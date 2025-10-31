Почему то, что хорошо для США и ЕС, опасно для экономики России

Tекст: Ольга Самофалова

ЦБ выступил за снижение инфляции, однако резкое снижение ключевой ставки до 3-4% может грозить гиперинфляцией, заявила на пленарном заседании Государственной Думы председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, похожая ситуация уже была в 90-е годы – произошла тотальная долларизация экономики и финансовой системы.

«Если сейчас в условиях относительно высокой инфляции снизить ставку до 3-4%, некоторые считают, что это сильно поможет экономическому росту. Мы такой анализ обязательно подготовим, мы об этом договорились, но только для того, я в этом уверена, чтобы показать, как выглядит путь в гиперинфляцию. Хотя большинство сидящих в зале с этой ситуацией знакомы не понаслышке. В 90-е годы мы хлебнули ее по полной программе», – отметила Набиуллина, обращаясь к депутатам. По ее словам, этой будет двойной удар по экономики: сначала вырастет инфляция, а потом ключевая ставка снова вырастет, чтобы сдержать рост цен.

Между тем, в США и ЕС и в ряде других стран ставка легко может держаться даже ниже 3-4%. Например, в еврозоне до 2022 года процентные ставки ЕЦБ вообще были нулевыми, а в Швейцарии учетная ставка Нацбанка была даже отрицательной. И это не приводит к гиперинфляции, наоборот, это помогает экономическому росту. Почему в России по-другому?

«Все зависит от состояния экономики. Если экономика работает на пределе возможностей, а об этом часто говорит низкая безработица, то невысокая ставка спровоцирует неконтролируемый рост инфляции. В России как раз такая ситуация, поэтому снижение ставки до 3-4% - это путь к турецкому сценарию. Даже не нужно выдумывать специально примеры того, что будет - пример Турции с ее инфляцией под 30% у всех на глазах», - говорит Евгений Горюнов, заведующий лабораторией денежно-кредитной политики Института Гайдара.

Что касается США и ЕС, говорит эксперт, то у них такого перегрева экономики как в России нет. Плюс еще инфляционные ожидания низкие в отличие от России, где даже при высокой ставке сейчас кредитование не обваливается. Если ставку опустить до 3-4%, то кредитование резко вырастет, а за ним и цены, добавляет Горюнов.

До какого уровня может быть безопасным снижать ставку в России, чтобы экономика росла, кредиты становились доступными, и при этом инфляция сохранялась на уровне целевых 4%?

«Все зависит от горизонта. С течением времени ставка в России снизится до 7-8%, если не произойдет новых макроэкономических шоков. В настоящий момент необходимо вернуть экономику на траекторию устойчивого роста и для этого ЦБ держит ставку на повышенном уровне. С высокой вероятностью ставка будет на повышенном уровне еще года полтора-два», - считает Горюнов.

Однако ставка в 4-5% для России все-таки не является чем-то недостижимым и нереальным. В конечном счете она вполне может случиться и у нас, но при других экономических условиях.

«Когда на смену ставки рефинансирования пришла «современная» ключевая ставка ЦБ РФ, ее первым значением было 5,5% годовых. Более того,

в 2020 году, во время пандемии коронавируса, ЦБ РФ снизил ключевую ставку до исторического минимума в 4,25% годовых. Так что в России уже был прецедент, когда ключевая ставка была снижена почти до 4%, и никакой гиперинфляции тогда не случилось.

В 2020 году годовая инфляция была ниже 5%», - напоминает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

По мнению эксперта, если сейчас ключевую ставку резко снизить до 4% годовых, то это действительно увеличит кредитование и инфляцию, но она все же сомневается, что экономика скатится в гиперинфляцию. Но с другой стороны, добавляет эксперт, вырастет долговая нагрузка населения и бизнеса, а также уровень просроченных кредитов и последующее число банкротств, как предприятий, так и физлиц, что может отчасти дестабилизировать банковскую систему. «Значение процентной ставки центрального банка должно быть адекватно экономическим реалиям, и не влиять негативно на экономический рост», - говорит Мильчакова.

По ее мнению,

нейтральным «коридором» ключевой ставки, которая, с одной стороны, не увеличивает инфляцию, а с другой – не приводит к падению производства, является уровень в 9-12%, поэтому «ключ» еще есть куда снижать.

ЦБ РФ обещает в 2026 году снижать ставку в течение всего года. «Мы ожидаем, что в декабре ЦБ РФ возьмет паузу в преддверии повышения НДС с 1 января 2026 года, которое может краткосрочно увеличить инфляцию, и Россия закончит 2025 год с ключевой ставкой на текущем уровне в 16,5% годовых. В 2026 году ожидаем, что ключевая ставка может быть снижена до 11-12% годовых к концу года. Если ключевая ставка снизится даже до 12%, то кредиты уже станут более доступными и для бизнеса, и для населения», - заключает Мильчакова.