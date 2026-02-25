Жителя Казани приговорили к 24 годам за госизмену и диверсии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Верховный суд Татарстана приговорил жителя Казани к 24 годам лишения свободы за государственную измену, подготовку диверсии на объектах оборонно-промышленного комплекса города и незаконный оборот взрывчатых веществ, передает ТАСС.

Согласно информации пресс-службы суда, пять лет из назначенного срока осужденный проведет в тюрьме, а оставшееся время – в исправительной колонии строгого режима.

В сообщении суда подчеркивается: «По совокупности совершенных преступлений [подсудимый] приговорен к лишению свободы сроком на 24 года, из которых пять лет он будет отбывать в тюрьме, а остальное наказание – в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначены дополнительные наказания в виде ограничения свободы и штрафа».

Следствие установило, что в 2023–2024 годах мужчина совершил государственную измену, занимаясь шпионажем и оказывая помощь иностранной организации, действовавшей против безопасности России. Кроме того, он прошел обучение для диверсионной деятельности в интересах двух проукраинских структур, после чего приступил к подготовке взрывов и поджогов на оборонных объектах Казани.

Для реализации задуманного обвиняемый незаконно приобрел, перевозил и хранил взрывчатые вещества. Впоследствии опасные материалы были изъяты сотрудниками правоохранительных органов, что позволило предотвратить совершение преступлений на стратегически важных объектах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала агента Киева, который подорвал машину военного в Наро-Фоминске.

Жителя Хабаровского края осудили на 14 лет за госизмену.

Мещанский суд Москвы арестовал предпринимателя Деревянко по делу о госизмене.