Заслуженный учитель предложил сделать телефоны школьников частью учебного процесса

В школе телефон отвлекает детей от учебы, социального общения и активности, но также он может быть полезен для интерактива на занятиях и экстренной связи с родителями, сказали газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты, комментируя рекомендацию Минпросвещения ученикам сдавать телефоны перед входом в школу.

Глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов рассказал, что в ведомстве подготовили ряд рекомендаций, в числе которых совет ученикам перед входом в школу или класс сдавать мобильные телефоны, чтобы они не отвлекали их на уроке. Использовать смартфон следует только в том случае, если об этом просят учителя в ходе учебного процесса.

«Конечно, есть плюсы такого решения, потому что дети не будут отвлекаться на уроках, но это просто нереально осуществить. Дело в том, что телефон – это личная собственность, поэтому никакого права отбирать его нет. Тут можно говорить исключительно о добровольной сдаче», – говорит заслуженный учитель России Евгений Ямбург.

Он подчеркивает, что мобильный телефон – форма оперативной связи родителей с детьми, поэтому, скорее всего, такая идея в том числе не будет поддержана многими родителями. «Ну и потом, все знают детей – один раз они телефон сдадут, а на второй оставят в кармане. Поэтому здесь нужен другой подход», – считает учитель.

По мнению педагога, телефоны в руках детей должны превратиться из электронных шпаргалок и игрушек в полезный инструмент, благодаря которому можно получать знания. Например, с помощью специального браслета, подключенного к смартфону, на физкультуре ученик может отслеживать свое здоровье, на другом уроке – измерить высоту какого-то объекта или замерить угол, и так далее. «Использовать телефоны нужно в педагогических целях. И в прогрессивных заведениях это уже делают. Поэтому прятать или забирать нечего», – убежден Ямбург.

В свою очередь директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко полагает, что без телефонов дети станут общительнее на переменах, а также начнут более активнее двигаться, вместо того, чтобы ловить в какой-то точке школы вай-фай.

«Как отвлекающий элемент и создающий барьер для коммуникации, я вижу решение сдавать гаджеты во время учебы на хранение разумным. Однако тут же возникает ряд вопросов: каким образом хранение будет организовано и насколько будет безопасно? Насколько будет велика вероятность оперативного доступа к этим гаджетам в случае какого-то экстренного события? Насколько возможно будет оперативно связаться родителям с ребенком в случае чего? Если продумать систему хранения и некой оперативной связи, то я только поддерживаю», – делится эксперт.

Более того, она обращает внимание на то, что подобная практика также существует и в других странах – до 5–6 класса в принципе не разрешены телефоны в школе и это не обсуждается. К тому же, благодаря отсутствию телефона, между ребенком и родителем выстраивается доверие.

«Насколько наши школы к этому готовы – пока не ясно. Ну и я знаю, что многие учителя сами используют на занятиях гаджеты, готовят квесты, викторины различные. То есть, если телефон – неотъемлемая часть урока, то тогда просто педагог может заранее предупредить учеников, чтобы они взяли телефоны. Но в остальных случаях телефон скорее не нужен детям во время школьных уроков», – заключила Шевченко.

Ранее в Минпросвещения рассказали, что теперь историческое образование у школьников будет начинаться с первого класса. Изучать дисциплину планируется в рамках других предметов. Историк, заслуженный учитель России Александр Снегуров в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что в начальной школе дети должны не полностью изучать историю, а только начинать знакомиться с наиболее яркими событиями России через предмет «Окружающий мир», походы в музеи, на различные экскурсии и через прогулки по городу.