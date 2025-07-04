У экс-главы минобороны Украины Резникова прошли обыски

Tекст: Валерия Городецкая

Мероприятия связаны с делом о закупках продовольствия для ВСУ в 2022–2023 годах, передает ТАСС со ссылкой на издание «Зеркало недели».

По данным издания, Резникова заранее не уведомили о предстоящих обысках. В ходе действий правоохранителей у него изъяли мобильный телефон и ряд значимых документов.

Следствие ранее установило, что снабжение ВСУ продовольствием осуществлялось через закупку продуктовых наборов по каталогам, где цена формировалась по среднему показателю, что позволяло поставщикам изменять расценки, завышая стоимость популярных товаров. В СМИ подчеркивали, что куриные яйца продавались по цене 17 гривен за штуку при рыночной стоимости 7 гривен в январе 2023 года.

Коррупционный скандал привел к увольнению заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова и замглавы «Промоборонэкспорт» Владимира Терещенко. В апреле бывший директор департамента закупок Богдан Хмельницкий был отправлен под ночной домашний арест. Резников до этого момента официально не проходил ни по одному из дел.

Ранее бывший советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Украина до сих пор остается одной из самых коррумпированных стран мира.

Директор Музея Войска польского, генерал Богуслав Пацек отмечал, что Украина сталкивается с поражениями на фронте из-за коррупции, дезертирства и массовой миграции граждан.