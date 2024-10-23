Путин назвал расширение БРИКС важным шагом для стран Глобального Юга

Путин заявил, что игнорировать интерес стран Глобального Юга к БРИКС нельзя

Tекст: Дмитрий Зубарев

Путин высказался о расширении БРИКС, подчеркивая значимость интереса стран Глобального Юга и Востока к этому объединению, передает РИА «Новости». На заседании саммита БРИКС в Казани Путин отметил: «Безусловно, игнорировать беспрецедентный интерес стран Глобального Юга и Востока к укреплению контактов с БРИКС было бы неправильно». Он подчеркнул, что более 30 государств в той или иной форме выразили стремление присоединиться к БРИКС.

Путин также напомнил, что на предыдущем саммите в Йоханнесбурге была достигнута договоренность о разработке модальностей и категорий государств-партнеров объединения, что важно отразить в итоговой Казанской декларации. По его словам, необходимо выдержать баланс и не допустить снижения эффективности БРИКС.

БРИКС, созданный в 2006 году и включающий Россию, Китай, Индию и Бразилию, в 2011 году пополнился ЮАР. В этом году к союзу присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия с 1 января является председателем организации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил на саммите БРИКС в Казани, что Россия стремится укрепить авторитет БРИКС, а также выделил три главных направления для развития сотрудничества стран БРИКС, акцентировав внимание на интеграции новых участников организации.