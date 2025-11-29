Ученые зафиксировали три мощные вспышки на Солнце за ночь

ИКИ РАН: Три сильные вспышки произошли на Солнце ночью

Tекст: Мария Иванова

В ночь на 29 ноября на Солнце впервые за почти две недели были зафиксированы три сильные вспышки класса М, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Как отметили ученые, начиная примерно с часа ночи по московскому времени, активность Солнца быстро нарастала и достигла уровня М, впервые с 16 ноября. Самой мощной стала вспышка в 1.24, получившая классификацию М5.9, что составляет 59% от порога самого сильного класса Х.

Эксперты отмечают, что ожидали подобного события еще накануне, однако по факту понадобилось более 12 часов, чтобы Солнце проявило столь выраженную активность. При этом всплеск пока развивается по более мягкому сценарию, чем три недели назад, когда Солнце практически сразу формировало вспышки самого мощного класса Х и вызывало серьезные магнитные бури на Земле.

По словам сотрудников лаборатории, сейчас «главные действующие лица» прежнего периода активности, крупные солнечные области, еще находятся на обратной стороне Солнца. К Земле выходят пока менее значимые образования, что дает повод для сдержанного оптимизма и спокойного наблюдения за процессом ближайшие два-три дня.

Однако ученые подчеркивают, что этот период затишья может быстро закончиться, когда солидные магнитные образования появятся на видимой стороне Солнца. Уже сейчас за краем Солнца замечены магнитные петли, предположительно принадлежащие активной области 4274, и их появление обещает новую волну вспышек в ближайшее время.

Напомним, накануне ученые предупредили, что Солнце может развернуться к Земле стороной, с которой возможно увеличение числа мощных вспышек.

На этой неделе ученые зафиксировали третью в ноябре магнитную бурю уровня G1.

Ранее ученые заявили, что ближайший максимум солнечной активности будет слабым.