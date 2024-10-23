Путин назвал страны БРИКС единомышленниками

Tекст: Мария Иванова

Президент России Владимир Путин заявил, что участники БРИКС являются единомышленниками, сообщает РИА «Новости».

«Справедливо будет сказать, что БРИКС включает в себя единомышленников, суверенные страны, представляющие разные континенты, модели развития, религии, самобытные цивилизации и культуры», – сказал Путин, выступая на заседании в узком составе.

Глава государства также отметил, что все страны-участницы БРИКС придерживаются принципов равенства, добрососедства и взаимного уважения. Они выступают за утверждение высоких идеалов дружбы и согласия, а также за всеобщее процветание и благополучие. По его словам, эти государства не только заявляют об ответственности за будущее мира, но и реально проявляют ее, оказывая позитивное влияние на глобальную стабильность и безопасность.

«Не на словах, а на деле проявляют ответственность за будущее мира, оказывают, действительно, позитивное влияние на положение дел в сфере глобальной стабильности и безопасности, вносят весомый вклад в решение острых региональных проблем», – добавил президент.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани подчеркнул значимость стран-участниц в формировании многополярного мира. Он отметил, что более 30 государств выразили интерес к присоединению к БРИКС, это требует удержания баланса и эффективности объединения. Путин также заявил, что Россия стремится укрепить авторитет БРИКС, сосредоточившись на решении глобальных проблем, подчеркнув значимость многостороннего сотрудничества.