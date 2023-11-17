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    17 ноября 2023, 17:20

    Запрет на смартфоны в школах направлен на защиту учителей

    Глава Центра образования им. Пинского Сергей Косарецкий: При запрете телефонов в школах уменьшается кибербуллинг

    Запрет на смартфоны в школах направлен на защиту учителей
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Марина Лемуткина

    Что могут в данном случае учитель и школа? Как наказать нарушителя? Стоит ли ждать конфликта школы с родителями, вступившимися за ребенка? О главных проблемах, которые возникнут в школах после запрета использования в их стенах мобильных телефонов, газете ВЗГЛЯД рассказал директор Центра общего и дополнительного образования имени А. Пинского Института образования Высшей школы экономики Сергей Косарецкий.

    Государственная дума рассматривает законопроект о запрете использования мобильных телефонов на уроках в российских школах. При этом использование гаджетов на переменах под запрет не подпадает, впрочем, и об изъятии телефонов у школьников речь тоже не идет. Официально заявляется (в пояснительной записке к законопроекту), что мотивом нововведения служит «создание благоприятных условий для проведения педагогами учебных занятий». 16 ноября документ был принят в первом чтении.

    О главных мотивах появления данного законопроекта и о том, в чем будут сложности при его реализации, газете ВЗГЛЯД рассказал директор Центра общего и дополнительного образования имени Анатолия Пинского Института образования Высшей школы экономики Сергей Косарецкий.

    ВЗГЛЯД: Сергей Геннадьевич, чем, по вашему мнению, вызвано намерение запретить мобильники в школе?

    Сергей Косарецкий: Я бы эту меру рассматривал не столько как средство борьбы со снижением мотивации школьников к учебе, сколько как предотвращение видеосъемок педагогов и выкладывания негатива в соцсетях.

    ВЗГЛЯД: Но учителя жалуются и на то, что мобильные телефоны мешают детям учиться.

    С. К.: Использование мобильников негативно влияет на вовлеченность ребенка в суть происходящего на уроке, на его внимание, на полноценное освоение содержания урока. Свободное использование телефона на занятиях отвлекает от самых интересных лекций даже студентов – что уж говорить о скучных уроках, где педагог выступает как транслятор и не вовлекает ребят в игровые и проектные практики!

    Впрочем, даже на интересном уроке, когда часть класса работает над проектным заданием, другая группа может быть погружена в цифровую среду телефона. Так что полагаю, что использование телефонов и в самом деле создает риски для успешности детей.

    Другим важным основанием для регулирования использования мобильников в зарубежной практике считается кибербуллинг – использование телефонов для травли ребят. Как подтверждают исследования, при запрете на использование телефонов в школе масштаб этой проблемы снижается.

    ВЗГЛЯД: Но примут ли запрет на мобильники родители школьников?

    С. К.: Думаю, что у родителей это не вызовет серьезных протестов. Единственный момент – переживания, связанные с безопасностью ребенка, и возможность телефонного контроля. Возможно, здесь потребуются альтернативы – порядки и правила, которые позволят родителям периодически связываться с ребенком.


    Но в целом считаю, что многие семьи солидаризуются с учителями, исходя из рисков для дисциплины и качества образования. Тут важно аргументированно показать мамам и папам, что использование мобильных телефонов мешает учебному процессу их детей, не позволяет им получать качественные знания и как следствие – переносит на семьи все расходы по компенсации этих потерь за счет найма репетиторов.

    ВЗГЛЯД: Есть ли в отмене мобильных телефонов свои риски?

    С. К.: Это точно не недоиспользование потенциала мобильных инструментов для образовательной деятельности. Конечно, есть учителя, которые стремятся работать с новейшими технологиями. Но педагогов, желающих использовать для этих целей телефоны, к сожалению, немного: у нас этому попросту не учат.

    К слову сказать, последний отчет ЮНЕСКО свидетельствует, что проникновение цифровизации в школы разных стран пока никак не сказалось на повышении качества образования. Проблемой для учителей отказ школы от мобильников не станет и угрозы качеству образования не создаст.

    Реальные подводные камни, как мне кажется, связаны с другим: а именно с практикой выполнения принятых норм. Наши школа и учителя не имеют сегодня полномочий! Не то чтобы в школах не регулировались правила поведения и дисциплины, порядок жизни школьного сообщества, запреты на определенные действия и т. п. – они есть повсюду. Но школы и учителя испытывают сложности с реализацией санкций за нарушения этих правил.

    Причем не только применительно к некорректному использованию гаджетов, но и к более негативным поведенческим проявлениям. И это довольно острая проблема. Что могут в данном случае учитель и школа? Как наказать нарушителя? Вот тут-то и возникает конфликт школы с родителями, вступившимися за ребенка, а также возможность не выполнять эти правила.

    ВЗГЛЯД: А действительно, как наказывать нарушителей запрета на мобильники на уроках?

    С. К.: Пакет санкций, которым обладает школа, – один из принципиальных вопросов. Может ли школа, к примеру, исключить ребенка, получит ли она поддержку руководства в случае возникновения судебных исков? Ответ очевиден: школа нуждается в защите – и не моральной, а фактической!

    Мало предоставить ей право запрета. Необходимо еще и показать, что государство возьмет на себя ответственность за последствия санкционных действий, за взаимодействие с родителями и с судами. Здесь, как мне кажется, и кроются главные риски, связанные с реализацией этих норм.

    ВЗГЛЯД: Но как конкретно реализовывать запрет на мобильники? Изымать их при входе в школу? Глушить сигнал?

    С. К.: С подобными практиками лично я не знаком. Но в любом случае считаю правильным вооружить школу рекомендациями по этому поводу. Даже если поначалу учительское сообщество воспримет запрет как позитивный сигнал, в дальнейшем оно, наверняка, столкнется с трудностями в его реализации.

    Поэтому школе надо не только предоставить право на запреты, но и дать эффективные инструменты, процедуры, регламенты. Нужны нормативные документы, на основе которых запрет будет отражен в локальных актах.

    Нужны инструкции, разъясняющие, как презентовать запрет детям; как осуществлять мониторинг; как действовать классному руководителю, учителю и другим специалистам в школе при нарушении введенных запретов. Все эти моменты в наших школах проработаны плохо! Есть лишь некоторые универсальные рекомендации. Но дальше всякий раз школа, учитель, управленцы сами на коленках что-то придумывают, исходя из своей компетенции.

    И здесь более подготовленными могут оказаться родители. Обнаружив уязвимости в том, что делает школа и учитель, они могут оказаться более успешными в судебной практике. Поэтому повторюсь: очень важно, чтобы государство поддержало школу методически, правовой экспертизой и прецедентами победы школы в случае конфликта в суде. Очень важно, чтобы груз ответственности в меньшей степени лег на учителей: их надо максимально поддержать в этой работе.

    ВЗГЛЯД: Не исключено, что школьники быстро научатся обходить запреты на мобильные средства связи.

    С. К.: Думаю, такие попытки будут. Но мне кажется, что при правильной разъяснительной работе часть ребят, пусть и не сразу, все же смогут принять эти правила, убедившись в их разумности.

    Сошлюсь на опыт регулирования этого вопроса во многих детских лагерях: там-то ведь эта норма работает! Начинается лагерная смена, и телефоны сдаются. Но вечером, в четко оговоренное время, дети связываются с родителями и рассказывают о своей жизни. В целом эта практика получает поддержку как родителей, так и детей, и этот опыт можно поизучать. Например, разобраться, какие конфликты возникали и какие аргументы находили педагоги для их разрешения. Тогда, как мне кажется, школа справится с этой задачей более успешно.

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