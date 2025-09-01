Мединский заявил о вреде мобильных телефонов для школьников

Мединский заявил о вреде мобильных телефонов для учебного процесса в школах

Tекст: Мария Иванова

Мобильные телефоны в школах лишь отвлекают учеников и мешают образовательному процессу, подчеркнул помощник президента России Владимир Мединский, передает ТАСС. По его словам, родителям не стоит препятствовать ограничениям, которые устанавливает школа по этому вопросу.

Мединский отметил, что во время посещения одной из старейших московских школ он выяснил: существуют случаи противодействия инициативе ограничения телефонов со стороны родителей. «Хотелось бы, чтобы родители поменьше мешали школьному процессу. Вот я сегодня спрашивал, как тут с мобильными телефонами в школе, – есть противодействие со стороны родителей. Это неправильно, это отвлекает и мешает», – заявил Мединский в эфире телеканала «Россия 24».

Также помощник президента поздравил школьников с Днем знаний и пожелал, чтобы каждый день, проведенный в школе, был наполнен новыми знаниями и не прошел впустую. Мединский подчеркнул важность того, чтобы ученики стремились учиться и использовать учебное время максимально эффективно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил, что запрет сотовых телефонов на уроках в школах оказался успешным.

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая летом выступила с предложением запретить детям использование мобильных телефонов во время отдыха в оздоровительных лагерях

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов предупредил, что применение планшетов и телефонов может негативно сказываться на психике детей.