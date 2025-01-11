За ночь над российскими регионами перехватили и уничтожили 85 украинских БПЛА

Рар: Шольц дал Трампу аргумент для роспуска НАТО

Tекст: Анастасия Куликова

«Выступление Олафа Шольца против требования Дональда Трампа довести оборонные бюджеты стран НАТО до 5% ВВП – смелый шаг канцлера. Он, чувствуя себя политиком лидирующей в Европе страны, счел, что имеет право поправить избранного президента США», – сказал германский политолог Александр Рар.

Он уточнил: кроме прибалтов и поляков, никто из европейцев не готов слушаться республиканца в вопросе оборонных расходов. «5% ВВП – это слишком завышенная цифра, которая ничем не обоснована. Разве блок готовится к войне? И почему именно 5%, а не 4%, 6% или 10%? Все эти вопросы возникают на повестке европейских лидеров», – указал собеседник.

По его мнению, идея Трампа основывается на «диктате и демонстрации им возможностей заставить европейцев следовать приказам Вашингтона». Такой подход не понравился Шольцу, полагает Рар. При этом, как он заметил, немецкий политик не отказывается от повышения расходов на бундесвер и Североатлантический альянс – речь идет именно о «нелогичном требовании» Трампа.

На этом фоне спикер не исключает, что республиканец намеренно выдвинул идею по увеличению расходов. «Это очень похоже на провокацию. То есть избранный президент США пытается надавить на Европу и дать ей понять, что он командир, а европейским лидерам следует становиться в ряд и слушаться. Но те пытаются усмирить республиканца и, как это уже сделал Шольц, уходят в оппозицию. Таким образом, у Трампа появляется аргумент в пользу роспуска Североатлантического альянса, который он, по всей видимости, считает неэффективным», – рассуждает политолог.

Развитие событий по этому сценарию приведет к переполоху на Западе. «Одни будут кидаться в ноги Трампу, а другие – проклинать его. Возможно, в этом и заключается политическая затея избранного президента США», – допускает аналитик. Другими словами, конфронтация, которая возникает между Шольцем и Трампом, не столько конкретно про военные расходы НАТО, сколько в целом про стратегию блока, про отношение между Вашингтоном и европейцами, подчиненными Америки.

Рар также обратил внимание на решение Шольца блокировать военную помощь Украине. Он объясняет такой шаг канцлера предвыборной кампанией в Германии. «В немецком обществе возникают вопросы, зачем передавать миллиарды евро Украине, если ВСУ фактически проигрывают. Шольц пытается заработать дополнительные очки и симпатию избирателей», – пояснил собеседник.

Кроме того, свою роль сыграло и намерение Трампа урегулировать конфликт. «В ситуации, когда новая администрация может отказаться от помощи Украине, Берлину незачем выделять миллиарды. Между тем отдельные политики вроде глав МИД и Минобороны настаивают на финансировании Украины. Но делается это для того, чтобы в случае необходимости обвинить Шольца, что якобы именно он «сдал» Украину», – заключил Рар.

Схожей точки зрения придерживается Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований. По его оценкам, позиция Шольца по торможению дополнительной военной помощи Киеву возвращает внутринемецкую дискуссию по украинскому конфликту к состоянию первой половины 2022 года – «уже не 5000 касок, еще не танки Leopard».

«Объяснить избирателю (если такая задача в принципе стоит), как миллиардная помощь украинскому руководству изменит жизнь к лучшему, значительно труднее, чем три года назад», – пишет он в своем Telegram-канале. При этом наряду с предвыборными маневрами, играет свою роль и трансатлантическая синхронизация, объяснил политолог. «Миротворческий задор Трампа может обернуться по-разному, но ставить себя в глупое положение в Берлине не хотят», – уточнил эксперт.

Кроме того, «пацифизм» ведомства федерального канцлера можно считать результатом негласных договоренностей между СДПГ и ХДС, которым, вероятно, еще предстоит стоять плечом к плечу в непростом диалоге с командой республиканца, считает Соколов.

Ранее Олаф Шольц выступил против требования Дональда Трампа о росте оборонных расходов. Он указал на то, что 5% от ВВП Германии означали бы траты в размере 200 млрд евро в год. В то же время сейчас бюджет ФРГ составляет около 490 млрд евро, отметил канцлер.

«Это большие деньги, и в действительности это означает, что пришлось бы прибегнуть или к экономии порядка 150 млрд, или задолженности в размере 150 млрд, или комбинировать все это. Поэтому я считаю, что лучше сконцентрироваться на пути, который давно оговорен в НАТО», – пояснил Шольц. По его словам, сейчас «есть четкая процедура», в рамках которой описаны задачи по наращиванию возможностей оборонного альянса.

Несмотря на свою позицию, глава правительства также отметил, что Германия должна делать больше для своей безопасности. За последние годы Берлин практически удвоил свои оборонные расходы до почти 80 млрд евро в год. Это произошло на фоне договоренности стран НАТО на саммите в Вильнюсе в 2023 году, где было принято решение тратить на оборону минимум 2% ВВП, что уже выполняют 23 из 32 членов альянса.

Как отмечают опрошенные Reuters чиновники и аналитики, НАТО не согласится на предложение Трампа повысить расходы стран-членов на оборону с 2% до 5% ВВП. При этом, скорее всего, альянс все же увеличит текущий целевой показатель. «Похоже, что произойдут изменения. Я не думаю, что это будет 5%, что было бы невозможно почти для каждой страны прямо сейчас, но это будет не 2%, которых мы уже пытаемся достичь, это будет больше двух», – заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

По мнению экспертов, показатель в 5% ВВП недостижим практически для всех членов альянса с экономической и политической точек зрения. Некоторые аналитики предполагают, что Трамп намеренно выдвинул нереалистичное предложение, чтобы по итогам длительных переговоров страны НАТО согласись на цифру, близкую к 3%.

На этом фоне примечательно сообщение о блокировке Шольцем выделения Киеву дополнительного пакета военной помощи на сумму 3 млрд евро. Идею продвигают главы МИД и Минобороны Анналена Бербок и Борис Писториус. По данным журнала Der Spiegel, министры хотели бы реализовать проект до выборов в Бундестаг, намеченных на 23 февраля.

Как сообщает издание, помощь должна, в частности, включать три системы ПВО IRIS-T и снаряды, ракеты для Patriot, 10 гаубиц и боеприпасы. Предполагалось провести через бюджетный комитет Бундестага 3 млрд евро как дополнительные расходы. Два ведомства обосновывают этот шаг тем, что позиции Киева на поле боя в последние месяцы ухудшились. Они также указали на неясные перспективы в отношении будущей поддержки со стороны США после возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

Однако в офисе канцлера дали понять, что тот не поддерживает идею. По данным газеты, Шольц «не хочет ставить будущее федеральное правительство перед свершившимся фактом» и «не видит необходимости в срочных действиях». Источники Der Spiegel видят и другие причины такого решения. По их мнению, Шольц не хочет объявлять о дальнейших поставках оружия на Украину в разгар избирательной кампании, поскольку это может оттолкнуть потенциальных избирателей СДПГ. «Зеленые» при этом пытаются привлечь сторонников, требуя увеличить расходы на оборону.