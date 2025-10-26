Китай осуществил успешный запуск спутника дистанционного зондирования

Tекст: Дмитрий Зубарев

Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники успешно вывела на орбиту спутник Gaofen-14-02, передает ТАСС. Запуск состоялся в воскресенье с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань при помощи ракеты-носителя CZ-3B. Во время старта использовали модель CZ-3B/E.

Спутник Gaofen-14-02 обеспечивает получение высокоточных стереоскопических изображений во всем мире. Он способен генерировать масштабные цифровые топографические карты, создавать модели рельефа и делать ортофотоснимки. Новая платформа позволит получать детальные географические данные для использования в экономическом развитии и национальной обороне КНР.

Ракета CZ-3B/E является трехступенчатой жидкотопливной с диаметром обтекателя 4,2 м и длиной 56,3 м. Она способна вывести на низкую околоземную орбиту до 12 т груза, а на геостационарную переходную орбиту – до 5,5 т. Для серии «Чанчжэн» эта миссия стала уже 603-й.

Пекин активно развивает собственную космическую программу. Власти Китая поддерживают проекты в области метеорологии, телекоммуникаций, навигации и освоения Луны. В 2024 году страна осуществила 68 запусков космических аппаратов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай запустил пилотируемый корабль «Шэньчжоу-20» с тремя тайконавтами на борту. Экипаж корабля «Шэньчжоу-19» завершает свою миссию и вернется на Землю 29 апреля на площадку «Дунфэн». Китай заявил о скором запуске новой пилотируемой миссии к орбитальной станции «Тяньгун».