, и инфляцию»,

    - объясняет Бахтин.

    Таким образом снижение инфляции до 6,8% по итогам 2025 года вполне возможно. «Рост потребительских цен уже остыл. Последние месяцы сезонно-скорректированная инфляция идет около 3–4% в годовом пересчете, значит инерция вниз есть. Дальше поможет высокая база прошлого года, так как конец 2024 был горячим, поэтому год к году цифра автоматически становится ниже. Высокие ставки давят на кредиты и спрос, поэтому вторичные круги роста цен слабеют. Минфин одновременно сокращает бюджетный импульс, значит в экономику приходит меньше денег и меньше поводов для скачков цен. В итоге траектория к 6,8% выглядит реалистично», - говорит Чернов.

    В марте инфляция была 10,23% (и до этого росла несколько месяцев), а с тех пор отвалилась до 8,14%, то есть почти на 2% за 6 месяцев. При таких темпах дойти еще за четыре месяца до 7% или чуть ниже — не такая уж большая проблема, согласен Бахтин.

    Однако риски не дойти тоже имеются, Минфину и ЦБ подвластно не все. Первый риск - это всплески цен по бензину, которые быстро поднимают инфляционные ожидания населения. Второй риск - это внеплановое расширение расходов бюджета в четвертом квартале. Третий риск - это внешний фон, нефть, курс национальной валюты, а также рост санкционных издержек в цепочки поставок. Четвертый риск - это переносы индексаций тарифов», - называет Чернов. При этом, вероятность выхода инфляции выше 7% по итогам года он оценивает как умеренную.

    Бахтин добавляет, что разогнать инфляцию могут любе масштабные диверсии по НПЗ, по танкерам, российским трубопроводам и даже портам и месторождениям.

    Однако шансы на базовый сценарий пока выглядят выше. Более того, если снижение инфляции продолжится такими же темпами, то через год действительно можно будет дойти до 4%, считает Бахтин. А это главная цель ЦБ - снизить инфляцию до такого значения.

    «ЦБ и Минфин сработали в связке. ЦБ держит жесткий монетарный курс, поэтому цены замедляются. Минфин аккуратно тратит, и в экономику попадает меньше лишних денег. Это снижает давление на инфляцию, но темпы экономического роста тоже остывают.

    Слабые места - рынки топлива и разовые административные решения, так как именно они легко портят инфляционные ожидания. Здесь нужны точные меры и осторожные индексации. В сумме политика выглядит адекватной цели, и при сохранении дисциплины она дает шанс вернуться к 4% в 2026 году», - говорит Чернов.

    Оборотной стороной такого достижения станет более слабый экономический рост. «Сейчас ЦБ приносит в жертву экономический рост ради удержания инфляции. Это неизбежный путь. Регулятор должен был удалить с экономики избыточную денежную массу тем или иным способом. Иначе бы мы имели инфляцию на уровне тех самых 15-25%, с которыми российский бюджет боролся два года подряд», - заключает Бахтин.

    У генерала Кузнецова арестовали активы на 500 млн рублей
    Китай объявил о расследовании протекционизма США в судоходстве
    Berliner Zeitung: Германия изоляцией расплачивается за политику Бербок
    Британский доброволец рассказал об уничтожении Challenger российскими танками
    Массовая драка сотрудников ТЦК с местными жителями произошла в Тернополе
    Володин запустил опрос о лимите банковских карт на одного человека
    В России выступили с инициативой о введении потолка цен на бензин

    СНГ начало разрастаться по линии ШОС

    Россия поддержала создание нового формата «СНГ плюс» и наделение ШОС статусом наблюдателя при содружестве. Как отметил президент Владимир Путин, более полное взаимодействие двух организаций обеспечит безопасное и устойчивое развитие всего Евразийского региона. Эксперты считают, что благодаря интеграционным усилиям России саммит в Душанбе раскрыл новый потенциал СНГ. Подробности

    Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой

    На уходящей неделе было объявлено о начале испытаний новой версии одного из самых распространенных военных самолетов России – учебно-боевого Як-130. Чем Як-130М будет отличаться от базового варианта и почему перед нами отражение целой тенденции в современной боевой авиации? Подробности

    Джонсон толкал Украину на войну с Россией за большое вознаграждение

    Знаменитое выражение Бориса Джонсона «давайте просто воевать», обращенное к главе киевского режима Зеленскому, как оказалось, мотивировалось не только русофобией бывшего премьера Великобритании. У Джонсона существовал корыстный интерес в подталкивании Украины к продолжению военного противостояния с Россией. О чем идет речь – и почему перед нами только верхушка айсберга? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

