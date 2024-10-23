Путин озвучил перспективы сотрудничества стран БРИКС в управлении городами

Путин отметил активизацию межпарламентского диалога и новые форматы взаимодействия БРИКС

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании саммита БРИКС в расширенном составе, заявил, что видит большие перспективы в развитии взаимодействия парламентов и регионов стран БРИКС, передает ТАСС. По его словам, в этом году значительно активизировался межпарламентский диалог, был создан новый формат встреч председателей комитетов по международным делам законодательных органов.

Путин отметил, что открываются широкие перспективы сотрудничества по линии регионов, городов и муниципальных образований. Он подчеркнул, что в ходе тематических форумов, прошедших в Москве, Нижнем Новгороде и Казани, удалось обсудить важные вопросы в сфере устойчивого развития муниципалитетов, эффективного управления городским хозяйством и инфраструктурой, а также повышения доступности городских сервисов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин предложил создать платформу БРИКС для драгоценных металлов и алмазов, чтобы бороться с торговыми барьерами, мешающими рынку, а также предупредил о риске мирового кризиса, вызванного долгами и санкциями.