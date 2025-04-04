Вассерман указал на успешность запрета сотовых телефонов на уроках в школах

Tекст: Татьяна Косолапова

Штат Нью-Йорк намерен ввести в государственных школах круглодневный запрет на сотовые телефоны во время нахождения в учебном заведении для защиты умственного здоровья детей, передает Bloomberg. Это следует из нового бюджетного соглашения, направленного на улучшение психического здоровья детей.



«В Российской Федерации уже с прошлого года запрещено использование мобильных телефонов на уроках. И дело тут не в умственном здоровье в целом, а только в том, чтобы дети не отвлекались от учебы, а также сами не отвлекали других. И, насколько я могу судить, эта мера уже признана достаточно эффективной. Так что надеюсь, в Нью-Йорке будет с этим не хуже», – говорит Вассерман.

Он подчеркивает, что в России данная мера распространяется исключительно на время занятий. На переменах же школьникам все-таки разрешено использовать смартфоны. Сделано это не только для того, чтобы тотально не ограничивать детей в использовании различной техники, но и для того, чтобы при необходимости ребенок мог связаться с родителями и наоборот.

«На переменах использование сотовых мы оставили. А что касается американцев, то, по видимому, сработало правило «чтобы палку выпрямить, надо ее для начала перегнуть в другую сторону», – заключил Вассерман.

Напомним, в декабре 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете использования школьниками мобильных телефонов во время учебных занятий. Данная мера вступила в силу с этого учебного года – сентября 2024 года.