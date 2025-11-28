Ученые предупредили о росте числа и мощности вспышек на Солнце

В лаборатории ИКИ РАН сообщили о вероятном увеличении активности Солнца

Tекст: Мария Иванова

В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН сообщили о вероятности значительного роста числа и мощности вспышек на Солнце в ближайшие сутки, передает Telegram-канал лаборатории.

Ожидается, что резкое усиление вспышечной активности может начаться уже в ближайшие часы из-за выхода на обращённую к Земле сторону Солнца нескольких крупных активных центров.

За последние сутки потоки рентгеновского солнечного излучения увеличились почти в пять раз. Учёные отмечают, что также существенно выросла частота малых и средних вспышек – они не влияют на Землю, но сигнализируют о накоплении вспышечной энергии. По прогнозу, сегодня высока вероятность появления сильных вспышек уровня M, а вероятность событий класса X также увеличилась, но пока остаётся умеренной.

Эксперты объясняют неустойчивость солнечной активности необычной асимметрией: с начала октября почти все активные области сосредоточены на одной стороне Солнца. Из-за этого в течение 27-дневного вращения звезды раз в две недели к Земле поворачивается «пустая» сторона и солнечная активность резко снижается, затем вновь выходит активный сегмент, что сопровождается всплесками числа и силы вспышек.

Самая крупная область Солнца, ответственная за экстремальные события ноября, с номером 4274, пока что остается на обратной стороне светила. Сейчас есть признаки разрушения этой области, поэтому ученые допускают, что новый двухнедельный период активности, который уже начинается, может пройти без экстремальных вспышек.

