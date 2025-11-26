Ученые зафиксировали третью магнитную бурю ноября уровня G1

Ученые ИКИ РАН допустили повторение слабых магнитных бурь на Земле

Tекст: Мария Иванова

На Земле может повториться слабая магнитная буря, зафиксированная сутки назад, сообщает лаборатория солнечной автономии ИКИ РАН.

По данным ученых, 25 ноября произошла третья по счету за месяц магнитная буря G1 – это минимальный уровень по официальной шкале.

Причиной геомагнитных возмущений стали потоки плазмы из корональной дыры на Солнце. В лаборатории отмечают, что геомагнитная обстановка остается «возмущенной», но к концу дня, по их прогнозу, ожидается постепенная стабилизация.

Специалисты подчеркивают: вспышечная активность на Солнце сейчас слабо повышена и, вероятнее всего, не будет сильно расти в ближайшие сутки. Несмотря на продолжающееся воздействие солнечной плазмы, ученые не прогнозируют магнитные бури выше слабого уровня.

Ранее ученые заявили, что ближайший максимум солнечной активности будет слабым.

В минувшие выходные ученые сообщили о выходе двух новых центров активности на видимую сторону Солнца.

На прошой неделе с Солнца сорвался гигантский протуберанец размером более 1 млн километров.