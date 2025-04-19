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    США готовят почву для выхода из конфликта на Украине
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    Мнения
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Самоустранение США – новость для Киева много хуже, чем для Москвы

    Американцы всё ещё рассчитывают на положительный результат по украинскому урегулированию. Интенсивность различных шагов и слов, видимо, означает, что активность за занавесом продолжается. Но ничего не гарантирует.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Чудо Благодатного огня оставляет надежду

    Было бы странно, если бы в современном мире у чуда Благодатного огня не существовало множества противников и разоблачителей. Уже один только факт, что именно православные участвуют в древнем обряде, говорит о том, какие силы и средства затрачиваются на разоблачительные признания.

    11 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Что нужно знать о новом американском консерватизме

    Китай – конечно, враг США, но враг естественный, географический, не экзистенциальный. Америке ни к чему уничтожать Китай: в этом случае полмира погрузится в хаос, кому это надо? Главный, по-настоящему экзистенциальный враг США – глобалисты.

    4 комментария
    19 апреля 2025, 04:14 • Новости дня

    Китай успешно вывел на орбиту шесть спутников Shiyan-27

    Tекст: Денис Тельманов

    Китайская ракета CZ-6A вывела шесть спутников Shiyan-27 на солнечно-синхронную орбиту, где они займутся технологическими экспериментами и изучением космической среды.

    Как сообщает ТАСС, запуск произошел в 06:51 по пекинскому времени с космодрома Тайюань, когда модифицированная ракета-носитель CZ-6A доставила на орбиту шесть спутников Shiyan-27. В публикации подчеркивается, что данный запуск стал 570-м по счету для серии «Чанчжэн» и 26-й миссией носителя типа CZ-6A, а также третьей в 2025 году.

    По данным Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники, спутники Shiyan-27 планируется использовать для изучения космической среды и проведения научных и технологических экспериментов. Ракета, имеющая длину 50 метров, использует экологически чистый керосин и жидкий кислород, способна выводить на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 километров до 6,5 тонн полезной нагрузки.

    CZ-6A оснащена четырьмя твердотопливными ускорителями, а ее отличительной особенностью стала удлиненная первая ступень диаметром 3,35 метра, совпадающим с диаметром второй ступени. Разработкой ракеты занималась совместно Шанхайская академия технологии космических полетов и CASC.

    Китай наращивает темпы развития своей космической программы, создавая новые спутники для различных задач, а также реализует проекты по исследованиям Луны, астероидов и Марса. В 2024 году в стране уже осуществили 68 запусков космических аппаратов, а на орбите продолжает работу китайская космическая станция, открытая для международного сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китайская Народная Республика начала формировать команду специалистов для защиты от потенциальной угрозы со стороны астероида 2024 YR4, который может столкнуться с Землей в 2032 году, успешно вывела на орбиту новый коммуникационный спутник ChinaSat 10R с помощью ракеты CZ-3B, а китайские инженеры разработали робота с шестью ногами для добычи ископаемых в космосе, который может двигаться в условиях микрогравитации и заниматься буровыми работами.

    16 апреля 2025, 07:55 • Новости дня
    До десяти китайских автобрендов готовы свернуть бизнес в России

    Tекст: Александра Юдина

    До конца года до десяти китайских автобрендов намерены покинуть российский рынок из-за снижения рентабельности и высокой конкуренции, следует из данных дилеров и аналитиков.

    До десяти китайских автобрендов могут покинуть российский рынок до конца года, передает «Коммерсантъ».

    Основными причинами ухода называют низкую потребительскую активность, избыток предложения и острую конкуренцию. В числе брендов, которые могут уйти, упоминаются Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV, JMC и MG.

    По оценкам участников рынка, вышеупомянутые марки не обеспечивают дилерам достаточной рентабельности. В условиях высокой конкуренции россияне предпочитают более известные бренды, чтобы избежать проблем с обслуживанием автомобилей в будущем.

    По данным «Автостата», в первом квартале 2025 года в России было продано 247 тыс. новых легковых автомобилей, что на 25,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Ранее сообщалось, что экспорт легковых автомобилей и грузовиков из КНР в Россию в первой половине 2023 года вырос до 4,6 млрд и 1,7 млрд долларов соответственно. Доля Китая в российском импорте автомобилей превысила 70%.

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    16 апреля 2025, 20:14 • Новости дня
    Ковальчук рассказал Путину о разработке ядерного космического двигателя
    Ковальчук рассказал Путину о разработке ядерного космического двигателя
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук рассказал Владимиру Путину о ведущихся работах по созданию ядерных двигателей для космических аппаратов.

    Ковальчук, напомнил, что еще в 1972 году в Семипалатинске был впервые запущен ядерный реактивный двигатель, сообщает Telegram-канал Кремля. Он использовал водород в качестве рабочего тела, что позволило достичь тяги в четыре тонны.  «Этого более чем достаточно для буксира межпланетного, – пояснил Ковальчук. – Там вам не надо преодолевать ни тяготение, ничего. Это лучший двигатель».

    Глава Курчатовского института отметил, что в условиях Земли использование такого двигателя невозможно – возникнет радиоактивный водородный столб. Однако в космосе для него есть топливо. По словам Ковальчука, на Луне есть запасы льда, которые могут быть использованы для получения водорода. Также для этих целей может служить лунный грунт.

    «Самый простой реактор. Рабочее тело – и поехали. Нам ничего больше не надо», – сказал Ковальчук.

    Он отметил, что если не возникнут сложности с получением рабочего тела для двигателя, то еще с 60-х годов в нашей стране ведутся работы над безэлектродными плазменными двигателями.

    Ранее Путин заявил о продолжении международного сотрудничества в космосе и назвал экспедиции на Марс грандиозной задачей.

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    18 апреля 2025, 22:18 • Видео
    От России ждут ответа на главный вопрос

    США вернули европейцев за стол переговоров о судьбе Украины. Точнее, европейцы так считают, но самих американцев больше интересует мнение России. Ответа на свое предложение они ждут до Пасхи.

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    17 апреля 2025, 08:59 • Новости дня
    Ученые нашли «самые веские» доказательства жизни на планете K2-18b

    Ученые Кембриджа нашли доказательства жизни на экзопланете K2-18b за 124 световых года

    Tекст: Мария Иванова

    Ученые из Кембриджского университета обнаружили в атмосфере экзопланеты K2-18b два органических соединения – диметилсульфид и диметилдисульфид, что может свидетельствовать о наличии жизни за пределами Солнечной системы.

    Ученые Кембриджского университета обнаружили «самые веские» на сегодняшний день доказательства жизни на экзопланете K2-18b, расположенной на расстоянии 124 световых лет от Земли. Как сообщает РИА «Новости», в атмосфере этой планеты были обнаружены органические соединения – метан и углекислый газ. Исследования проводились с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб», данные которого также были использованы для получения новых результатов.

    Особое внимание ученых привлекли диметилсульфид и диметилдисульфид, которые на Земле производятся исключительно живыми организмами, например, морским фитопланктоном. Хотя неизвестные химические процессы могут вызывать присутствие этих молекул на K2-18b, ученые считают их самым веским свидетельством возможного существования жизни за пределами нашей Солнечной системы. Концентрация этих соединений на K2-18b превышает земной уровень, достигая более десяти частиц на миллион.

    Тем не менее вероятность случайного происхождения обнаруженных соединений составляет 0,3%, что недостаточно для научного открытия, подчеркнул профессор Никку Мадхусудхан, участник исследовательской группы. Для полной уверенности в открытии ученым необходимо снизить этот показатель до уровня ниже 0,00006%.

    Несмотря на «осторожный оптимизм», Мадхусудхан отметил, что полученные данные подтверждают теорию о высоких концентрациях таких соединений на планетах гикеанского типа – горячих мирах с океанами и водородной атмосферой.

    На этой неделе ученые определили, что в галактике Млечный Путь существуют 44 системы с потенциально подобными Земле планетами.

    Ранее Илон Маск поделился наблюдениями сети Starlink за инопланетянами.

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    16 апреля 2025, 18:54 • Новости дня
    Путин сравнил Маска с Королевым
    Путин сравнил Маска с Королевым
    @ РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин сравнил американского предпринимателя Илона Маска с советским конструктором Сергеем Королевым и подчеркнул, что такие люди появляются в мире нечасто.

    «Вы знаете, есть человек, в Штатах он живет, Маск, который, можно сказать, бредит Марсом. Вот такие люди нечасто появляются в человеческой популяции, заряженные на определенную идею. Если она даже сегодня мне кажется невероятной, то через какое-то время часто такие идеи реализуются. Так же, как и в свое время были реализованы идеи того же Королева, наших первопроходцев, казалось, что это невероятно – некоторые планы, которые они строили. Но все реализовывалось», – приводит слова Путина ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что российское оборудование по-прежнему используется на европейских космических станциях, несмотря на свернутое сотрудничество.

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    16 апреля 2025, 11:14 • Новости дня
    США пригрозили Китаю повышением пошлин до 245%

    Белый дом сообщил о намерении повысить пошлины на импорт из Китая до 245%

    США пригрозили Китаю повышением пошлин до 245%
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон намерен поднять пошлины на китайские товары до 245%, чтобы обеспечить национальную безопасность США, сообщает Белый дом.

    США пригрозили Китаю значительным повышением пошлин, которые могут достичь 245%, передает РИА «Новости».

    Согласно заявлению Белого дома, новые пошлины будут ответной мерой на действия Китая.

    Администрация президента США объясняет, что это решение направлено на уравнивание условий международной торговли и укрепление национальной безопасности США. В прошлом американские пошлины на китайский импорт уже достигали 54%, но в ответ Китай ввел дополнительные тарифы в размере 34% на американские товары.

    Новая угроза поднятия пошлин до 245% может привести к дальнейшему обострению торговых отношений между США и Китаем.

    Вашингтон планирует снизить пошлины для стран, которые согласятся ограничить экономические связи с Китаем и отказаться от китайских товаров.

    Пошлины на китайские товары со стороны США достигли 145%. Пекин, в свою очередь, ввел ответные пошлины на американские товары.

    США не исключили возможность разрыва торговых связей с Китаем.

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    16 апреля 2025, 16:38 • Новости дня
    В РОАД объяснили уход ряда китайских автобрендов из России

    Глава РОАД Подщеколдин: Уход некоторых китайских автобрендов не повлияет на российский рынок

    В РОАД объяснили уход ряда китайских автобрендов из России
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Возможный уход некоторых китайских брендов автомобилей из России не повлияет на рынок, так как их продукция не пользовалась спросом, заявил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин.

    Уход этих брендов связан с отсутствием продаж, заявил глава РОАД, передает РИА «Новости».

    «На сегодняшний день это не какая-то проблема, это следствие. Машины не продаются – часть уйдет, это просто результат... Поэтому сегодня то, что рынок немножко в данном случае проредится, тут страшного ничего нет», – отметил он.

    Подщеколдин также подчеркнул, что на российском рынке достаточно представленных официально и ввозимых по параллельному импорту автомобилей для удовлетворения имеющихся объемов продаж. Важно, чтобы рынок стал более понятным и прогнозируемым, что позволит избежать дальнейших затруднений.

    Ранее сообщалось, что свыше 210 китайских автосалонов прекратили работу в России в первые три месяца 2025 года, это в три раза больше показателя аналогичного периода 2024 года.

    «Коммерсант» сообщил о потенциальном уходе в этом году с российского автомобильного рынка ряда китайских брендов, в том числе Oting, Kaiyi, Livan, VGV и MG.

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    16 апреля 2025, 11:21 • Новости дня
    Китай ограничил экспорт семи ключевых для США редкоземельных металлов
    Китай ограничил экспорт семи ключевых для США редкоземельных металлов
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Китай добавил семь редкоземельных металлов в список экспортного контроля в ответ на тарифы США, пишет Bloomberg.

    Китай ввел экспортный контроль на семь редкоземельных металлов, ответив таким образом на тарифы, наложенные США, передает Bloomberg.

    Эти металлы играют ключевую роль в технологиях и производстве мощных магнитов и считаются товарами двойного назначения из-за их использования как в гражданских, так и военных целях.

    Китай, обладая почти полным контролем над мировой переработкой редкоземельных элементов, усиливает свое преимущество в геополитической борьбе.

    По информации из источников, близких к исследовательскому агентству Project Blue, США почти не имеют возможностей для переработки этих металлов, что ставит их в уязвимое положение.

    Директор по исследованиям Project Blue Дэвид Мерриман отметил, что «эти продукты и элементы непосредственно влияют на развитие ключевых технологий и поддерживающих отраслей на других крупных рынках, что повышает рычаги влияния Китая в любых переговорах».

    Из 17 общепринятых редкоземельных металлов семь вошли в список ограничений Пекина, что затрагивает производство от смартфонов до ядерных реакторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США предприняли шаги, чтобы изолировать Китай на мировой арене. В ответ Китай прекратил закупки самолетов и запчастей у Boeing.

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    16 апреля 2025, 20:50 • Новости дня
    Путин: Новый нацпроект по космосу будет утвержден в ближайшее время

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на совещании по развитию космической деятельности, которое проходит в МГТУ им. Баумана, анонсировал скорое утверждение нового национального проекта в космической сфере.

    «В марте на встрече с руководителем Роскосмоса Дмитрием Владимировичем Бакановым <…> мы договорились, что новый нацпроект будет утвержден в самое ближайшее время. С тем, чтобы в рамках подготовки федерального бюджета на 2026-й и на последующие годы до 2028-го обеспечить его финансирование в полном объеме», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Путин заявил о продолжении международного сотрудничества в космосе и назвал экспедиции на Марс грандиозной задачей.

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    16 апреля 2025, 20:38 • Новости дня
    Путин заявил о планах России по изучению Луны и Марса
    Путин заявил о планах России по изучению Луны и Марса
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал о планах страны по освоению дальнего космоса, включая Луну и Марс.

    Путин на встрече со студентами рассказал о планах страны по освоению дальнего космоса, Луны и Марса, передает ТАСС. Президент подчеркнул, что у России есть определенные планы в этой области. Он напомнил, что Россия была первой страной, которая «совершила посадку на планету с температурой поверхности 400-500 градусов по Цельсию».

    «У нас тоже есть определенные планы по изучению дальнего космоса, и Луны, и Марса», – заявил Путин, добавив, что многие проекты уже реализуются. Президент выразил уверенность в том, что эти проекты в конце концов будут воплощены в жизнь, даже если сейчас они могут показаться невероятными.

    Ранее Путин заявил о продолжении международного сотрудничества в космосе и назвал экспедиции на Марс грандиозной задачей.

    Коментарии (18)
    16 апреля 2025, 18:48 • Новости дня
    Путин назвал экспедиции на Марс грандиозной задачей

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин считает, что отправка экспедиций на Марс является грандиозной задачей, но требует решения множества вопросов.

    Путин во время своего визита в Московский государственный технический университет имени Баумана сделал заявление о марсианских экспедициях, сообщает ТАСС. Он охарактеризовал отправку экспедиций на Марс как грандиозную задачу. Однако, по его словам, существует ряд проблемных вопросов, которые необходимо решить для успешного достижения этой цели.

    На ваш взгляд
    Когда человечество колонизирует Марс?





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    7 комментариев

    Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил уверенность в возрождении сотрудничества между Россией и США в космической сфере.

    Коментарии (0)
    18 апреля 2025, 12:17 • Новости дня
    Китай отверг обвинения Киева в поставках оружия и пороха России
    Китай отверг обвинения Киева в поставках оружия и пороха России
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Китай категорически отрицает обвинения в поставках России артиллерийских систем и пороха, строго контролирует экспорт продукции двойного назначения, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

    Линь Цзянь заявил, что Пекин никогда не предоставлял летальных вооружений ни одной из сторон конфликта. Он подчеркнул, что Китай строго контролирует экспорт продукции двойного назначения, передает ТАСС.

    Китайская сторона также выразила недовольство обвинениями и политическими манипуляциями. В заявлении было отмечено, что КНР твердо выступает против необоснованных обвинений, которыми, по словам Линь Цзяня, занимаются некоторые страны и организации.

    Ранее украинская сторона заявила, что Китай якобы поставляет России порох и артиллерийские системы.

    Министерство иностранных дел Китая подчеркнуло важность безопасности и призвало граждан страны избегать участия в боевых действиях на Украине.

    Китай ранее опроверг участие своих военнослужащих в конфликте на Украине.

    В Кремле отвергли слова Владимира Зеленского о «втягивании» Китая в украинский конфликт.

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    17 апреля 2025, 02:45 • Новости дня
    Дмитриев оценил вероятность полета на Марс

    Дмитриев заявил о «все более реальной» возможности полета на Марс

    Tекст: Антон Антонов

    Возможность полета на Марс становится все более реальной, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) опубликовал компьютерный видеоролик о, предположительно, полете на Марс с участием представителей России, Саудовской Аравии и США. «Это становится все более реальным», – заявил он.

    Также Дмитриев поделился публикацией блогера Марио Науфала с видеозаписью того, как президент России Владимир Путин сравнил главу SpaceX Илона Маска с конструктором Сергеем Королевым, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин в ходе общения со студентами МГТУ имени Баумана сравнил Маска с Королевым. Путин подчеркнул значимость международного сотрудничества в космической отрасли. В феврале он заявил, что российские компании могут сотрудничать с Маском в научной сфере.

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    16 апреля 2025, 18:44 • Новости дня
    Путин сообщил о работе российского оборудования на европейских космических аппаратах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что российское оборудование по-прежнему используется на европейских космических станциях, несмотря на свернутое сотрудничество.

    Путин на встрече со студентами отметил, что европейские страны прекратили сотрудничество с Россией в космической сфере, передает ТАСС. Однако он подчеркнул, что российское оборудование продолжает функционировать на европейских станциях.

    «Несмотря на то что европейские наши партнеры прекратили с нами сотрудничество, практически свели к нулю, тем не менее оборудование российское до сих пор работает на их станциях, на их объектах, в том числе, по-моему, по изучению Марса используется и так далее», – сказал президент.

    Он также заявил о заинтересованности многих стран в сотрудничестве с Россией в космической отрасли.

    Напомним, Путин в среду прибыл в Московский государственный технический университет имени Баумана. В вузе он посетил выставку, где представили уникальные разработки.

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    16 апреля 2025, 17:35 • Новости дня
    Путин прибыл в МГТУ им. Баумана

    Путин прибыл в МГТУ им. Баумана для совещания по космической ядерной энергетике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин прибыл в Московский государственный технический университет имени Баумана, чтобы провести совещание, посвященное развитию космической ядерной энергетики.

    Об этом сообщает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал совещание с Путиным по развитию космонавтики.

    В субботу Путин поздравил работников и ветеранов космической отрасли с Днем космонавтики, подчеркнув их роль в решении задач, связанных с проведением специальной военной операции.

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    16 апреля 2025, 08:18 • Новости дня
    Синоптик сообщил о сильной магнитной буре на Земле до утра четверга

    Синоптик сообщил о продолжении магнитной бури до четверга из-за солнечных протуберанцев

    Tекст: Мария Иванова

    На Земле зафиксирована мощная магнитная буря, вызванная двумя солнечными протуберанцами, которая продлится до утра четверга и достигнет пика в ночь со среды на четверг.

    Мощная магнитная буря, охватившая Землю, продлится до утра четверга, сообщил ведущеий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. По его словам, геомагнитные возмущения будут продолжаться в течение суток. Он уточнил, что пик бурь ожидается на утро среды, когда уровень достигнет G3, а затем ослабнет до уровня G1 к утру четверга.

    Причиной возникновения магнитной бури стали два крупных солнечных протуберанца, которые ударили по магнитосфере Земли. Тишковец отметил, что этот космический удар привел к сильным геомагнитным возмущениям. Он добавил, что буря будет иметь перерывы, но в целом затянется до утра четверга.

    В условиях такой сильной геомагнитной активности вероятность появления северных сияний значительно возрастает. По словам Тишковца, аврора может наблюдаться в ночь на четверг.

    Ранее эксперты спрогнозировали магнитные бури на Земле 16 апреля.

    На Солнце 1 апреля была зафиксирована вспышка M5.6 в рентгеновском диапазоне, продолжавшаяся 16 минут в группе пятен 4046, что свидетельствует о росте солнечной активности.


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      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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