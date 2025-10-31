  • Новость часаНад 14 регионами России за ночь нейтрализовали 130 украинских беспилотников
    Министр обороны Бельгии объяснил угрозы стереть Москву с карты мира
    КНДР и Белоруссия договорились углубить международное взаимодействие
    Британского принца Эндрю лишили всех титулов
    Украинский беспилотник атаковал ТЭЦ Орла
    Вэнс заявил о необходимости испытывать ядерное оружие «время от времени»
    Пушилин распорядился ликвидировать министерство обороны ДНР
    На Западе озвучили расходы на Украину на ближайшие четыре года
    «Яндекс-карты» вернули исторические названия городам на Украине
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Почему гарнизоны Купянска и Красноармейска не станут деблокировать

    Задача боевиков в Купянске и в Красноармейске – как можно дольше сопротивляться нашим войскам, задерживая их продвижение, и, желательно, сгинуть, освобождая украинские власти от «лишних» хлопот, в том числе и по организации обмена пленными.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Война фейков – часть гибридной войны

    Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.

    Владимир Можегов Владимир Можегов В Японии произошла консервативная революция

    Народ Японии аплодирует. Либерал-глобалисты скрежещут зубами. Феминисткам тоже, очевидно, придется рыдать. Такаити – защитница традиционных ролей мужчины и женщины в обществе и семье.

    31 октября 2025, 08:10 • Экономика

    Почему то, что хорошо для США и ЕС, опасно для экономики России

    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Глава российского Центробанка обещает продолжить снижать ставку, однако без резких движений. Слишком быстрое снижение ключевой ставки до 3-4% может обернуться гиперинфляцией, с которой Россия близко познакомилась в 90-е годы, считает Эльвира Набиуллина. При этом, у США и ЕС ставки еще ниже, но двузначной инфляции нет. Почему в России по-другому?

    ЦБ выступил за снижение инфляции, однако резкое снижение ключевой ставки до 3-4% может грозить гиперинфляцией, заявила на пленарном заседании Государственной Думы председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, похожая ситуация уже была в 90-е годы – произошла тотальная долларизация экономики и финансовой системы.

    «Если сейчас в условиях относительно высокой инфляции снизить ставку до 3-4%, некоторые считают, что это сильно поможет экономическому росту. Мы такой анализ обязательно подготовим, мы об этом договорились, но только для того, я в этом уверена, чтобы показать, как выглядит путь в гиперинфляцию. Хотя большинство сидящих в зале с этой ситуацией знакомы не понаслышке. В 90-е годы мы хлебнули ее по полной программе», – отметила Набиуллина, обращаясь к депутатам. По ее словам, этой будет двойной удар по экономики: сначала вырастет инфляция, а потом ключевая ставка снова вырастет, чтобы сдержать рост цен.

    Между тем, в США и ЕС и в ряде других стран ставка легко может держаться даже ниже 3-4%. Например, в еврозоне до 2022 года процентные ставки ЕЦБ вообще были нулевыми, а в Швейцарии учетная ставка Нацбанка была даже отрицательной. И это не приводит к гиперинфляции, наоборот, это помогает экономическому росту. Почему в России по-другому?

    «Все зависит от состояния экономики. Если экономика работает на пределе возможностей, а об этом часто говорит низкая безработица, то невысокая ставка спровоцирует неконтролируемый рост инфляции. В России как раз такая ситуация, поэтому снижение ставки до 3-4% - это путь к турецкому сценарию. Даже не нужно выдумывать специально примеры того, что будет - пример Турции с ее инфляцией под 30% у всех на глазах», - говорит Евгений Горюнов, заведующий лабораторией денежно-кредитной политики Института Гайдара.

    Что касается США и ЕС, говорит эксперт, то у них такого перегрева экономики как в России нет. Плюс еще инфляционные ожидания низкие в отличие от России, где даже при высокой ставке сейчас кредитование не обваливается. Если ставку опустить до 3-4%, то кредитование резко вырастет, а за ним и цены, добавляет Горюнов.

    До какого уровня может быть безопасным снижать ставку в России, чтобы экономика росла, кредиты становились доступными, и при этом инфляция сохранялась на уровне целевых 4%?

    «Все зависит от горизонта. С течением времени ставка в России снизится до 7-8%, если не произойдет новых макроэкономических шоков. В настоящий момент необходимо вернуть экономику на траекторию устойчивого роста и для этого ЦБ держит ставку на повышенном уровне. С высокой вероятностью ставка будет на повышенном уровне еще года полтора-два», - считает Горюнов.

    Однако ставка в 4-5% для России все-таки не является чем-то недостижимым и нереальным. В конечном счете она вполне может случиться и у нас, но при других экономических условиях.

    «Когда на смену ставки рефинансирования пришла «современная» ключевая ставка ЦБ РФ, ее первым значением было 5,5% годовых. Более того,

    в 2020 году, во время пандемии коронавируса, ЦБ РФ снизил ключевую ставку до исторического минимума в 4,25% годовых. Так что в России уже был прецедент, когда ключевая ставка была снижена почти до 4%, и никакой гиперинфляции тогда не случилось.

    В 2020 году годовая инфляция была ниже 5%», - напоминает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

    По мнению эксперта, если сейчас ключевую ставку резко снизить до 4% годовых, то это действительно увеличит кредитование и инфляцию, но она все же сомневается, что экономика скатится в гиперинфляцию. Но с другой стороны, добавляет эксперт, вырастет долговая нагрузка населения и бизнеса, а также уровень просроченных кредитов и последующее число банкротств, как предприятий, так и физлиц, что может отчасти дестабилизировать банковскую систему. «Значение процентной ставки центрального банка должно быть адекватно экономическим реалиям, и не влиять негативно на экономический рост», - говорит Мильчакова.

    По ее мнению,

    нейтральным «коридором» ключевой ставки, которая, с одной стороны, не увеличивает инфляцию, а с другой – не приводит к падению производства, является уровень в 9-12%, поэтому «ключ» еще есть куда снижать.

    ЦБ РФ обещает в 2026 году снижать ставку в течение всего года. «Мы ожидаем, что в декабре ЦБ РФ возьмет паузу в преддверии повышения НДС с 1 января 2026 года, которое может краткосрочно увеличить инфляцию, и Россия закончит 2025 год с ключевой ставкой на текущем уровне в 16,5% годовых. В 2026 году ожидаем, что ключевая ставка может быть снижена до 11-12% годовых к концу года. Если ключевая ставка снизится даже до 12%, то кредиты уже станут более доступными и для бизнеса, и для населения», - заключает Мильчакова.

    Российская армия сорвала девять попыток прорыва ВСУ под Красноармейском
    Захарова указала на иссякающие ресурсы «коалиции желающих» для Киева
    Business Insider рассказал о хаосе в тылу ВСУ из-за российских разведгрупп
    Die Welt: Каллас проиграла фон дер Ляйен в борьбе за власть
    Илья Медведев предложил созидательную модель развития для «Единой России»
    Председателя «Содружества семей» Рудницкую арестовали за торговлю детьми
    Шнуров оценил «культурные продукты» уехавших артистов

    Глава российского Центробанка обещает продолжить снижать ставку, однако без резких движений. Слишком быстрое снижение ключевой ставки до 3-4% может обернуться гиперинфляцией, с которой Россия близко познакомилась в 90-е годы, считает Эльвира Набиуллина. При этом, у США и ЕС ставки еще ниже, но двузначной инфляции нет. Почему в России по-другому? Подробности

