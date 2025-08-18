Депутат Буцкая предложила запретить телефоны в детских лагерях

ФСБ сорвала попытку киевского режима подорвать Крымский мост

Tекст: Алексей Дегтярев

Машина с самодельной бомбой большой мощности прибыла в Россию с Украины транзитом через несколько стран, указало ведомство, передает РИА «Новости».

Она проехала российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс», машина должна была доехать до Кубани, ее установили на автовоз, за рулем находился частный водитель перевозчика.

Машину с бомбой планировалось передать другому водителю, он должен был выехать в Крым через Крымский мост. При этом водитель ничего не знал о бомбе, его планировали сделать невольным «террористом-смертником».

Взрывное устройство на машине Chevrolet Volt обезвредили, задержаны все причастные к доставке бомбы в Россию.

ФСБ подчеркнула, что возбуждено уголовное дело, все организаторы и участники понесут заслуженное наказание.

Кроме того, в ФСБ указали, что это уже вторая за год попытка украинских спецслужб использовать машину с взрывчаткой на Крымском мосту.

В начале апреля на белорусско-польском участке государственной границы Союзного государства (Брестская таможня) белорусские силовики задержали микроавтобус, в котором было более 500 кг синтетической взрывчатки. Машину также планировали подорвать в подобной атаке.

Причем и водитель этой машины также не знал о бомбе, он тоже должен был стать невольным смертником на Крымском мосту.

В октябре 2022 года на Крымском мосту подорвали грузовик со взрывчаткой. После этого теракта движение там удалось восстановить в рекордные сроки.

В июне украинские формирования также атаковали Крымский мост, однако конструкция выдержала и продолжила работать без повреждений.