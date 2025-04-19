Китай успешно вывел на орбиту шесть спутников Shiyan-27

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, запуск произошел в 06:51 по пекинскому времени с космодрома Тайюань, когда модифицированная ракета-носитель CZ-6A доставила на орбиту шесть спутников Shiyan-27. В публикации подчеркивается, что данный запуск стал 570-м по счету для серии «Чанчжэн» и 26-й миссией носителя типа CZ-6A, а также третьей в 2025 году.

По данным Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники, спутники Shiyan-27 планируется использовать для изучения космической среды и проведения научных и технологических экспериментов. Ракета, имеющая длину 50 метров, использует экологически чистый керосин и жидкий кислород, способна выводить на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 километров до 6,5 тонн полезной нагрузки.

CZ-6A оснащена четырьмя твердотопливными ускорителями, а ее отличительной особенностью стала удлиненная первая ступень диаметром 3,35 метра, совпадающим с диаметром второй ступени. Разработкой ракеты занималась совместно Шанхайская академия технологии космических полетов и CASC.

Китай наращивает темпы развития своей космической программы, создавая новые спутники для различных задач, а также реализует проекты по исследованиям Луны, астероидов и Марса. В 2024 году в стране уже осуществили 68 запусков космических аппаратов, а на орбите продолжает работу китайская космическая станция, открытая для международного сотрудничества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китайская Народная Республика начала формировать команду специалистов для защиты от потенциальной угрозы со стороны астероида 2024 YR4, который может столкнуться с Землей в 2032 году, успешно вывела на орбиту новый коммуникационный спутник ChinaSat 10R с помощью ракеты CZ-3B, а китайские инженеры разработали робота с шестью ногами для добычи ископаемых в космосе, который может двигаться в условиях микрогравитации и заниматься буровыми работами.