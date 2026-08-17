Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.2 комментария
Итальянцы проехали сто километров с мертвым сыном
Семья в Италии не заметила смерть сына на заднем сиденье машины
Родители румынского происхождения преодолели значительное расстояние по скоростной трассе в Италии, полагая, что их 31-летний сын просто спит на заднем сиденье автомобиля.
Трагический инцидент произошел 16 августа на автомагистрали в провинции Павия на севере Италии, передает РИА «Новости». За рулем машины находился отец, рядом сидела мать, а их взрослый сын ехал на заднем сиденье.
Долгое время супруги не обращали внимания на молодого человека. Когда родители попытались заговорить с ним и не получили ответа, они остановили автомобиль. Оказалось, что сын потерял сознание, а пульс отсутствовал.
Прибывший по вызову врач экстренной службы 112 смог лишь констатировать смерть. По словам семьи, последние слова сын произнес примерно за 100 километров до того, как они обнаружили неладное. Известно, что у молодого человека были проблемы с сердцем.
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