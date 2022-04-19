Минпросвещения рекомендовало ученикам оставлять телефоны у входа в школу

Минпросвещения рекомендует школьникам сдавать телефоны перед входом в школу или класс, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

Рекомендации подготовлены в рамках проекта «Школа Министерства просвещения». В них прописано, как создать школьный кружок, театр или секцию, в том числе и рекомендации по меню.

«В рекомендациях есть вопросы, связанные и с мобильными телефонами. Мы рекомендуем, чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьника на уроке, их сдавать перед входом в школу, или входом в класс и использовать только в том случае, если об этом просят учителя в ходе учебного процесса», – сказал Кравцов на первом историческом школьном форуме «Сила – в правде!» в Музее Победы, передает РИА «Новости».

В рекомендациях собран лучший опыт, которые есть у школ, заявил министр.

«Это рекомендации, которые школа может использовать, и они гарантируют обеспечение качественного образования», – сказал Кравцов.

Ранее Кравцов сообщал, что исполнение гимна России и поднятие государственного флага в начале учебной недели будут проводиться в каждой школе с 1 сентября следующего учебного года.

Министр также заявил, что теперь «историческое образование начнется в школах с первого класса». В Кремле подчеркнули, что Министерство просвещения может принимать такие решения, как введение курса истории в школах с первого класса.

В начале февраля министр просвещения говорил о том, что у школьников могут быть мобильные телефоны, но на уроке их использовать нельзя. Отвечая на вопрос о том, должны ли ученики сдавать телефоны при входе в школу, Кравцов напомнил, что сама школа может принимать решение.