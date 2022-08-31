В новом учебном году решили запретить мобильные телефоны на уроках

Новые санитарные правила не допускают использование мобильных телефонов на уроках в школах с нового учебного года, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Что касается уроков, то в соответствии с новыми санитарными правилами <...> у нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках, я подчеркиваю, использовать не допускается. На уроках. Чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий», – цитирует министра ТАСС.

По его словам, использование мобильных телефонов сказывается на здоровье детей. Родители же смогут созваниваться с детьми во время перемены.

«В школе есть ответственные, если какая-то чрезвычайная ситуация, обязательно родители позвонят, скажут, есть учитель, классный руководитель, на перемене можно пообщаться со школьниками. Но на уроках в соответствии с санитарными правилами использовать мобильный телефон не допускается», – заключил глава ведомства.

Ранек Кравцов заявлял, что в ведомстве подготовили ряд рекомендаций, в числе которых совет ученикам перед входом в школу или класс сдавать мобильные телефоны, чтобы они не отвлекали их на уроке. Использовать смартфон следует только в том случае, если об этом просят учителя в ходе учебного процесса.

Заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что у запрета на мобильные телефоны на уроках есть плюсы, но «это просто нереально осуществить».