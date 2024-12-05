Кравцов заявил, что планшеты и телефоны опасны для психики детей

Кравцов заявил, что игры на планшетах и телефонах негативно влияют на детей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министр просвещения Сергей Кравцов на пленарном заседании VIII Всероссийского съезда работников дошкольного образования сообщил, что родители не должны давать своим детям играть на планшетах и телефонах, передает РИА «Новости».

Он отметил, что это особенно заметно в Москве, где родители приходят в кафе и рестораны с детьми, давая им гаджеты, чтобы те не мешали. «А потом спрашивают: почему ребенок плачет, почему не слушает, почему не любит?» – заявил Кравцов.

Министр подчеркнул необходимость просвещения родителей, акцентируя внимание на важности общения с детьми. По его мнению, родителям следует больше времени уделять детям, чтобы минимизировать негативные последствия использования гаджетов. «Это тот вызов, которого не было 10, 15, 20 лет назад. Сейчас это есть. И как нам реагировать?» – добавил Кравцов.

Кравцов выразил обеспокоенность тем, что если не будет предпринято действенных мер, то количество детей с отклонениями от нормы может увеличиться. Министр отметил, что это требует внимательного подхода и вовлеченности со стороны родителей и специалистов в области дошкольного образования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин подписал закон, запрещающий использование школьниками мобильных телефонов на уроках, а запрет на смартфоны в школах направлен на защиту учителей.