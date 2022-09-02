Ученикам разъяснили правила пользования телефонами в школе

Российские школьники смогут пользоваться мобильными телефонами на переменах и для экстренной связи, никаких нововведений по использованию гаджетов в школе больше нет, сообщили на официальном портале обо всех видах господдержки родителей.

«Коротко: на уроках в учебных целях – нет. Для экстренной связи и на переменах – да... Например, если на уроке учителю нужно показать детям какой-то видеоматериал или электронный документ, следует использовать компьютер, планшет или интерактивную доску. В новом учебном году никаких нововведений по использованию телефонов в школе нет», – говорится в сообщении в Telegram-канале «Госуслуги: для родителей».

Уточняется, что новые санитарные правила действуют еще с начала 2021 года, в том числе и то, что мобильные средства не используются для образовательных целей, «потому что маленький размер экрана провоцирует напряжение органов зрения и нарушение осанки».

«Родители могут договориться с учителем, чтобы дети сдавали телефоны перед началом урока или использовали только кнопочные устройства и не отвлекались на гаджеты во время учебы. Если срочно понадобится связаться с родителями на перемене или применить гаджет по медпоказаниям, никаких ограничений для ребенка не будет», – пояснили в сообщении.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что новые санитарные правила не допускают использование мобильных телефонов на уроках в школах с нового учебного года.

До этого Кравцов заявлял, что в ведомстве подготовили ряд рекомендаций, в числе которых совет ученикам перед входом в школу или класс сдавать мобильные телефоны, чтобы они не отвлекали их на уроке. Использовать смартфон следует только в том случае, если об этом просят учителя в ходе учебного процесса.

В Роспотребнадзоре не допустили применения ограничений в отношении учащихся, нуждающихся в мобильных устройствах по медицинским показаниям.

Заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что у запрета на мобильные телефоны на уроках есть плюсы, но «это просто нереально осуществить».