Отказ от производства товаров с коротким сроком эксплуатации является ключом к сокращению объемов мусора на свалках и снижению трат граждан на покупку товаров.0 комментариев
Вице-спикер парламента Словакии снял видео о работе западных фастфудов в России
Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко отметил, что западные компании в сфере общественного питания продолжают свою деятельность в России, несмотря на санкции.
Данко, находясь в Москве, записал видео, в котором заметил, что крупные западные компании в сфере общественного питания продолжают работу, несмотря на санкционные ограничения, передает РИА «Новости».
В ролике, снятом в одном из московских торговых центров и размещенном на его странице в социальной сети Facebook* (принадлежит Meta*, признана экстремистской и запрещена в России), он указал, что Rostic'S работает на месте KFC, а McDonald's сменил название на «Вкусно – и точка».
«Интересно, что там дальше «Бургер Кинг», он остался», – сказал Данко, добавив, что западные фирмы не покинули российский рынок.
Ранее в ходе своего визита в Москву вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко записал видео, в котором показал разнообразие товаров, включая продукцию иностранных компаний, в российских магазинах.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ