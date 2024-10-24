Минобороны: Корвет «Гремящий» поразил «Калибром» цель на Камчатке

Tекст: Вера Басилая

Корвет «Гремящий» Тихоокеанского флота осуществил ракетный пуск из Авачинского залива. В результате стрельбы высокоточным комплексом «Калибр» была успешно поражена береговая цель на полигоне «Кура» в Камчатском крае, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны России.

Экипаж корвета выполнил задание в сложных метеоусловиях, дальность полета ракеты составила около 1,3 тыс. километров, что позволило достичь цели в расчетное время.

Для обеспечения безопасности и контроля за закрытием района проведения стрельбы были задействованы корабли, суда и самолеты морской авиации Тихоокеанского флота.

Фрегат Северного флота «Адмирал Касатонов» успешно провел учебный запуск ракеты «Калибр» из Баренцева моря по береговой цели в Архангельской области.

В Минобороны сообщили, что на Северном и Тихоокеанском флотах создадут соединения фрегатов проекта 22350.