Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.5 комментариев
Корвет «Гремящий» зашел в шриланкийский порт Коломбо
Корвет Тихоокеанского флота «Гремящий» осуществил заход в порт Коломбо Шри-Ланки для участие в мероприятиях, посвященных 75-летию образования национальных военно-морских сил, сообщили в пресс-службе флота.
Корвет Тихоокеанского флота «Гремящий» зашел в порт Коломбо, чтобы поучаствовать в праздновании 75-летия национальных военно-морских сил Шри-Ланки, передает ТАСС.
Российский экипаж встретили на причале представители российского посольства и военно-морских сил республики. В ближайшие дни российские моряки примут участие в совместных протокольных мероприятиях с военнослужащими ВМС Шри-Ланки, а также в официальных торжествах по случаю юбилея флота.
Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж корвета «Гремящий» завершил деловую миссию в Бангладеш.
Фрегат «Маршал Шапошников», корвет «Гремящий» и танкер «Борис Бутома» прибыли на базу Саттахип королевских ВМС Таиланда.
Ране корвет «Гремящий» поразил ракетой «Калибр» цель на Камчатке.