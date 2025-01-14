Вице-спикер парламента Словакии снял видео о работе западных фастфудов в России

Tекст: Валерия Городецкая

Данко, находясь в Москве, записал видео, в котором заметил, что крупные западные компании в сфере общественного питания продолжают работу, несмотря на санкционные ограничения, передает РИА «Новости».

В ролике, снятом в одном из московских торговых центров и размещенном на его странице в социальной сети Facebook* (принадлежит Meta*, признана экстремистской и запрещена в России), он указал, что Rostic'S работает на месте KFC, а McDonald's сменил название на «Вкусно – и точка».

«Интересно, что там дальше «Бургер Кинг», он остался», – сказал Данко, добавив, что западные фирмы не покинули российский рынок.

Ранее в ходе своего визита в Москву вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко записал видео, в котором показал разнообразие товаров, включая продукцию иностранных компаний, в российских магазинах.