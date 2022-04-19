Путин объяснил значимость изучения истории

Знание истории и уважительное отношение к наследию Отечества поможет черпать силы и вдохновение, а также делать верные выводы из прошлого, заявил президент Владимир Путин.

Обращение Путина к участникам первого Всероссийского школьного исторического форума «Сила – в правде!» зачитал первый замглавы администрации президента Сергеем Кириенко. Глава государства отметил, что «название форума точно и емко отображает значение исторической правды для нашей страны и каждого ее гражданина», передает РИА «Новости».

«Глубокое знание своей истории, уважительное, бережное отношение к великому патриотическому, духовному, культурному наследию Отечества позволяет делать верные выводы из прошлого, черпать силы и вдохновение в ратных и трудовых свершениях предков», – указал Путин.

Он подчеркнул, что это основа тысячелетней государственности, и ее несущая опора заключается в истинной, сердечной преданности народа Родине и ее интересам.

«Только с любовью к Отчизне можно выполнить все наши планы, идти вперед и строить мощную, процветающую Россию», – добавил президент.

Отдельно он подчеркнул важность позиции молодежи и ее стремление учиться, развиваться и вносить свой вклад в защиту исторической правды.

«Именно поэтому считаю ваш форум значимым, востребованным проектом, а его проведение в преддверии 9 Мая – на Поклонной горе, в Музее Победы – глубоко символичным. Отрадно, что многие из присутствующих здесь – а это сотни ребят из более чем 30 регионов – уже участвуют в волонтерских инициативах, просветительских и военно-патриотических программах», – заключил президент.

Участие в форуме принимают школьники из Волгоградской, Ростовской, Владимирской областей, Ставропольского края и других субъектов России. Для участников запланированы дискуссии на историческую тематику, квест, а также обсуждения о необходимости сохранения исторической правды и памяти подвига советских людей.

Форум проводится при поддержке правительства Москвы. Партнерами проекта выступают РВИО, РИО, РДШ, Юнармия, Школьный музей Победы, платформа «Россия – страна возможностей», проект «Без срока давности» и Российское общество «Знание», сообщила ранее пресс-служба Мипросвещения.

Ранее стало известно, что российские школьники начнут учить историю с первого класса.