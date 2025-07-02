Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинский «Государственный оператор тыла» провел в мае-июне тендеры на сумму более 20 млрд гривен, что эквивалентно почти 480 млн долларов. Основная цель – обеспечение армии продуктами до конца текущего года, передает РИА «Новости».

Среди победителей оказались фирмы, ранее фигурировавшие в судебных спорах и скандалах, связанных с поставками сомнительной продукции для украинских военных. В частности, одна из компаний участвовала в скандале по завышенным ценам на яйца. Еще одна фирма может получить два контракта, несмотря на прошлые обвинения в поставках непригодных консервов.

В материале отмечается, что почти все победители тендеров уже получали штрафы по итогам первой половины 2025 года. Основными проблемами называются низкое качество продуктов, недопоставка по объему и нарушение сроков поставок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине полицейские удалили из базы уклонистов данные 850 человек. Украинского военкома отправили под суд за срыв мобилизации. Бывший офицер ВСУ был уличен в мошенничестве с переводами военных.