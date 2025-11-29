  • Новость часаФСБ задержала агента Киева за подготовку теракта на газопроводе в Подмосковье
    Игорь Караулов Игорь Караулов Инстинкт хищника – основа западного прогресса

    Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.

    15 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как на самом деле британские ученые изменили мир

    28 ноября 2023 года Королевского общество Великобритании отмечает свой 365-й день рождения. Не юбилей, конечно, но помянуть контору, ответственную за мировую научную революцию – и вообще за создание современной научной картины мира – в любом случае стоит.

    33 комментария
    Анна Сытник Анна Сытник В соцсети Х случился сеанс саморазоблачения

    Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.

    6 комментариев
    29 ноября 2025, 10:59 • Новости дня

    Ученые зафиксировали три мощные вспышки на Солнце за ночь

    ИКИ РАН: Три сильные вспышки произошли на Солнце ночью

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на 29 ноября на Солнце зафиксированы три сильные вспышки класса М, что стало первым проявлением активных процессов за последние две недели.

    В ночь на 29 ноября на Солнце впервые за почти две недели были зафиксированы три сильные вспышки класса М, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Как отметили ученые, начиная примерно с часа ночи по московскому времени, активность Солнца быстро нарастала и достигла уровня М, впервые с 16 ноября. Самой мощной стала вспышка в 1.24, получившая классификацию М5.9, что составляет 59% от порога самого сильного класса Х.

    Эксперты отмечают, что ожидали подобного события еще накануне, однако по факту понадобилось более 12 часов, чтобы Солнце проявило столь выраженную активность. При этом всплеск пока развивается по более мягкому сценарию, чем три недели назад, когда Солнце практически сразу формировало вспышки самого мощного класса Х и вызывало серьезные магнитные бури на Земле.

    По словам сотрудников лаборатории, сейчас «главные действующие лица» прежнего периода активности, крупные солнечные области, еще находятся на обратной стороне Солнца. К Земле выходят пока менее значимые образования, что дает повод для сдержанного оптимизма и спокойного наблюдения за процессом ближайшие два-три дня.

    Однако ученые подчеркивают, что этот период затишья может быстро закончиться, когда солидные магнитные образования появятся на видимой стороне Солнца. Уже сейчас за краем Солнца замечены магнитные петли, предположительно принадлежащие активной области 4274, и их появление обещает новую волну вспышек в ближайшее время.

    Напомним, накануне ученые предупредили, что Солнце может развернуться к Земле стороной, с которой возможно увеличение числа мощных вспышек.

    На этой неделе ученые зафиксировали третью в ноябре магнитную бурю уровня G1.

    Ранее ученые заявили, что ближайший максимум солнечной активности будет слабым.

    28 ноября 2025, 13:16 • Новости дня
    Очевидец рассказал подробности нештатной ситуации на Байконуре

    Журналист Котов: Заявления, что Россия якобы лишилась возможности запускать людей в космос – спекуляция

    Очевидец рассказал подробности нештатной ситуации на Байконуре
    @ Иван Тимошенко/@roscosmos_gk

    Tекст: Анастасия Куликова

    Нештатная ситуация на Байконуре не приведет к прекращению пилотируемой программы. На устранение проблемы потребуется несколько месяцев, но первый запуск с площадки может быть осуществлен уже в первом квартале 2026 года, сказал газете ВЗГЛЯД научный журналист Михаил Котов, присутствовавший на Байконуре в момент инцидента. Ранее Роскосмос сообщил о повреждении стартового стола после запуска «Союза».

    «Заявления в некоторых СМИ о том, что Россия якобы лишилась возможности запускать в космос людей, чего не было с 1961 года, – явный вброс и нагнетание ситуации. Да, на Байконуре произошла нештатная ситуация, но говорить о прекращении пилотируемой программы попросту глупо», – подчеркнул Михаил Котов, научный журналист.

    По его информации, «кабину обслуживания пусковой площадки сорвало со своего места и выбросило в лоток газоотвода». К этому привел аэродинамический удар выхлопных газов ракеты. Все это случилось уже после отрыва «Союза» со стартового стола. «По идее, кабина обслуживания должна была находиться в специальной нише, но, судя по всему, ее вытащило силой выхлопных газов. На площадке в этот момент никого не было, никто не пострадал», – уточнил собеседник.

    Причины инцидента выяснит специальная комиссия, отметил журналист. «На ремонт потребуется несколько месяцев. Первый запуск с площадки может быть осуществлен уже в первом квартале 2026 года», – сообщил Котов со ссылкой на мнение специалистов ракетно-космической отрасли, с которыми он общался.

    «В настоящее время 31-я площадка – единственная подготовленная для пилотируемой программы. Но если возникнет необходимость, я думаю, могут начаться работы на Восточном. Пока же специалисты уверены, что проще починить 31-ю площадку. Роскосмос располагает достаточным количеством комплектующих для решения проблемы», – заключил Котов.

    Ранее на Байконуре были повреждены ряд элементов стартового стола. Повреждения выявили после запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-28» к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса, уточнив, что сотрудники корпорации проводят оценку состояния комплекса.

    По неофициальным данным, газовой струей ракетного двигателя первой ступени была вырвана часть стартового комплекса № 6 космического ракетного комплекса № 31 (одна из кабин обслуживания). Популяризатор космонавтики Виталий Егоров отметил, что на трансляции запуска, которую вел Роскосмос, было видно, что «в газоотводном лотке под стартовым столом оказалась какая-то массивная металлическая конструкция, которой там быть не должно».

    Площадка № 31 на текущий момент является единственной действующей для проведения пилотируемых пусков «Союзов». В Сети появились спекуляции на тему того, что «Россия лишилась возможности запускать в космос людей, чего не было с 1961 года». В Роскосмосе подчеркнули: «Для восстановления есть все необходимые резервные элементы, и в ближайшее время повреждения будут устранены».

    Сам запуск ракеты прошел в штатном режиме, уточнили там. Пуск состоялся в 12.27 мск. На борту корабля находились космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев и астронавт НАСА Кристофер Уильямс. «Союза МС-28» пристыковался к модулю «Рассвет» российского сегмента МКС в 15.34 мск, менее чем через три часа экипаж перешел на борт станции.

    Комментарии (3)
    28 ноября 2025, 14:30 • Новости дня
    Эксперты назвали сроки восстановления стартового стола Байконура для пилотируемых миссий

    Космонавт Лазуткин: Россия не утратила возможность запускать людей в космос

    Эксперты назвали сроки восстановления стартового стола Байконура для пилотируемых миссий
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Судя по всему, повреждения стартового стола на Байконуре, вызванные пуском «Союза», будут устранены в течение месяца. Кроме того, для работы пилотируемых миссий можно использовать космодром Восточный. В любом случае Россия не утратила возможность запускать людей в космос, сказали газете ВЗГЛЯД эксперты Алексей Анпилогов и Александр Лазуткин.

    «Стартовые комплексы «Союзов» имеют каналы для отвода раскаленных газов от двигателей первой и второй ступеней, работающих одновременно при пуске ракеты. При этом работа ракетного двигателя – нелинейный процесс, сопровождающийся огромными выбросами энергии. Поэтому повреждения стола и каких-то вспомогательных элементов возможны», – пояснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Произошедшее на Байконуре не является беспрецедентным событием. Инцидент нештатный, но и отнюдь не катастрофический. Персонал и основные системы не затронуты. Именно поэтому операции последних нескольких часов перед стартами проводятся в отсутствии людей. Думаю, повреждения будут устранены в течение месяца. Насколько я знаю, все необходимое основное оборудование на космодроме есть в нескольких экземплярах и может быть заменено в кратчайшие сроки», – продолжил собеседник.

    «31-я площадка – единственная, предназначенная на Байконуре для запуска российских пилотируемых миссий. Но в нашем распоряжении также в перспективе будет Восточный. Кроме того, мы ранее использовали космодром Куру во Французской Гвиане. Правда, в данный момент санкции могут помешать это сделать. В любом случае ситуация принципиально далека от утверждений, что Россия впервые с 1961 года якобы утратила возможность запускать людей в космос», – напомнил аналитик.

    Повреждения на Байконуре не носят чрезвычайного характера, согласился Александр Лазуткин, Герой России, летчик-космонавт. «Ракета ушла штатно – это главное. Ранее у нас также происходили повреждения стартового стола. Например, при одном из запусков сверхтяжелой ракеты-носителя «Энергия» струей вырвало несколько бетонных плит. Но ничего серьезного задето не было», – отметил он.

    Ранее на Байконуре были повреждены ряд элементов стартового стола. Повреждения выявили после запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-28» к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса, уточнив, что сотрудники корпорации проводят оценку состояния комплекса.

    По неофициальным данным, газовой струей ракетного двигателя первой ступени была вырвана часть стартового комплекса № 6 космического ракетного комплекса № 31 (одна из кабин обслуживания). Популяризатор космонавтики Виталий Егоров отметил, что на трансляции запуска, которую вел Роскосмос, было видно, что «в газоотводном лотке под стартовым столом оказалась какая-то массивная металлическая конструкция, которой там быть не должно».

    Площадка № 31 на текущий момент является единственной действующей для проведения пилотируемых пусков «Союзов». В Сети появились спекуляции на тему того, что «Россия лишилась возможности запускать в космос людей, чего не было с 1961 года». В Роскосмосе подчеркнули: «Для восстановления есть все необходимые резервные элементы, и в ближайшее время повреждения будут устранены».

    Сам запуск ракеты прошел в штатном режиме, уточнили там. Пуск состоялся в 12.27 мск. На борту корабля находились космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев и астронавт НАСА Кристофер Уильямс. «Союза МС-28» пристыковался к модулю «Рассвет» российского сегмента МКС в 15.34 мск, менее чем через три часа экипаж перешел на борт станции.

    Комментарии (8)
    28 ноября 2025, 22:33 • Видео
    Ликвидация «зеленого кардинала» Украины

    Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины, которое находится под контролем США, пришли с обысками к Андрею Ермаку. То есть к фактическому руководителю страны. Владимир Зеленский следующий.

    Комментарии (0)
    27 ноября 2025, 19:28 • Новости дня
    У принятой за корабль инопланетян кометы ученые не могут объяснить антихвост

    ИКИ РАН: У 3I/ATLAS сохраняется редкий пылевой антихвост

    У принятой за корабль инопланетян кометы ученые не могут объяснить антихвост
    @ International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the Scientist

    Tекст: Елизавета Шишкова

    У межзвездного объекта 3I/ATLAS, прозванного «инопланетным кораблем», наблюдается редкий антихвост, который сохраняется дольше, чем у обычных комет, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    В Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили о продолжительном наблюдении редкого пылевого антихвоста у межзвездного объекта 3I/ATLAS, который часто именуют «инопланетным кораблем». В официальном сообщении лаборатории отмечается: «По мере удаления 3I/ATLAS от Солнца, как и ожидалось, начинают поступать все более качественные фотографии объекта, позволяющие разглядеть некоторые ранее скрытые (или отсутствовавшие) детали. Наиболее замечательной из них, безусловно, является антихвост, ориентированный противоположно основному обычному хвосту».

    Ученые пояснили, что такие антихвосты известны и у обычных комет, однако появление аналогичного явления у 3I/ATLAS не совпадает с традиционными объяснениями, так как Земля пока не пересекает плоскость его орбиты. Явление антихвоста наблюдается дольше одного-двух дней и, вероятно, присутствовало еще с момента открытия этого межзвездного объекта.

    Специалисты подчеркнули, что подобных явлений в природе известно немало, однако в случае с 3I/ATLAS вопрос о будущем антихвоста остается открытым. Астрономы продолжают наблюдать за объектом, выясняя, изменится ли форма или длительность антихвоста после прохождения земной плоскости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, межзвездный объект 3I/ATLAS утром 23 ноября сблизился с Землей на дистанцию менее 300 млн км.

    Российский астроном Владимир Сурдин объяснил отклонение траектории этого объекта стандартными физическими причинами.

    Комета 3I/ATLAS является всего лишь третьим известным объектом, который прошел через Солнечную систему извне.

    Комментарии (5)
    28 ноября 2025, 14:59 • Новости дня
    Ученые предупредили о развороте Солнца к Земле опасной стороной

    В лаборатории ИКИ РАН сообщили о вероятном увеличении активности Солнца

    Ученые предупредили о развороте Солнца к Земле опасной стороной
    @ nasa.gov

    Tекст: Мария Иванова

    За ближайшие сутки на Солнце ожидается резкое усиление вспышечной активности, связанное с появлением нескольких крупных активных областей, обращенных к Земле, предупредили ученые.

    В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН сообщили о вероятности значительного роста числа и мощности вспышек на Солнце в ближайшие сутки, передает Telegram-канал лаборатории.

    Ожидается, что резкое усиление вспышечной активности может начаться уже в ближайшие часы из-за выхода на обращённую к Земле сторону Солнца нескольких крупных активных центров.

    За последние сутки потоки рентгеновского солнечного излучения увеличились почти в пять раз. Учёные отмечают, что также существенно выросла частота малых и средних вспышек – они не влияют на Землю, но сигнализируют о накоплении вспышечной энергии. По прогнозу, сегодня высока вероятность появления сильных вспышек уровня M, а вероятность событий класса X также увеличилась, но пока остаётся умеренной.

    Эксперты объясняют неустойчивость солнечной активности необычной асимметрией: с начала октября почти все активные области сосредоточены на одной стороне Солнца. Из-за этого в течение 27-дневного вращения звезды раз в две недели к Земле поворачивается «пустая» сторона и солнечная активность резко снижается, затем вновь выходит активный сегмент, что сопровождается всплесками числа и силы вспышек.

    Самая крупная область Солнца, ответственная за экстремальные события ноября, с номером 4274, пока что остается на обратной стороне светила. Сейчас есть признаки разрушения этой области, поэтому ученые допускают, что новый двухнедельный период активности, который уже начинается, может пройти без экстремальных вспышек.

    Напомним, на этой неделе ученые зафиксировали третью в ноябре магнитную бурю уровня G1.

    Ранее ученые заявили, что ближайший максимум солнечной активности будет слабым.

    В минувшие выходные ученые сообщили о выходе двух новых центров активности на видимую сторону Солнца.


    Комментарии (2)
    26 ноября 2025, 14:35 • Новости дня
    Космонавт Зубрицкий назвал самый ненужный навык в космосе

    Космонавт Зубрицкий назвал умение держать равновесие самым ненужным на МКС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе интернет-встречи с молодыми учеными российский космонавт Алексей Зубрицкий отметил, что умение держать равновесие совершенно бесполезно для работы на борту МКС, однако крайне важно уметь фиксировать оборудование и инструменты в условиях невесомости.

    Космонавт Роскосмоса Алексей Зубрицкий в ходе онлайн-встречи с участниками V Конгресса молодых ученых рассказал, что абсолютно бесполезным на орбите оказывается навык держать равновесие. По его словам, там невозможно упасть, а в невесомости человек всегда находится в состоянии равновесия вне зависимости от положения тела, сообщает ТАСС.

    Зубрицкий отметил, что при этом умение фиксировать инструменты и оборудование рядом с собой – один из самых полезных навыков на станции. Если что-то отпустить и отвернуться, то инструмент можно просто не найти, уточнил космонавт.

    Встреча прошла на площадке Научно-технологического университета «Сириус» в рамках V КМУ. Вместе с Сергеем Рыжиковым Зубрицкий наглядно продемонстрировал зрителям действие законов физики в невесомости на примере воды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее космонавт Зубрицкий впервые в истории оформил госуслугу с орбиты за 30 секунд, дистанционно запретив оформление сим-карты.

    Также российские космонавты установили на МКС новый импульсный плазменный инжектор, который позволит создавать спутниковые двигатели для аппаратов массой до 50 кг.

    До этого космонавты Рыжиков и Зубрицкий во время выхода в открытый космос протерли иллюминатор МКС.

    Комментарии (2)
    27 ноября 2025, 11:25 • Новости дня
    Экипаж «Союза МС-28» получил напутственный пинок перед стартом

    Глава Роскосмоса Баканов дал напутствие и пинок команде «Союза МС-28» перед полетом

    Tекст: Мария Иванова

    Перед полетом космонавты «Союз МС-28» получили традиционный символический пинок, который считается своеобразным «ускорением» на удачу перед длительной экспедицией.

    Космонавты экипажа корабля «Союз МС-28» перед стартом ракеты-носителя «Союз 2.1а» получили символичный напутственный пинок от генерального директора Роскосмоса Дмитрия Баканова, сообщает ТАСС.

    Эта многолетняя традиция, когда руководитель провожает экипаж легким пинком перед входом в ракету, по словам участников, служит своеобразным пожеланием успешного полета и помогает экипажу «оторваться от Земли».

    В ходе напутствия Баканов обратился к космонавтам с теплыми словами: «Ну что, готовы? Все в отделении, ничего не забыли? Успехов! Выглядите классно! Храни вас Господь, ребят. Все знаете, все умеете. Реализовывайте навыки. Пусть все получится. Мы рядом морально с вами».

    Руководитель отдельно напомнил астронавту Кристоферу Уильямсу продолжать учить русский язык и призвал полагаться на опыт коллег.

    На борту «Союза МС-28» в космос отправятся командир Сергей Кудь-Сверчков, бортинженер Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уильямс. Старт с Байконура намечен на 12:28 по московскому времени, а пребывание на орбите продлится 242 суток. К экипажу на Международной космической станции присоединятся космонавты из России, США и Японии.

    Возвращение космонавтов на Землю ожидается в конце июля 2026 года.

    Ранее в четверг государственная комиссия одобрила запуск ракеты «Союз-21а».

    Ракету с пилотируемым кораблем «Союз МС-28» на этой неделе установили на стартовую площадку на Байконуре.

    Экипажи экспедиции МКС-74 ранее прибыли на Байконур для подготовки к полету.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 15:59 • Новости дня
    Астронавт NASA отметил широкую известность Гагарина в США

    Астронавт NASA Уильямс заявил о высокой популярности Гагарина в США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Астронавт NASA Кристофер Уильямс подчеркнул, что первый космонавт Юрия Гагарин хорошо известен американцам, а его достижения ценятся всеми участниками космических программ.

    Юрий Гагарин очень известен в США, заявил астронавт NASA Кристофер Уильямс в интервью ТАСС. По его словам, американские астронавты помнят о дате первого полета Гагарина и высоко ценят вклад советского космонавта в освоение космоса.

    «Мы знаем, когда отмечается дата первого полета Гагарина. Я думаю, что все мы понимаем, что мы стоим на плечах этого великого человека. Поэтому мы безмерно благодарны за то, что мы находимся там, где мы сейчас», – заявил Уильямс.

    Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-28» и тремя участниками экипажа 74-й долговременной экспедиции запланирован с Байконура 27 ноября в 12:28 по московскому времени. В основной состав экипажа вошли космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уильямс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее астронавт Уильямс решил приготовить дома пельмени после того, как попробовал их перед полетом на МКС.

    Участники основного и дублирующего составов 74-й экспедиции на МКС успешно прошли медкомиссию и получили разрешение на полет.

    В рамках полета «Союз МС-28» проведут более 40 научных экспериментов.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 14:59 • Новости дня
    УрФУ и НАСА создали нейросеть для поиска экзопланет

    НАСА и уральские ученые разработали нейросеть ExoMiner++ для поиска экзопланет

    Tекст: Вера Басилая

    Новая нейросеть ExoMiner++, созданная международной командой с участием российских ученых и НАСА, смогла выделить 7330 потенциальных экзопланет из 147 тыс. изученных событий, сообщили в в УрФУ.

    Исследовательская группа NASA Ames с участием ученых Коуровской астрономической обсерватории УрФУ разработала нейросеть ExoMiner++, передает «Газета.Ru».

    Алгоритм обучался на обширных массивах данных миссии Kepler, где большинство объектов уже проверены, и на «шумных» данных космического телескопа TESS, который каждые две минуты фиксирует яркость тысяч звезд. Цель программы – отслеживать мельчайшие колебания блеска звезды, возникающие во время прохождения планеты по диску светила, что называется транзитом.

    Руководитель Коуровской астрономической обсерватории УрФУ Вадим Крушинский отметил, что экзопланеты – это миры за пределами Солнечной системы. По его словам, многие вращаются вокруг звезд, похожих на наше Солнце.

    «Их изучение помогает понять, насколько уникально наше положение во Вселенной, как часто встречаются условия, пригодные для жизни, и какие системы могут быть похожи на собственную историю Земли», – отметил ученый.

    Астрономы подчеркивают, что телескоп TESS ежедневно фиксирует сотни тысяч событий, имитирующих транзиты, большая часть которых не связана с экзопланетами. ExoMiner++ анализирует форму кривой светимости, поведение фона, период повторения события, структуру сигналов двойных звезд и особенности функционирования спутника, облегчая выделение точных кандидатов.

    Как пояснил один из авторов работы Никита Чазов, первые результаты оказались впечатляющими: ExoMiner++ автоматически обработал 147 тыс. транзитоподобных сигналов и выделил 7330 перспективных объектов, которые могут считаться экзопланетами. Остальные сигналы модель признала ложнопозитивными. Более того, новый алгоритм пересмотрел старые данные – из 2506 ранее перспективных кандидатов подтверждено лишь 1797, что оптимизирует дальнейшие астрономические наблюдения.

    Исследователи планируют расширять применение ExoMiner++ на будущие миссии и использовать его для анализа свежих потоков данных от TESS. Разработка поддержана Минобрнауки России.

    Ранее Московский государственный университет и Ассоциация арабских университетов договорились создать космическую обсерваторию для поиска жизни на экзопланетах в рамках международного консорциума.

    Ученые создали новый искусственный интеллект, который обнаружил 44 аналога Земли в нашей галактике.

    Комментарии (0)
    27 ноября 2025, 06:08 • Новости дня
    Ученые выявили пользу космоса для репродуктивной системы организмов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Факторы космического полета, которые принято считать негативными, оказывают на репродуктивную систему живых организмов и положительное влияние, об этом свидетельствуют эксперименты с мухами-дрозофилами на орбите, рассказала заведующая лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Ирина Огнева.

    По ее словам, факторы космического полета могут положительно влиять на репродуктивную систему живых организмов, передает РИА «Новости». Огнева сообщила, что невесомость и перегрузки способны влиять на состояние репродуктивной системы и половых клеток не только негативно, как считалось ранее, но и положительно. «Некоторые эффекты можно оценивать как положительные и даже предлагать новые подходы для использования во вспомогательных репродуктивных технологиях на Земле», – отметила Огнева.

    К основным результатам ученые пришли по итогам эксперимента: сначала дрозофилы выращивались на Международной космической станции (МКС), а затем их потомки – на биоспутнике «Бион-М» №2. Следующий этап исследований планируется с 27 ноября по 9 декабря – на МКС отправят 12-е и 13-е поколения мух на корабле «Союз МС-28», где появится 14-е поколение. Доставить их обратно на Землю должен космический корабль «Союз МС-27», который еще с 8 апреля находится в составе станции.

    Огнева добавила, что все большую роль в мировой науке играют исследования, посвященные передаче эпигенетической информации о влиянии факторов окружающей среды от одного поколения к другому.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские космонавты на МКС вышли в открытый космос на шесть с половиной часов. РАН выразила готовность рассмотреть обоснования изменения наклона орбиты РОС.

    Комментарии (0)
    29 ноября 2025, 02:15 • Новости дня
    Метеоролог сообщил о теплом декабре в центре европейской части России

    Tекст: Катерина Туманова

    Первый месяц зимы в центре европейской части России будет достаточно комфортным по температура, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    «Декабрь в центре европейской России прогнозируется теплым, температура будет около и выше нормы. В Москве, очевидно, что декабрь превысит среднемноголетние значения [по температуре]», – поделился он с ТАСС.

    Вильфанд отметил, что в начале месяца из-за высокого давления в регионе не будет сильных дождей или снегопадов.

    «То есть зимы как таковой с температурой ниже нулевой отметки и устойчивым снежным покровом в центре европейской России не видно», – констатировал синоптик.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Вильфанд рассказал о предстоящей зиме в Москве. Синоптик Тишковец сообщил о морозах до минус 50 градусов в России.

    Газета ВЗГЛЯД составила календарь магнитных бурь в декабре 2025 по дням с  рекомендациями по защите самочувствия.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 14:12 • Новости дня
    Франция успешно испытала новую ракету для исследований SyLEx

    Во ФРанции провели успешный запуск новой исследовательской ракеты SyLEx

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Французское военное ведомство завершило испытания первых опытных ракет SyLEx в Жиронде, изучив новые возможности для разработки новых и современных технологий, сообщает минобороны страны.

    Генеральная дирекция по вооружениям Министерства ВС Франции успешно провела запуск новой исследовательской ракеты SyLEx, передает ТАСС .

    Первый пуск состоялся в ночь на пятницу на полигоне Land в Бискарроссе, расположенном в департаменте Жиронда. Там находится центр DGA по испытанию ракеты.

    В сообщении министерства отмечается, что новый носитель предназначен для испытаний передовых технологий, как в оборонных целях, так и для гражданских разработок.

    Разработку SyLEx компания ArianeGroup ведет с 2021 года. Новая платформа разработана для тестирования технологий как в верхних слоях атмосферы, так и вне ее пределов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция ранее осуществила первый коммерческий запуск ракеты-носителя Ариан-6 с космодрома во Французской Гвиане. В целом, отмечают эксперты, переход с Ariane 5 на новое поколение Ariane 6 затянулся.

    Ранее в минобороны Франция высказали опасения, что сотрудничество со Space X способно подорвать европейскую космическую программу Ariane и стратегическую автономию региона.


    Комментарии (0)
    29 ноября 2025, 09:35 • Новости дня
    Ученый подтвердил естественное происхождение кометы 3I/Atlas

    Ученый Эйсмонт рассказал о радиосигналах кометы 3I/Atlas и их значении

    Tекст: Мария Иванова

    Анализ радиосигналов, зафиксированных от кометы 3I/Atlas, предоставил решающие доказательства ее естественного рождения, включая характерные частоты излучения, заявил ведущий научный сотрудник института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

    Радиосигналы, зафиксированные от кометы 3I/Atlas, подтверждают ее естественное происхождение, рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, передает ТАСС.

    По его словам, радиотелескопы обнаружили излучение в дециметровом диапазоне на частотах 1665-1667 мегагерц, что, по словам Эйсмонта, характерно именно для областей звездообразования и комет.

    Ученый добавил, что данное радиоизлучение связано с распадом молекул воды на комете под воздействием солнечного света. По оценке Эйсмонта, это является лучшим доказательством естественного происхождения кометы 3I/Atlas, ставя точку в дискуссиях о характере ее появления.

    Астрономы по всему миру продолжают наблюдать за этим межзвездным объектом и рассчитывают получить дополнительные радиосигналы в установленном частотном спектре. Комета 3I/ATLAS стала третьим межзвездным небесным телом, открытым астрономами для подобных наблюдений.

    Сейчас комета сближается с Землей, но наблюдать ее можно только в мощные профессиональные телескопы. Максимальное сближение ожидается 19 декабря, когда расстояние до Земли составит 269 млн км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у межзвездного объекта 3I/ATLAS наблюдается редкий антихвост, который сохраняется дольше, чем у обычных комет.

    Объект 3I/ATLAS приближается к Земле со скоростью 2 млн км в сутки

    Астроном Владимир Сурдин ранее заявил об отсутствии аномалии в курсе движения этой кометы.


    Комментарии (0)
    29 ноября 2025, 08:44 • Новости дня
    Москвичам пообещали теплые выходные

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Погода в Москве в выходные будет теплой и однородной, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    По его словам, погода в Москве в предстоящие выходные будет теплой и однородной, передает РИА «Новости». Вильфанд уточнил, что столица оказалась в теплой части антициклона, где преобладает южное движение воздушных масс, что приведет к аномально высоким для этого времени года температурам.

    Вильфанд заявил: «Ночные температуры около нуля – минус 3, плюс 2 градуса. По области, столица – около нуля. А дневные температуры небольшие, положительное значение: от 2-4 градусов». Также он добавил, что на юге области и в Новой Москве днем ожидается до 5-6 градусов, а в воскресенье – до 6 градусов.

    Кроме того, Вильфанд уточнил, что выходные пройдут преимущественно без осадков, а атмосферные условия будут характеризоваться штилем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атмосферное давление в Москве достигло рекордных значений этой осенью. Синоптики ранее прогнозировали новый максимум атмосферного давления в столице. В четырех регионах России ожидаются мокрый снег и гололед.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 07:59 • Новости дня
    Москвичам пообещали теплую и облачную пятницу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки и температура до плюс 5 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

    В пятницу москвичей ждет облачная погода с прояснениями и небольшими осадками, ожидается температура до плюс пять градусов, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России. Днем в столице столбики термометров поднимутся до трех–пяти градусов тепла.

    В ночь на субботу температура опустится до минус одного градуса. Ожидается западный ветер скоростью 4-9 метров в секунду, атмосферное давление прогнозируется на уровне 751 мм ртутного столба.

    В Подмосковье в пятницу синоптики обещают от одного до шести градусов выше нуля, а ночью температура понизится до минус трёх градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве зафиксировали рекордное атмосферное давление. Синоптик ранее прогнозировала аномально высокое давление в столице. Вильфанд сообщил о наступлении мокрого снега и гололеда сразу в четырех регионах России.

    Комментарии (0)
    29 ноября 2025, 11:44 • Новости дня
    Планетарий: Самая длинная ночь года в Москве продлится больше 17 часов

    Tекст: Мария Иванова

    В день зимнего солнцестояния 21 декабря москвичей ожидает рекордно долгий промежуток темноты – ночь продлится более 17 часов, а светлая часть суток сократится до 6 часов 59 минут, сообщили в пресс-службе Московского планетария.

    Продолжительность самой длинной ночи года 21 декабря в Москве превысит 17 часов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария. Именно в этот день, во время зимнего солнцестояния, световой день станет самым коротким, а ночь – самой продолжительной в 2025 году для всех стран Северного полушария.

    Астрономы уточнили: «День зимнего солнцестояния – самый короткий световой день года в Северном полушарии Земли. Продолжительность ночи максимальна, а продолжительность дня – минимальна: в начале декабря она составляет 7 часов 27 минут, а 21 декабря составит 6 часов 59 минут».

    Как отметили в планетарии, после самой длинной ночи начинается увеличение световой части суток – так «рождается новый световой год». К 1 января продолжительность дня в Москве увеличится на 7,5 минут, достигнув 7 часов 6,5 минут.

    Указанные данные актуальны для городов, расположенных на широте Москвы. По словам специалистов, полуденная высота Солнца практически весь декабрь держится на уровне 10 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце декабря россияне смогут наблюдать уникальное явление – день зимнего солнцестояния.

    Комментарии (0)
