Путин запретил пользоваться в школах смартфонами

Путин подписал законы о о запрете смартфонов на уроках и защите учителей от оскорблений

Tекст: Денис Тельманов

Президент Владимир Путин подписал два закона, меняющих правила поведения в российских школах. Оба документа опубликованы на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

Первый из них устанавливает запрет на использование школьниками мобильных телефонов на уроках. Он вводит в закон «Об образовании» норму, согласно которой учащиеся не могут использовать мобильные телефоны во время проведения учебных занятий, за исключением экстренных случаев, таких как возникновение угрозы жизни или здоровью школьников и учителей.

Другой закон закрепляет за педагогами право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности.

Для защиты своих прав учителя смогут обращаться в органы управления образовательной организации с просьбой применить дисциплинарные взыскания к обучающимся, нарушающим и ущемляющим их права.

Ранее директор департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Лариса Фальковская предложили изымать оружие из семей, в которых дети показывают признаки девиантного поведения.