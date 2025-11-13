Politico: В Минобороны Украины пройдут обыски по делу о коррупции

Tекст: Вера Басилая

Источники сообщили Politico, что расследование антикоррупционного дела на Украине может затронуть министерство обороны страны, где в скором времени пройдут обыски, передает ТАСС.

По информации издания, украинские следователи сосредоточились на оборонных закупках, которые, возможно, проводились по завышенным ценам.

Следствие ранее установило, что снабжение ВСУ осуществлялось через закупку продуктовых наборов по завышенным ценам. В СМИ подчеркивали, что куриные яйца продавались по цене 17 гривен за штуку при рыночной стоимости 7 гривен в январе 2023 года.

Ранее на Украине вскрыли закупку некачественной одежды для ВСУ, что усугубило ситуацию с прозрачностью в военных закупках.

В июле Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова.

Напомним, в коррупции в энергетической сфере на Украине обвиняют семь человек, включая бизнесмена Тимура Миндича. Офис преступной организации в центре Киева, связанный с семьей Андрея Деркача, занимался легализацией незаконных доходов в энергетике.

Экс-премьер Украины Николай Азаров считает, что участники коррупционной схемы во главе с Тимуром Миндичем могут дать показания против Владимира Зеленского.