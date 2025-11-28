  • Новость часаЮшков: Путин и Орбан обсудят продажу российской доли в сербской NIS и строительство АЭС «Пакш-2»
    Перевооружение стран ОДКБ станет вкладом в безопасность России
    Очевидец рассказал подробности нештатной ситуации на Байконуре
    В Госдуме предложили ввести «период охлаждения» при покупке жилья
    Проданное властями СССР яйцо Фаберже из коллекции императора Николая II выставили на торги в Лондоне
    Российские войска за неделю освободили восемь населенных пунктов
    Орбан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
    США направили Москве скорректированный в Женеве проект по Украине
    На Украине обыски у «Али-бабы» Ермака описали словами «Сезам, откройся!»
    Депутаты предложили выпустить банкноту номиналом 10 тыс. рублей
    Игорь Караулов Игорь Караулов Инстинкт хищника – основа западного прогресса

    Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Как на самом деле британские ученые изменили мир

    28 ноября 2023 года Королевского общество Великобритании отмечает свой 365-й день рождения. Не юбилей, конечно, но помянуть контору, ответственную за мировую научную революцию – и вообще за создание современной научной картины мира – в любом случае стоит.

    Анна Сытник Анна Сытник В соцсети Х случился сеанс саморазоблачения

    Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.

    28 ноября 2025, 13:28 • Новости дня

    Корвет «Гремящий» зашел в шриланкийский порт Коломбо

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корвет Тихоокеанского флота «Гремящий» осуществил заход в порт Коломбо Шри-Ланки для участие в мероприятиях, посвященных 75-летию образования национальных военно-морских сил, сообщили в пресс-службе флота.

    Корвет Тихоокеанского флота «Гремящий» зашел в порт Коломбо, чтобы поучаствовать в праздновании 75-летия национальных военно-морских сил Шри-Ланки, передает ТАСС.

    Российский экипаж встретили на причале представители российского посольства и военно-морских сил республики. В ближайшие дни российские моряки примут участие в совместных протокольных мероприятиях с военнослужащими ВМС Шри-Ланки, а также в официальных торжествах по случаю юбилея флота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж корвета «Гремящий» завершил деловую миссию в Бангладеш.

    Фрегат «Маршал Шапошников», корвет «Гремящий» и танкер «Борис Бутома» прибыли на базу Саттахип королевских ВМС Таиланда.

    Ране корвет «Гремящий» поразил ракетой «Калибр» цель на Камчатке.

    26 ноября 2025, 09:39 • Новости дня
    Чемезов: Су-35С в зоне СВО прижал к земле американские F-16 и французские Mirage
    Чемезов: Су-35С в зоне СВО прижал к земле американские F-16 и французские Mirage
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский многоцелевой истребитель Су-35С «прижал к земле» американские F-16 и французские Mirage, заставив натовские самолеты на Украине летать на предельно малых высотах в тылу, сообщил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

    Чемезов заявил, что российский истребитель Су-35С «прижал авиацию противника к земле», передает ТАСС. Он отметил, что американские F-16 и французские Mirage на Украине вынуждены летать на предельно малых высотах в собственном тылу.

    По его словам, Су-35С поражает цели на больших расстояниях, что не позволяет западным истребителям выходить на рубежи пуска своих ракет класса «воздух-воздух». Он подчеркнул, что Су-35С также эффективно действует против зенитных комплексов противника, а российские летчики высоко оценивают характеристики этой машины.

    Чемезов также заявил, что истребитель пятого поколения Су-57 уже превосходит западные аналоги по ряду характеристик. Он сообщил, что идет глубокая модернизация самолета и усовершенствование его агрегатов, электроники и вооружения. Су-57, по словам главы Ростеха, успешно применялся и в Сирии, и на территории спецоперации на Украине, подтвердив эффективность стелс-качеств в реальных боевых условиях. Чемезов добавил, что критика Су-57 за рубежом связана с конкуренцией, однако иностранные партнеры и российские летчики дают самолету высокие оценки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Чемезов сообщил о возможности применения бомб с универсальными модулями планирования и коррекции на различных самолетах.

    Чемезов заявил, что выпуск артиллерийских снарядов в России вырос вдесятеро.

    Ростех подтвердил свою готовность нарастить производство вооружений и военной техники.

    25 ноября 2025, 18:59 • Новости дня
    Космические войска осуществили успешный пуск ракеты «Ангара-12»

    В Минобороны сообщили о пуске ракеты «Ангара-12» с космодрома Плесецк

    Космические войска осуществили успешный пуск ракеты «Ангара-12»
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Боевой расчет российских космических войск запустил новую легкую ракету «Ангара-12» для вывода аппаратов в интересах Минобороны с космодрома в Архангельской области, сообщает военное ведомство России.

    Ракета-носитель легкого класса «Ангара-12» успешно стартовала во вторник в 16 часов 42 минуты с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщает Минобороны России. Пуск был осуществлен расчетом космических войск Воздушно-космических сил в интересах министерства.

    На борту ракеты находились космические аппараты, запущенные в рамках выполнения задач ведомства. В Минобороны подчеркнули, что все этапы запуска, а также действия системы управления ракеты проходили в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ракета с пилотируемым кораблем «Союз МС-28» была установлена на стартовый комплекс космодрома Байконур.

    Зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса «Крона» с управляемой ракетой 9М340 готовится к запуску в серийное производство в 2026 году.

    Россия усиливает собственный арсенал из-за ужесточения мер НАТО в области противоракетной обороны, включая разработку стратегической ракеты «Буревестник», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    27 ноября 2025, 20:55 • Видео
    Европа придумала, чем дать России взятку

    Как пишут мировые СМИ, Евросоюз надеется, что его пустят за стол переговоров по Украине, если страны Европы согласятся на возвращение России в «Большую восьмерку», откуда ее исключили в 2022 году. По сути, на это предложение уже ответил президент России Владимир Путин.

    26 ноября 2025, 14:22 • Новости дня
    Единственная подводная лодка Польши сломалась при выходе в море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Единственная подводная лодка польского военно-морского флота Orzel вновь сломалась во время выхода в море, сообщает интернет-портал Interia.pl.

    Польская подводная лодка Orzуд снова сломалась во время выхода в море, передает ТАСС со ссылкой на портал Interia.pl.

    «Во время выхода [в море] в надводном положении произошла поломка, которая сделала невозможным дальнейшее плавание, лодка тотчас же вернулась в порт», – заявил капитан ВМС Дамиан Пшибыш.

    Субмарина была построена в СССР в 1986 году и передана Польше. Ее последний ремонт завершился в 2024 году, однако спустя короткое время после возвращения в строй судно снова оказалось неисправным. Подлодка будет отправлена на ремонт на военные верфи в Гдыне, которые входят в состав оборонного концерна PGZ.

    Информация о деталях поломки официально не сообщается. Портал Interia.pl отмечает, что устаревшее судно несет большую опасность для членов экипажа, чем для возможного противника.

    26 ноября Совет министров Польши рассмотрит решение о закупке новых субмарин в рамках программы Orka. Поставить подводные лодки Польше предложили Италия, Швеция, Германия, Испания, Франция и Южная Корея.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший министр Польши Мариуш Блащак заявил о высоком риске банкротства польского Минобороны.

    Ранее польские власти решили увеличить выпуск артиллерийских снарядов в пять раз.

    26 ноября 2025, 19:52 • Новости дня
    Московский юрист получил 22 года за хищения имущества Минобороны

    Юрист Карамзин получил 22 года колонии и штраф 4,4 млн за хищения имущества Минобороны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Юристу Кантемиру Карамзину судом назначено 22 года строгого режима и штраф 4,4 млн рублей за хищения имущества Минобороны на сумму свыше 1 млрд рублей.

    Хамовнический суд Москвы вынес приговор юристу Кантемиру Карамзину и другим участникам организованной группы по делу о хищении имущества Минобороны на сумму свыше 1 млрд рублей, сообщает

    РИА «Новости». Карамзин получил по совокупности приговоров 22 года колонии строгого режима и штраф 4,4 млн рублей. Остальные фигуранты получили от 13 до 20 лет лишения свободы.

    По данным суда, Карамзин создал преступное сообщество примерно 20 лет назад, в которое вошли и другие участники дела. В составе этой группы они вывели из собственности ОАО «Военно-строительное управление Москвы» (ВСУМ) 55 объектов недвижимости, часть из которых находилась в центре столицы, в Балашихе и Люберцах: это была баня, столовая, библиотека и ряд других помещений.

    Как писали в СМИ, Карамзин и его сообщники оформляли договоры о внесении недвижимости ВСУМ в уставный капитал дочерних компаний. По итогам этого преступления ущерб для Минобороны составил 283,5 млн рублей.

    В рамках второго эпизода дела преступная группа похитила активы и доли в компаниях, владеющих зданиями в центре Москвы, в Рязани, а также квартирами в Сочи. Ущерб по данному эпизоду превысил 745 млн рублей.

    Ранее суды арестовали имущество обвиняемых по делу о хищениях при строительстве для Минобороны по 14 госконтрактам на сумму 9 млрд рублей.

    Сотрудники ФСБ пресекли хищение более 40 млн рублей при восстановлении леса в лесничестве Минобороны в Ленинградской области.

    25 ноября 2025, 20:48 • Новости дня
    Ракетоносцы Ту-160 пролетели более 11 часов над Ледовитым океаном

    Стратегические ракетоносцы Ту-160 в течение 11 часов пролетели над Ледовитым океаном

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские Ту-160 совершили плановый полет над нейтральными водами Арктики, длительность полета составила 11 часов, сообщает Минобороны.

    Стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

    В ведомстве подчеркнули, что миссия проходила в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

    Продолжительность полета составила более 11 часов, отметили в министерстве. Ранее аналогичные полеты Ту-160 уже проводились в различных регионах, включая Арктику, Атлантику и Тихий океан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС в октябре совершили плановый полет над нейтральными водами Японского моря.

    В сентябре эти же ракетоносцы выполнили полет над нейтральными водами Берингова и Охотского морей.

    До этого стратегические ракетоносцы Ту-160 над нейтральными водами Баренцева моря отработали тактические пуски крылатых ракет воздушного базирования по объектам условного противника.

    27 ноября 2025, 19:18 • Новости дня
    Польша начала подготовку баз к приему дополнительного контингента войск США

    В Польше начали готовить военные базы к росту численности войск США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил о подготовке инфраструктуры для увеличения числа американских военнослужащих, отметив уже начатую работу.

    О подготовке польских военных баз к увеличению численности размещенных в стране американских войск сообщил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает РИА «Новости». Министр уточнил, что соответствующее задание получено инспекторатом поддержки Минобороны, деятельность которого направлена на обеспечение готовности к расширению американского контингента.

    На данный момент, по информации агентства, в Польше находятся около 10 тысяч американских военнослужащих. Косиняк-Камыш пояснил, что меры по подготовке военной инфраструктуры координируются польскими властями совместно с американскими партнерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также Косиняк-Камыш заявил, что Польша в ближайшие годы планирует увеличить выпуск артиллерийских снарядов калибра 155 мм в 30 раз.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее предрек возможный распад Запада из-за изменений во внешней политике Соединенных Штатов.

    Туск также отметил, что инцидент с дронами над Польшей не произошел из-за ошибки, вопреки утверждению президента США Дональда Трампа.


    26 ноября 2025, 16:54 • Новости дня
    Отец Тимура Иванова попросил не конфисковывать подаренные ему сыном мотоциклы
    Отец Тимура Иванова попросил не конфисковывать подаренные ему сыном мотоциклы
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Отец обвиняемого в хищениях и коррупции экс-заминистра обороны Тимура Иванова Вадим Иванов выступил против иска Генпрокуратуры об изъятии у него двух мотоциклов и заявил, что оба они были получены в дар от сына еще до службы Тимура Иванова в Минобороны.

    Вадим Иванов выразил несогласие с иском Генпрокуратуры РФ, передает ТАСС. Он подчеркнул в суде, что два мотоцикла – Triumph Thunderbird Storm ABS выпуска 2012 года, подаренный сыном в 2015 году, а также Augusta Brutale 800 Dagster 2018 года, были получены до начала госслужбы Тимура Иванова.

    Адвокат уточнил: «Мотоцикл Triumph Thunderbird Storm ABS 2012 г. в. был приобретен подарившим его сыном в 2015 году еще до его занятия государственной должности, в период, когда нормы антикоррупционного законодательства на него не распространялись». Представитель Иванова добавил, что второй мотоцикл также был подарен в тот же период и Вадим Иванов остается добросовестным приобретателем обоих транспортных средств.

    Защита считает, что эти мотоциклы не могут быть предметом антикоррупционного иска. Адвокат также заявил, что автомобиль Escalade был куплен Вадимом Ивановым за собственные средства, не связанные с действиями сына.

    Кроме того, адвокат отметил, что Вадим Иванов никогда не был материально или социально зависим от Тимура Иванова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова обвинили в использовании служебных полномочий вопреки интересам государства и обогащении родственников.

    Арбитражный суд Москвы признал Иванова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Бывший чиновник решил передать усадьбу Панкратово стоимостью более 800 млн рублей в доход государства.

    26 ноября 2025, 15:02 • Новости дня
    Safran согласилась передать Индии технологии двигателя истребителей пятого поколения

    Французская Safran передала Индии права на технологии двигателя новых истребителей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Французская компания Safran согласилась на передачу всех технологий Индии для создания двигателя собственного истребителя пятого поколения AMCA, пишут западные СМИ.

    Французская компания Safran согласилась на полную передачу технологий Индии для создания современного авиационного двигателя, который будет использоваться на отечественном истребителе пятого поколения AMCA, передает РИА «Новости» со ссылкой на генерального директора Safran Оливье Андриеса.

    «По сути, мы совместно с Организацией оборонных исследований и разработок при Минобороны Индии разработаем новый двигатель в Индии. Это уникально, поскольку никто другой не делал подобного предложения», – подчеркнул Андриес в интервью изданию Economic Times.

    Ожидается, что официальный анонс о создании совместного предприятия между Safran и Исследовательским центром газовых турбин Индии будет сделан в ближайшее время. Стоимость масштабного проекта оценивается примерно в 7 млрд долларов, отмечают источники Economic Times.

    Сейчас в составе всех индийских истребителей используются двигатели иностранного производства, что существенно увеличивает их стоимость и затраты на обслуживание. Ранее Индия пыталась разработать собственный двигатель в рамках проекта Kaveri, однако это не удалось из-за недостаточной тяги мотора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Индия и Франция договорились о совместном производстве вооружения HAMMER для истребителей Rafale и Tejas.

    Ранее на авиашоу в Дубае произошло крушение индийского истребителя Tejas, в результате которого погиб пилот.

    ВВС Индии запустили эксплуатацию авиабазы в районе Ньом на границе с Китаем.

    25 ноября 2025, 15:07 • Новости дня
    Лавров: Покупка 100 истребителей Rafale Украиной вне здравого смысла

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что объем обсуждаемой сделки между Киевом и Парижем по числу закупаемых Украиной истребителей явно выбивается из реальных рамок.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что обсуждать предполагаемую сделку Украины по покупке 100 французских истребителей Rafale с точки зрения здравого смысла невозможно, передает ТАСС.

    В интервью YouTube-каналу ассоциации «Франко-российский диалог» Лавров обратил внимание на необычно крупную цифру, фигурирующую в сделке, заявив, что речь идет о покупке до 100 истребителей Rafale. По его словам, тему «100» украинский президент использует не впервые и упомянул договор между Владимиром Зеленским и премьер-министром Британии Киром Стармером на 100 лет. Лавров также иронично заметил, что недавно было заявлено о расходовании еще 100 миллионов на взятки среди коррумпированных чиновников.

    Обсуждение сделки между Украиной и Францией не раз становилось предметом публичных заявлений западных и украинских источников, но деталей о ее реализации пока представлено не было.

    Ранее Лавров заявил, что планы президента Франции Эммануэля Макрона по Украине не имеют отношения к мирному урегулированию.

    Европейские страны провалили все попытки повлиять на кризис на Украине с 2014 года и поощряют нацизм, запрещая русский язык, добавил Лавров.

    Напомним, Украина рассчитывает закупить 100 истребителей Rafale F4, системы ПВО SAMP-T и ракеты «воздух – воздух» у Франции до 2035 года.

    26 ноября 2025, 14:20 • Новости дня
    Частная фирма в Китае первой в мире начала серийный выпуск гиперзвуковых ракет

    Китайская Lingkong Tianxing Technology первой в мире начала серийный выпуск гиперзвуковых ракет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Частное китайское предприятие Lingkong Tianxing Technology объявило о достижении первой в мире серийной сборки ракеты YKJ-1000 с дальностью полета до 1300 км.

    Частная китайская компания Lingkong Tianxing Technology первой в мире начала серийное производство гиперзвуковой ракеты YKJ-1000, которая способна преодолевать расстояния до 1300 км, передает ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post.

    Особенностью этого производства стало значительное сокращение затрат – компания снизила стоимость изготовления до одной десятой от расходов по традиционным программам за счет использования гражданских строительных материалов.

    Разработчики заявили, что YKJ-1000 может развивать скорость от 5 до 7 Махов, то есть 6-8 тыс. км/ч, а её дальность составляет от 500 до 1300 км. Запуск ракеты осуществляется с установки, похожей на стандартный грузовой контейнер, её можно размещать на подвижных платформах, в том числе водных. Представитель Lingkong Tianxing Technology отметил: «Компания разработала полностью самостоятельную технологическую цепочку, включающую аэродинамику, системы управления, термозащиту и двигатели».

    Известно, что YKJ-1000 способна обнаруживать цели в полете, а также обходить системы ПВО и корабельные ударные группы противника. По данным компании, комплекс предназначен для нанесения быстрых и точных ударов вглубь территории врага по важным стратегическим объектам. Кроме этого, ракета может использоваться для ведения разведки благодаря внедрённым чувствительным сенсорам и передаче данных в реальном времени.

    В Lingkong Tianxing Technology сообщили, что предприятие уже получило все необходимые сертификаты для поставок своей продукции национальной военной промышленности. Одновременно инженеры компании работают над новой ракетой, оснащённой системой искусственного интеллекта и функцией роевого взаимодействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, анализ спутниковых снимков показал значительный рост промышленных площадей КНР, задействованных в производстве ракет за последние пять лет.

    В январе Китай провел финальные испытания гиперзвуковой ракеты класса «воздух-воздух».

    Новая ракета создает серьезную угрозу для военной авиации США, в том числе для бомбардировщика-невидимки B-21.

    25 ноября 2025, 14:40 • Новости дня
    В Петербурге представили первый симулятор для перехвата дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первый в России режим кинетического перехвата БПЛА, встроенный в отечественный симулятор «Квадросим», представили на конференции «Индустрия новых решений: технологический контур» в Санкт-Петербурге.

    Первый российский симулятор кинетического перехвата беспилотников, реализованный в программе «Квадросим», был представлен на конференции «Индустрия новых решений: технологический контур» в Петербурге, передает ТАСС.

    Новый режим предназначен для обучения оператов работе с дроном в условиях военной угрозы, в том числе для защитников регионов, подверженных атакам беспилотников.

    По словам руководителя проекта «Анти БПЛА» компании Ninsar Егора Сечинского, разработка напрямую связана с ростом воздушных угроз в приграничных регионах. «Для нашей команды этот режим – не абстрактная разработка. Часть программистов живет и работает в Курске и Белгороде, они своими глазами видят, как дроны атакуют инфраструктуру. Поэтому для нас «Анти БПЛА» – это личный вклад в безопасность регионов, которые каждый день находятся под давлением воздушных угроз», – заявил Сечинский.

    Cозданная технология позволяет моделировать перехват дрона на практике, что, по мнению авторов, значительно повысит подготовку специалистов ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее донецкие изобретатели создали дрон для спецоперации на Украине из компонентов гироскутеров.

    В зону спецоперации поступили 30 грузовых дронов «Хозяйка», которые перевозят до 15 килограммов провизии и воды и используются для сброса боеприпасов.

    Российская система связи и управления для FPV-дронов «Кузнечик» применена в зоне спецоперации, успешно обходя существующие средства радиоэлектронной борьбы.

    27 ноября 2025, 12:41 • Новости дня
    Командир сравнил танк Т-80 БВМ со снайперской винтовкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Манк Т-80 БВМ – надежный аппарат, никогда не подводит, стреляет точно, как снайперская винтовка, заявил командир танка с позывным «Моряк».

    По его словам, танк Т-80 БВМ является надежной боевой машиной и отличается высокой точностью стрельбы, отметил командир танка с позывным «Моряк», его слова приводит РИА «Новости».

    «Танк Т-80 БВМ – надежный аппарат, никогда не подводит, стреляет точно, как снайперская винтовка», – заявил военнослужащий.

    «Моряк» также рассказал, что экипаж недавно успешно выполнил задачу по уничтожению оборудованного пункта противника. Во время операции погодные условия сыграли свою роль, ведь из-за дождя беспилотники не смогли взлететь, что облегчило выполнение задания.

    Командир подчеркнул важность взаимодействия между членами экипажа и постоянной готовности техники к бою. Он отметил, что вся команда работает слаженно, а в их деле главное – обеспечить, чтобы танк всегда был исправен и мог поддержать пехоту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, танки Т-80БВМ сорвали атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении.

    Механик-водитель Т-80БВМ с позывным «Макс» захватил в плен боевика ВСУ после подрыва танка на мине в районе Скудного.

    Ростех ранее отметил боеспособность российских танков при множественных попаданиях.

    26 ноября 2025, 07:15 • Новости дня
    Чемезов сообщил о возможности применения бомб с УМПК на разных самолетах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) можно использовать не только с фронтовыми бомбардировщиками Су-34, но и с самолетами Су-30 и Су-35, сообщил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

    По его словам, авиабомбы, оснащённые универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), пригодны к применению не только на фронтовых бомбардировщиках Су-34, но и на других современных отечественных самолётах, передает ТАСС. Чемезов уточнил, что речь идет о возможности использования этих бомб на Су-30, Су-35 и других машинах четвёртого и пятого поколений.

    «Модуль коррекции сделан так, что без доработки его можно использовать на любом самолете четвертого и пятого поколений. Если понадобится, бомбы с таким модулем смогут носить и Су-30, и Су-35, и другие машины. Сейчас основными носителями являются бомбардировщики Су-34», – заявил Чемезов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России разрушили объекты ВСУ ударами ФАБ в Мирнограде и Иванполье. ВС России поразили объекты ВСУ в Харьковской области с помощью ФАБ-3000 и Х-39. ВКС уничтожили пункты ВСУ в ДНР и Харьковской области ударами ФАБ.

    26 ноября 2025, 18:24 • Новости дня
    Силы ПВО сбили десять беспилотников над тремя областями России

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате работы ПВО десять украинских беспилотников были уничтожены в воздушном пространстве трех приграничных регионов России.

    Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили десять украинских беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

    В период с 12 до 16 часов по московскому времени были перехвачены шесть БПЛА над территорией Белгородской области, три – над Брянской областью, еще один – над Курской областью.

    «Двадцать шестого ноября в период с 12:00 мск до 16:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов: 6 БПЛА – над территорией Белгородской области, 3 БПЛА – над территорией Брянской области и 1 БПЛА – над территорией Курской области», – заявили в ведомстве.

    Отмечается, что информация о пострадавших и разрушениях на территории указанных областей не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника, которые атаковали Белгородскую область, Крым и акваторию Азовского моря в утренние часы.

    В результате атаки украинских беспилотников на Новороссийск зарегистрировали повреждения минимум в 20 квартирах. В ночь со вторника на среду дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 33 украинских беспилотника самолетного типа.

    27 ноября 2025, 19:12 • Новости дня
    Ту-22М3 совершили плановый полет над Балтийским морем

    Tекст: Денис Тельманов

    Дальние бомбардировщики ВКС России провели пятичасовой рейд над нейтральными водами Балтийского моря вместе с самолетами сопровождения.

    Как сообщает ТАСС, российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 осуществили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря.

    Сопровождение в ходе маршрута обеспечивали истребители Су-35С и Су-27 Воздушно-космических сил России. На отдельных участках маршрута к российским самолетам присоединялись истребители иностранных государств.

    Продолжительность полета превысила пять часов, уточнили в Минобороны России.

    В ведомстве подчеркнули, что вся операция была проведена в полном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

    Минобороны России отметило, что экипажи дальней авиации регулярно совершают такие вылеты над нейтральными водами различных регионов – Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, а также Балтийского и Черного морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что страны НАТО и Европейский союз продолжают политику по усилению напряженности в Балтийском регионе.

    Российские Ту-160 совершили плановый полет над нейтральными водами Арктики продолжительностью 11 часов.

    Стратегические ракетоносцы Ту-95МС совершили плановый полет над нейтральными водами Японского моря.

