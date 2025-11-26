  • Новость часаПутин на «Аурусе» в сопровождении кавалерии прибыл в резиденцию президента Киргизии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Китайская экономика выигрывает у конкурентов благодаря России
    Новые регионы России решено избавить от последствий украинской пропаганды
    Трамп назвал перспективы Украины в войне
    «Коалиция желающих» захотела «полностью использовать» замороженные активы России
    Задан уровень общероссийской гражданской идентичности
    Трамп заявил о сокращении мирного плана по Украине до 22 пунктов
    ЕС начал разрабатывать новый экстренный план кредита для Украины
    Бельгия отказалась изымать активы России без гарантий со стороны ЕС
    Поставки боеприпасов Украине столкнулись с значительными задержками
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Бусификация» на Украине ждет всех, кроме нацистов

    На фоне нехватки резервов и кадрового голода ВСУ готовность киевского режима освободить от мобилизации и фронта несколько тысяч молодых и здоровых нацистов кажется не совсем логичной. Но «нацики» необходимы киевскому режиму как оружие против своих противников.

    2 комментария
    Леонид Цуканов Леонид Цуканов Отношения с Европой поправят Евразией

    Диалог между БРИКС и странами ЕС сегодня носит достаточно условный характер, но может стать шагом к построению новой системы отношений в Евразии. Особенно если Европа вовремя одумается.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Онлайн-казино еще опаснее, чем настоящие

    Об опасности спиться знают все – а вот перспектива закончить свою жизнь из-за увлечения ставками в интернете выглядит какой-то нереальной. Как она в свое время выглядела нереальной и для тех, кто уже завершил свой жизненный путь таким образом.

    9 комментариев
    26 ноября 2025, 09:59 • Новости дня

    Ученые зафиксировали третью магнитную бурю ноября уровня G1

    Ученые ИКИ РАН допустили повторение слабых магнитных бурь на Земле

    Tекст: Мария Иванова

    В течение последних суток на Земле были зафиксированы заметные геомагнитные возмущения, включая третью в ноябре слабую магнитную бурю уровня G1, сообщили ученые.

    На Земле может повториться слабая магнитная буря, зафиксированная сутки назад, сообщает лаборатория солнечной автономии ИКИ РАН.

    По данным ученых, 25 ноября произошла третья по счету за месяц магнитная буря G1 – это минимальный уровень по официальной шкале.

    Причиной геомагнитных возмущений стали потоки плазмы из корональной дыры на Солнце. В лаборатории отмечают, что геомагнитная обстановка остается «возмущенной», но к концу дня, по их прогнозу, ожидается постепенная стабилизация.

    Специалисты подчеркивают: вспышечная активность на Солнце сейчас слабо повышена и, вероятнее всего, не будет сильно расти в ближайшие сутки. Несмотря на продолжающееся воздействие солнечной плазмы, ученые не прогнозируют магнитные бури выше слабого уровня.

    Ранее ученые заявили, что ближайший максимум солнечной активности будет слабым.

    В минувшие выходные ученые сообщили о выходе двух новых центров активности на видимую сторону Солнца.

    На прошой неделе с Солнца сорвался гигантский протуберанец размером более 1 млн километров.

    25 ноября 2025, 18:59 • Новости дня
    Космические войска осуществили успешный пуск ракеты «Ангара-12»

    В Минобороны сообщили о пуске ракеты «Ангара-12» с космодрома Плесецк

    Космические войска осуществили успешный пуск ракеты «Ангара-12»
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Боевой расчет российских космических войск запустил новую легкую ракету «Ангара-12» для вывода аппаратов в интересах Минобороны с космодрома в Архангельской области, сообщает военное ведомство России.

    Ракета-носитель легкого класса «Ангара-12» успешно стартовала во вторник в 16 часов 42 минуты с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщает Минобороны России. Пуск был осуществлен расчетом космических войск Воздушно-космических сил в интересах министерства.

    На борту ракеты находились космические аппараты, запущенные в рамках выполнения задач ведомства. В Минобороны подчеркнули, что все этапы запуска, а также действия системы управления ракеты проходили в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ракета с пилотируемым кораблем «Союз МС-28» была установлена на стартовый комплекс космодрома Байконур.

    Зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса «Крона» с управляемой ракетой 9М340 готовится к запуску в серийное производство в 2026 году.

    Россия усиливает собственный арсенал из-за ужесточения мер НАТО в области противоракетной обороны, включая разработку стратегической ракеты «Буревестник», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Комментарии (11)
    24 ноября 2025, 14:38 • Новости дня
    Комета 3I/ATLAS приближается к Земле со скоростью два млн км в сутки

    ИКИ РАН: Межзвездный объект 3I/ATLAS продолжит сближаться с Землей до 19 декабря

    Tекст: Мария Иванова

    Межзвездный объект 3I/ATLAS утром 23 ноября сблизился с Землей на дистанцию менее 300 млн км и дальше ежедневно продолжит сокращать разрыв примерно на два млн км.

    Межзвездный объект 3I/ATLAS утром 23 ноября пересек границу в 300 млн км от Земли и теперь находится ближе этой отметки, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    В лаборатории уточнили, что небесное тело сокращает расстояние до нашей планеты примерно на два млн км в сутки благодаря тому, что движение Земли и траектория кометы-корабля сейчас сходятся.

    Астрономы отмечают, что сближение продолжится почти четыре недели, до 19 декабря, когда между объектом и Землёй будет минимальное расстояние – около 269 млн км. После этого комета начнет удаляться. Расчёты сближения уже не раз менялись из-за заметного негравитационного ускорения объекта, что требует постоянных пересчётов орбиты.

    Специалисты подчеркивают: даже при текущих изменениях движения минимальная дистанция между объектом и Землей будет гораздо больше «психологической отметки» в 200 млн км и не приблизится к опасным значениям. В лаборатории также с иронией добавили, что, если вдруг расстояние сократится ниже 200 млн км, они готовятся встречать гостей с плакатами: «Добро пожаловать, господа пришельцы».

    Отметим, что в понедельник ученый Гарвардского университета Ави Леб допустил, что межзвездный объект 3I/ATLAS был создан для доставки технологических устройств к орбите Юпитера.

    При этом российский астроном Владимир Сурдин заявил, что отклонение траектории кометы 3I/ATLAS объясняется стандартными физическими причинами и не является необычным явлением.

    Астрономы открыли межзвездный объект 3I/ATLAS 1 июля.

    Комментарии (6)
    25 ноября 2025, 20:08 • Видео
    Лавров ответил Евросоюзу по Украине

    Глава МИД России Сергей Лавров сделал ряд важных заявлений о новом мирном плане Соединенных Штатов и о роли Евросоюза в урегулировании на Украине. Если коротко: мнение ЕС больше не учитывается.

    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 11:41 • Новости дня
    Вильфанд рассказал о предстоящей зиме в Москве

    Вильфанд сообщил о нормальной зиме в Москве без экстремальных холодов

    Вильфанд рассказал о предстоящей зиме в Москве
    @ Чингаев Ярослав/Агентство «Москва»

    Tекст: Ольга Иванова

    Температура в столице зимой будет ниже, чем прошлой зимой, но экстремально холодных периодов синоптики не ждут, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

    Предстоящая зима в Москве будет в пределах климатической нормы, рассказал Вильфанд, его слова передает РИА «Новости».

    Вильфанд также отметил, что в нынешнем сезоне ожидается чередование холодных и относительно теплых периодов. По его словам, жителей столицы ждет привычная зима без значительных погодных аномалий.

    Кроме того, метеоролог сообщил, что настоящей зимы в Москве не предвидится как минимум до конца ноября. По предварительным данным, в ближайшую неделю условия для снегопадов в городе складываться не будут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве в понедельник ожидаются дождь, мокрый снег, гололед и температура до плюс семи градусов.

    Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что на этой неделе мокрый снег и гололед ожидаются в Алтайском крае, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях.

    Комментарии (72)
    25 ноября 2025, 14:20 • Новости дня
    США заключили контракты на космические перехватчики для ПРО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Космические силы США заключили несколько контрактов на разработку прототипов космических перехватчиков для проекта системы противоракетной обороны «Золотой купол», сообщает Bloomberg.

    США ведут работу над созданием прототипов космических перехватчиков для проекта системы противоракетной обороны «Золотой купол», передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg. Космические силы США уже подписали несколько контрактов на разработку этих технологий.

    Как отмечается в материалах, сумма каждого соглашения достигает 9 млн долларов. Представители Космических сил уточнили: «Процесс отбора был надежным и тщательным», подчеркнув при этом, что для обеспечения безопасности официальные данные о подрядчиках пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США предложил увеличить военный бюджет для финансирования ПРО «Золотой купол» и создания истребителя F-47.

    The Wall Street Journal ранее признала опасность российского комплекса «Буревестник» для американской системы ПРО «Золотой купол».

    В США допустили заключение сделки с Канадой по присоединению к «Золотому куполу».

    Комментарии (6)
    24 ноября 2025, 08:59 • Новости дня
    Астроном Леб связал ускорение 3I/ATLAS с посадкой устройств на Юпитер

    Tекст: Ольга Иванова

    Ученый Гарвардского университета Ави Леб допустил, что межзвездный объект 3I/ATLAS был разработан для доставки технологических устройств к юпитерианской орбите.

    Межзвездный объект 3I/ATLAS, обнаруженный 1 июля, мог быть специально разработан для доставки технологических устройств на Юпитер, полагает астроном Гарвардского университета Ави Леб, передает РИА «Новости».

    При этом ученый отмечает: «С этой целью 3I/ATLAS должен добраться до гравитационного радиуса Юпитера – так называемый радиус Хилла, внутри которого гравитация Юпитера сильнее гравитационного поля Солнца».

    По словам Леба, недавнее негравитационное ускорение объекта 3I/ATLAS может свидетельствовать о намеренной коррекции его траектории в сторону Юпитера. Астроном подчеркивает, что без такого ускорения объект не попал бы в нужную зону влияния планеты.

    Леб считает, что точно рассчитанный уровень негравитационного ускорения позволил привести 3I/ATLAS непосредственно в область гравитационного воздействия Юпитера. Он также не исключил: если на орбите газового гиганта когда-нибудь обнаружат технологические спутники, это может указывать на интерес к Юпитеру со стороны внеземных цивилизаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые НАСА заявили, что комета 3I/ATLAS является лишь третьим известным объектом, который прошел через Солнечную систему извне.

    Астрономы открыли межзвездный объект 3I/ATLAS первого июля. Кома объекта, представляющая собой облако газа и пыли, достигает около 24 км в диаметре.

    Возраст кометы оценивается примерно в 7,5 млрд лет, что делает ее одной из древнейших, известных науке. Комета 3I/ATLAS осталась единым телом после сближения с Солнцем, чему специалисты были крайне удивлены. Объект неожиданно сменил цвет с красного на зеленый из-за мощного выброса цианида и никеля.

    НАСА ранее решило собрать брифинг из-за аномальной кометы в Солнечной системе.

    Комментарии (2)
    24 ноября 2025, 12:59 • Новости дня
    Астроном Сурдин заявил об отсутствии аномалии в курсе кометы 3I/ATLAS

    Tекст: Ольга Иванова

    Отклонение траектории межзвездной кометы 3I/ATLAS объясняется стандартными физическими причинами и не является необычным явлением по мнению эксперта, считает российский астроном Владимир Сурдин.

    Отклонения в траектории движения комет фиксируются учеными регулярно и не считаются чем-то необычным, передает ТАСС. Именно так оценил изменение курса межзвездного объекта 3I/ATLAS, направившегося в сторону Юпитера, Сурдин.

    По словам Сурдина, подобные явления происходят под воздействием солнечного излучения, которое нагревает ледяную поверхность кометы.

    Эксперт напоминает, что этот механизм давно известен специалистам и наблюдается у различных комет, в том числе и у межзвездных. По мнению Сурдина, изменение маршрута 3I/ATLAS остается в рамках ожидаемого поведения объектов такого типа и не указывает на какую-либо необычную аномалию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученый Гарвардского университета Ави Леб допустил, что межзвездный объект 3I/ATLAS был создан для доставки технологических устройств к юпитерианской орбите. Леб заявил, что зарегистрированное негравитационное ускорение объекта может быть результатом целенаправленной коррекции траектории в сторону Юпитера.

    Ученые НАСА заявили, что комета 3I/ATLAS является лишь третьим известным объектом, который прошел через Солнечную систему извне.

    Астрономы открыли межзвездный объект 3I/ATLAS 1 июля. Кома объекта, представляющая собой облако газа и пыли, достигает около 24 км в диаметре.

    Возраст кометы оценивается примерно в 7,5 млрд лет, что делает ее одной из древнейших, известных науке. Комета 3I/ATLAS осталась единым телом после сближения с Солнцем, чему специалисты были крайне удивлены. Объект неожиданно сменил цвет с красного на зеленый из-за мощного выброса цианида и никеля.

    НАСА ранее решило собрать брифинг из-за аномальной кометы в Солнечной системе.

    Комментарии (0)
    23 ноября 2025, 15:19 • Новости дня
    Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за ледяного дождя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве предстоящим вечером и ночью из-за прогнозируемого ледяного дождя, сообщили в Гидрометцентре России.

    Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве вечером и ночью из-за ожидаемого ледяного дождя, передает ТАСС. Как сообщили в Гидрометцентре России, «предстоящим вечером и ночью, а также утром возможны осадки – снег, переходящий в дождь, а также местами ледяной дождь, в связи с чем объявлен повышенный уровень опасности». В столице предупреждение будет действовать с 21:00 до 09:00 понедельника, 24 ноября, а сам оранжевый уровень говорит о вероятности стихийных бедствий и нанесения ущерба.

    В Гидрометцентре добавили, что в этот период возможно налипание мокрого снега на провода и деревья, также ожидаются гололед и гололедица на дорогах. В Московской области из-за похожих погодных условий введен желтый уровень погодной опасности, который ниже по степени угрозы, но также требует внимания и осторожности.

    Ледяной дождь возникает, когда капли воды проходят сквозь холодные воздушные слои и покрываются ледяной коркой. Эти капли, попадая на землю, образуют скользкую пленку, что опасно для пешеходов, энергосетей и деревьев, которые могут ломаться под тяжестью льда.

    Власти Москвы уже перевели коммунальные службы в режим повышенной готовности. Городские службы заявили: «Состояние улично-дорожной сети непрерывно мониторится, в соответствии с погодными условиями будут проводиться регламентные работы». Жителей также попросили быть максимально осторожными на улице, а автомобилистов по возможности не использовать личный транспорт в непогоду или, если избежать поездки нельзя, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вильфанд сообщил о мокром снеге и гололеде в четырех регионах России. На территории России установился снежный покров, который составляет 90%.

    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 09:59 • Новости дня
    Ученые спрогнозировали слабое повышение солнечной активности

    Лаборатория ИКИ РАН спрогнозировала слабые вспышки на Солнце

    Tекст: Мария Иванова

    Согласно прогнозу лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, в ближайшие сутки ожидается слабо повышенная вспышечная активность Солнца.

    Вспышечная активность на Солнце ожидается слабо повышенной 24 ноября, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    По данным специалистов, за минувшие сутки геомагнитная обстановка оставалась спокойной, а уровень вспышечной активности был выше средних показателей.

    В прогнозе на ближайшие сутки эксперты отмечают, что геомагнитная обстановка продолжит оставаться спокойной, а солнечная активность сохранит тенденцию к некоторому подъему. Несмотря на это, значительных всплесков или бурь ученые не ожидают. Итоговый прогноз характеризует космическую погоду как слабо возмущённую.

    В минувшие выходные ученые сообщили о выходе двух новых центров активности на видимую сторону Солнца.

    На прошой неделе с Солнца сорвался гигантский протуберанец размером более 1 млн километров.

    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 06:52 • Новости дня
    Для «Восточного» решили построить вторую очередь системы электроснабжения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главгосэкспертиза одобрила проект возведения второй очереди электроснабжения космодрома «Восточный» в Амурской области, заявили в дирекции космодрома.

    Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту строительства второй очереди системы внешнего электроснабжения для космодрома «Восточный», передает ТАСС. В сообщении отмечается: «Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту строительства второй очереди системы внешнего электроснабжения космодрома. Возведение такого комплекса инженерных сетей является следующим этапом развития системы электрификации объектов космодрома».

     Благодаря новому проекту возрастет мощность подаваемой электроэнергии, что обеспечит запуск космических аппаратов, повысит надежность снабжения, а также даст возможность поддерживать повседневную деятельность самого космодрома и города Циолковского.

     В рамках утвержденного проекта электроподстанция на территории космодрома будет подключена к линии электропередачи, прокладываемой ПАО «Россети» от подстанции «Амурская». Линия рассчитана на 220 кВ и расширяет общий объем подаваемой мощности. Проект предполагает проложить дополнительные линии электроснабжения к двум электроподстанциям самого космодрома, расширить существующую подстанцию «Восточная», построить новую подстанцию «СК-2» для обеспечения энергией КРК «Ангара», а также перевести все объекты космодрома на первую категорию надежности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, космодром Восточный продолжил работу после отключения электроэнергии. Президент России Владимир Путин упразднил комиссию по вопросам строительства космодрома Восточный. Взлетно-посадочная полоса аэропорта космодрома Восточный была введена в эксплуатацию.

    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 08:46 • Новости дня
    Синоптик сообщил о морозах до минус 50 градусов в России

    Синоптик Тишковец сообщил о морозах до минус 50,7 градусов в Якутии и Оймяконе

    Tекст: Мария Иванова

    В Якутии в ночь накануне столбики термометров впервые в этом сезоне опустились до минус 50,7 градуса, а в Оймяконе температура составила минус 49,5 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Крайне низкие температуры зафиксированы на востоке России, сообщает Telegram-канал Тишковца.

    По данным синоптиков, минувшей ночью в Якутии столбик термометра впервые в этом сезоне опустился до минус 50 градусов на метеостанциях Юрты и Усть-Нера. Самой холодной точкой страны стала метеостанция Делянкир, где зарегистрировано минус 50,7 градуса.

    В Оймяконе, который считается одним из полюсов холода, температура достигла минус 49,5 градуса. В столице Якутии, Якутске, к утру мороз усилился до минус 37,5 градуса, что на 8 градусов ниже обычных для этого времени показателей и соответствует декабрьским значениям.

    Синоптики уточняют, что такие сильные морозы сохранятся в регионе и в последующие ночи.

    Напомним, накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что температура в столице этой зимой будет ниже, чем прошлой зимой.

    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 07:12 • Новости дня
    Москвичам пообещали дождь и гололед в понедельник

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дождь, мокрый снег, гололед, температура воздуха до плюс семи градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    По его словам, в понедельник в Москве ожидается переменчивая погода с дождем и мокрым снегом, передает РИА «Новости. Тишковец добавил, что на дорогах и тротуарах возможен гололед, а общая сумма осадков может достичь семи-девяти литров на метр квадратный, что составляет почти пятую часть от месячной нормы.

    Тишковец сообщил: «В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится теплым сектором циклона, к вечеру – прохождением холодного атмосферного фронта. Ожидается облачная погода, временами осадки (мокрый снег, дождь)». Днем температура воздуха поднимется до плюс четырех – плюс семи градусов, а к вечеру понизится до нуля – плюс трех.

    Ветер сменит несколько направлений – юго-восточный, южный и юго-западный, его скорость составит четыре-девять метров в секунду, временами порывы будут достигать 13 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит снижаться и достигнет 737 миллиметров ртутного столба, но к концу суток вновь начнет расти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве зафиксировали рекордное атмосферное давление. Синоптик ранее прогнозировала установление нового максимального показателя давления в столице. Вильфанд сообщил о мокром снеге и гололеде в четырех регионах России.

    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 07:42 • Новости дня
    National Interest сообщил о возобновлении космической гонки России и Запада

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Планы Роскосмоса по запуску собственной станции свидетельствуют о переходе российской стороны к независимой космической стратегии и обострении глобального соперничества, считает старший редактор по национальной безопасности Брэндон Вайхерт издания National Interest.

    Анонсированные Россией сжатые сроки создания новой национальной космической станции являются тревожным сигналом для Вашингтона, полагает Вайхерт в материале National Interest, передает РИА «Новости».

    Автор полагает, что Соединенные Штаты пока не осознали начавшуюся новую космическую гонку.

    «Сам факт того, что Москва озвучивает столь сжатые сроки, должен стать настоящим тревожным сигналом для Вашингтона – ведь он, похоже, совершенно не осознает, что новая космическая гонка уже началась, а он в ней проигрывает», – указал Вайхерт.

    По мнению автора материала, объявленные планы запуска сразу четырех основных модулей отражают существенные перемены в российской космической политике. Он отметил, что главной целью становится максимальное укрепление самодостаточности России без активной поддержки партнеров.

    Эксперт указал, что в случае успешной реализации этого проекта Россия сохранит возможность самостоятельных пилотируемых запусков на низкой околоземной орбите, отказавшись от избыточной зависимости от МКС под управлением США.

    Вайхерт обратил внимание на стратегическую важность большего наклонения орбиты и новых функций станции для наблюдения и разведки.

    В августе первый вице-премьер Денис Мантуров отмечал, что работа над Российской орбитальной станцией ведется параллельно с сохранением всех ключевых направлений космического взаимодействия с США.

    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 09:23 • Новости дня
    Китай успешно запустил беспилотный корабль к орбитальной станции

    Китай запустил к национальной орбитальной станции беспилотный «Шэньчжоу-22»

    Tекст: Мария Иванова

    Китайский беспилотный корабль «Шэньчжоу-22» успешно выведен на орбиту, он отправлен к национальной станции с грузом жизненно важных запасов для экипажа.

    Китай успешно осуществил запуск беспилотного космического корабля «Шэньчжоу-22» к национальной орбитальной станции, сообщает ТАСС.

    По словам командующего стартовым комплексом космодрома Цзюцюань Сунь Цзюйшунь, «Шэньчжоу-22» вышел точно на заданную орбиту, солнечный парус раскрылся, а корабль функционирует в штатном режиме: «Объявляю запуск успешным», – подчеркнул он.

    Старт аппарата состоялся во вторник в 12.11 по пекинскому времени (7.11 мск) с космодрома Цзюцюань на севере Китая. Для выведения корабля была использована ракета-носитель CZ-2F/G («Чанчжэн-2-эф/джи»), представляющая собой двухступенчатую жидкотопливную конструкцию высотой около 58 метров. Ожидается, что стыковка со станцией произойдет в ближайшие часы.

    В отличие от предыдущих миссий серии «Шэньчжоу», нынешний запуск прошёл без экипажа на борту. Как уточняет управление программы пилотируемых космических полётов КНР, «Шэньчжоу-22» доставит на станцию продукты питания, медикаменты, бытовые принадлежности и смену одежды для работающих на орбите тайконавтов.

    Ранее, 31 октября, к станции отправились три человека на корабле «Шэньчжоу-21». В результате технической задержки ротация экипажа завершилась на девять дней позже – к 14 ноября. Предыдущая команда не смогла использовать собственный челнок из-за повреждений, вызванных космическим мусором, и вернулась на аппарате «Шэньчжоу-21», поэтому «Шэньчжоу-22» станет транспортом для возвращения нынешнего экипажа на Землю через полгода.

    Китайская орбитальная станция находится на высоте примерно 400 км. Она рассчитана на трех человек и может кратковременно принимать до шести человек при ротации экипажей. Масса комплекса составляет 66 тонн, объем отсеков – 110 куб. м. С 2022 года станция работает в штатном режиме и уже принимает участие в международных проектах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Китай запустил три спутника для исследований космоса.

    Экипаж космического корабля «Шэньчжоу-20» вернулся на Землю 14 ноября.

    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 07:08 • Новости дня
    Москвичам пообещали облачный вторник

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки, гололедица и температура около нуля градусов прогнозируются в Москве во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

    Облачная погода с прояснениями и местами небольшими осадками ожидается в Москве во вторник, передает ТАСС. Согласно сообщению Гидрометцентра РФ, днем температура воздуха составит от минус одного до плюс одного градуса, ночью столбики термометров могут опуститься до минус одного градуса.

    В городе ожидается гололедица, что может повлиять на дорожную ситуацию. Ветер будет южным, его скорость достигнет от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление прогнозируется на уровне 749 миллиметров ртутного столба.

    В Московской области температура во вторник будет колебаться в пределах от минус трех до плюс двух градусов, ночью температура может опуститься до минус трех градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве зафиксировали рекордное атмосферное давление. Синоптики ранее прогнозировали достижение максимальных значений давления в столице. Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о мокром снеге и гололеде в четырех регионах России.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 07:07 • Новости дня
    В России успешно испытали макет спутника дистанционного зондирования EOS-O

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тепловакуумные испытания теплового макета космического аппарата дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) EOS-O подтвердили качество и надежность системы обеспечения теплового режима. Запуск аппарата запланирован на 2027 год, сообщили в пресс-службе Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы.

    Тепловакуумные испытания космического аппарата дистанционного зондирования Земли EOS-O успешно подтвердили качество и надежность системы обеспечения теплового режима, передает ТАСС. Тестирование проходило в криотермовакуумной камере предприятия «Молния» в течение пяти температурных циклов. Во время испытаний макет подвергался имитации солнечного излучения и условий открытого космоса, а также использовались нагреватели для проверки работоспособности бортовой аппаратуры.

    Запуск спутника намечен на 2027 год. Аппарат будет работать на орбите высотой 450–550 км, его масса составляет 500 кг, а ширина полосы захвата достигает 12 км. Уточняется, что проект реализуется в рамках НИОКР по разработке космической системы сверхвысокой детализации съемки поверхности с разрешением 0,5 метра.

    Гендиректор фонда НТИ Вадим Медведев отметил, что испытания проходили по четырем основным режимам работы, каждый продолжался не менее 300 минут. Он подчеркнул, что качество – главный приоритет проекта, а проведённые испытания позволяют перейти к следующим этапам разработки. По словам представителей фонда, EOS-O войдет в состав архитектуры цифрового неба России и обеспечит сверхвысокодетальное зондирование Земли для целей мониторинга и наблюдения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос заявил, что к 2030 году планируется запуск российского аналога спутникового интернет-сервиса Starlink. Российские ученые создали систему идентификации спутников с земли. Премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал развитие спутникового интернета в России.

    Комментарии (0)
    Главное
    ВС России прорвали оборону ВСУ на северных окраинах Северска
    Трамп не захотел принимать Зеленского до сделки по урегулированию на Украине
    Российского военного Владимира Зеленского осудили на девять лет за взятку
    Додон заявил о возможном банкротстве Молдавии
    Бывший замминистра обороны Иванов захотел отдать государству личную усадьбу
    Михаила Боярского наказали за просроченный штраф
    Психотерапевт: Отсроченная жизнь – главный враг живущих будущим людей

    Китайская экономика выигрывает у конкурентов благодаря России

    Целых 20 млрд долларов сэкономил Китай с 2022 года, когда стал еще больше покупать российской нефти вместо ближневосточных конкурентов. Такую оценку озвучил отвечающий за развитие ТЭК в стране Игорь Сечин. Теперь Россия – поставщик номер один. Хотя ближневосточные товарищи вряд ли в обиде. Как Пекин помогает своей экономике? Подробности

    Перейти в раздел

    Китай пригрозил Японии войной по праву победителя

    Пекин, разозленный поведением премьера Японии Санаэ Такаити, напомнил соседу о праве применять против него силу, не дожидаясь одобрения Совбеза ООН. Таких угроз руководство Китая не озвучивало еще ни разу, но непосредственность Такаити и ее равнение на Маргарет Тэтчер провоцируют КНР. Строго говоря, она первой захотела повоевать. Подробности

    Перейти в раздел

    «Дальневосточный экспресс» смел оборону ВСУ под Гуляйполем

    «Дальневосточный экспресс» – такое неформальное обозначение получила с недавних пор российская группировка, развивающая стремительное наступление на Гуляйполе (Запорожская область). Почему экспресс назван именно дальневосточным и благодаря каким методам обеспечивается его скорость? Подробности

    Перейти в раздел

    Как патриот Франции стал ценнейшим агентом советской разведки

    Потомки одного из самых ценных информаторов КГБ СССР, работавшего в самом сердце штаб-квартиры НАТО, получили российское гражданство. Какие важнейшие сведения он смог передать, как западная контрразведка раскрыла советского агента – и почему даже во Франции отказались считать его предателем Родины? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Лавров ответил Евросоюзу по Украине

      Глава МИД России Сергей Лавров сделал ряд важных заявлений о новом мирном плане Соединенных Штатов и о роли Евросоюза в урегулировании на Украине. Если коротко: мнение ЕС больше не учитывается.

    • На что рассчитывает Украина

      Спикер Верховной рады – единственного безоговорочно легитимного органа власти на Украине – перечислил условия американского мирного плана, на которые Киев ни за что не согласится. Однако способы уговорить имеются.

    • Кто платит за Украину больше всех?

      Датчане оказались абсолютными лидерами по материальной поддержке Украины. С чем связаны упорство, щедрость и русофобия Копенгагена? Почему именно Дании «больше всех надо»?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Домовой чат: что такое, зачем нужен жильцам, как и в каком мессенджере создать чат дома

      В современном ритме жизни, когда соседи зачастую незнакомы даже спустя годы проживания в одном подъезде, на смену классическим доскам объявлений пришел новый формат общения – домовой чат. Это цифровое пространство, объединяющее жильцов для оперативного решения бытовых вопросов, обсуждения общедомовых проблем и укрепления добрососедских отношений. С развитием технологий и появлением удобных отечественных платформ ведение домового чата становится не просто удобным инструментом, а стандартом коммуникации между жильцами и управляющими компаниями.

    • Церковные праздники в декабре 2025 года: православный календарь важных дат, Рождественский пост

      Декабрь для православных христиан – это особое время, завершающее церковный год. Это период глубокого ожидания и духовной подготовки к одному из главных событий – Рождеству Христову. Практически весь месяц проходит под знаком Рождественского поста, который начался 28 ноября и продлится до 6 января 2026 года. Это время молитв, добрых дел и воздержания, позволяющее очистить душу и встретить праздник с чистым сердцем.

    • Лень продлевает жизнь? Как сказываются на здоровье труд и физическая активность

      Каждый мечтает прожить долгую и активную жизнь, сохранив при этом хорошее самочувствие и бодрость духа. Существует теория, согласно которой двигательная активность может ускорить расход жизненных сил и сократить срок существования. Именно такую позицию занимает немецкий специалист Петер Акст, считающий, что лень и долгий сон продлевают жизнь, а активные тренировки в спортзалах могут нанести вред здоровью. Насколько эффективна такая стратегия для увеличения продолжительности жизни?

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации