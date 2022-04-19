Заслуженный учитель России сказал, как следует преподавать историю в начальной школе

В начальной школе дети должны не полностью изучать историю, а только начинать знакомиться с наиболее яркими событиями России через предмет «Окружающий мир», походы в музеи, на различные экскурсии и через прогулки по городу, рассказал газете ВЗГЛЯД историк, заслуженный учитель России Александр Снегуров, комментируя намерение Минпросвещения РФ включить изучение истории с первого класса.

На первом всероссийском школьном историческом форуме «Сила в правде!» глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов сообщил о намерениях ведомства включить изучение истории в школах с первого класса. Уточняется, что изучать дисциплину планируется в рамках других предметов.

«Ведение истории – это очень сложный, многогранный процесс, и для этого нужны особые кадры. Многие учителя начальной школы в этом вопросе некомпетентны. Поэтому просто необходимо сначала решить здесь вопрос. Это первое. Второе, у нас и сейчас есть предмет «Окружающий мир», в рамках которого изучаются элементы истории, географии, экономики и так далее», – говорит Снегуров.

Досконально начинать изучение истории с первого или даже второго класса, по мнению собеседника, нельзя. Более того, противопоказано преподносить события в виде мифов или сказок, поскольку история и так сильно мифологизирована. Поэтому в начальной школе дети должны не полностью начинать изучать историю, а только начинать знакомиться с наиболее яркими и, желательно, позитивными событиями страны прошлого века, чтобы не травмировать психику детей.

«О революции 20 века я рекомендую не говорить. Но, например, стоит затронуть расцвет культуры и искусства, подвиг нашего народа в годы Великой Отечественной войны, но тут уже некоторые дети плачут, наклоняют головы, начинают все понимать, но без этого не обойтись, далее – космические достижения, спортивные достижения, изобретения и выдающиеся памятники», – советует педагог.

Он подчеркивает, что последовательную историю в начальных классах давать еще рано, необходимо ограничиться лишь некоторыми важными, яркими событиями.

«Пусть дети изучают историю в рамках «Окружающего мира», ходят в музеи, связанные с историей (они есть почти в каждой школе), ходят на прогулки по городу, на экскурсии, читают книги (хотя в первых классах только развиваются навыки чтения и письма). А уже в 3–4 классе можно ввести обзорный ознакомительный курс истории, а начиная с 5 класса – поэтапное ознакомление с историей», – считает Снегуров.

На программе курса истории в целом данное нововведение не должно отразиться никак, убежден учитель. А все потому, что сама программа истории не расширяется, а лишь добавится общее ознакомление в младших классах.

Ранее президент Владимир Путин в обращении к участникам первого Всероссийского школьного исторического форума «Сила – в правде!» заявил, что знание истории и уважительное отношение к наследию Отечества поможет черпать силы и вдохновение, а также делать верные выводы из прошлого.