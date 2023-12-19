Израилю все труднее противостоять моральной солидарности евразийских стран, в число которых входит и Россия. Особенно когда на другой чаше весов – уже 18 тыс. погибших гражданских. Поэтому ситуацию рано или поздно придется урегулировать.0 комментариев
Путин запретил пользоваться в школах смартфонами
Путин подписал законы о о запрете смартфонов на уроках и защите учителей от оскорблений
Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий запрет на использование школьниками мобильных телефонов на уроках и закон, устанавливающий защиту учителей от всех форм физического и психического насилия и оскорбления личности.
Президент Владимир Путин подписал два закона, меняющих правила поведения в российских школах. Оба документа опубликованы на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.
Первый из них устанавливает запрет на использование школьниками мобильных телефонов на уроках. Он вводит в закон «Об образовании» норму, согласно которой учащиеся не могут использовать мобильные телефоны во время проведения учебных занятий, за исключением экстренных случаев, таких как возникновение угрозы жизни или здоровью школьников и учителей.
Другой закон закрепляет за педагогами право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности.
Для защиты своих прав учителя смогут обращаться в органы управления образовательной организации с просьбой применить дисциплинарные взыскания к обучающимся, нарушающим и ущемляющим их права.
Ранее директор департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Лариса Фальковская предложили изымать оружие из семей, в которых дети показывают признаки девиантного поведения.