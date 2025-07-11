  • Новость часаВ Европе заявили о необходимости отступления ВСУ по всей линии фронта
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    Олег Хавич Олег Хавич Польша прямо назвала украинских националистов палачами

    Президент Польши подписал закон, объявляющий 11 июля Днём памяти поляков – жертв геноцида, совершенного ОУН* и УПА* на восточных территориях Второй Речи Посполитой. К этому решению Польша фактически шла 80 лет.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский «Путь ляха» – путь смерти

    По материалам всей истории преследования канонической православной церкви на Украине и ее предстоятеля можно изучать богословский взгляд на проникновение зла в наш мир. Даже хорошо, что настолько наглядно.

    17 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Ленина хоронить пока рано или уже поздно

    Нужно хоронить Ленина или не нужно? В фильме «Бриллиантовая рука» С. С. Горбункову казалось, что у него есть выбор – купить халатик с перламутровыми пуговицами или без них. Но никакого выбора у него не было. Его в любом случае должны были отравить. Вот и с Лениным реального выбора нет.

    40 комментариев
    11 июля 2025, 08:56 • Новости дня

    В ЕС допустили приостановку соглашения об ассоциации с Израилем

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейский союз рассматривает возможность приостановить действие соглашения об ассоциации с Израилем из-за ситуации вокруг Газы, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, в проекте документа, подготовленном Европейской службой внешних связей, речь идет о вариантах вплоть до полного расторжения соглашения, которое регулирует торгово-экономические отношения между ЕС и Израилем, передает ТАСС.

    Среди обсуждаемых мер – частичная приостановка соглашения, включая прекращение политического диалога с правительством премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Для такого шага потребуется единогласная поддержка всех 27 стран ЕС, пишет Politico. Более вероятным считают вариант приостановки торговой части соглашения, отменяющей преференции для израильских товаров, поскольку для этого решения достаточно квалифицированного большинства в Совете ЕС.

    Кроме того, обсуждаются ограничения на участие Израиля в европейских научных и образовательных инициативах, включая программу Erasmus, а также возможное ограничение технического сотрудничества. Ожидается, что главы МИД стран ЕС рассмотрят данные меры 15 июля. В этот же день Израиль должен представить отчет о прогрессе в улучшении гуманитарной ситуации в секторе Газа.

    5 июля портал Euractiv со ссылкой на осведомленных чиновников сообщил, что Евросоюз на следующей неделе намерен представить список из примерно пяти возможных мер против Израиля из-за событий в секторе Газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, среди обсуждаемых мер рассматриваются полная или частичная приостановка действия Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем, а также санкции против израильских чиновников и военных.

    8 июля 2025, 11:58 • Новости дня
    Рар оценил намерение Франции заставить Россию «сложить оружие»

    Политолог Рар: В арсенале ЕС остался «последний выстрел» в сторону России

    Рар оценил намерение Франции заставить Россию «сложить оружие»
    @ Kira Hofmann/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В руководстве ЕС полагают, что Брюсселю удастся переманить на свою сторону Дональда Трампа и уговорить его ввести санкции против России. Попытка изолировать Москву обернется окончательным разрывом системы мировой экономики и печальным концом глобализации, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее МИД Франции заявил о подготовке ЕС к вводу самых жестких рестрикций против России.

    «В ЕС не осталось реалистично и стратегически думающих политиков. У всех залились глаза кровью, преобладает лозунг "бей Россию, спасай Европу". Европейские лидеры всеми силами хотят остановить продвижение российских войск на Украине. Они видят, что ВСУ слабеют, но не хотят отправлять в зону конфликта западные подразделения», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    «Для поддержки Киева остается две опции: наращивание поставок оружия и санкции против Москвы. Однако стоит учитывать, что у европейцев все меньше и меньше вооружения для передачи Украине. Планируемые рестрикции – «последний выстрел», который остается в арсенале Евросоюза», – подчеркнул эксперт.

    «Для достижения своей цели политики готовы предпринимать шаги, которые до сих пор считались нереальными. Но Европа хочет использовать весь свой вес в мировой экономике, чтобы заставить те страны, которые помогают Москве обходить западные санкции, полностью отказаться от сотрудничества с Россией. В руководстве ЕС самонадеянно считают, что у объединения есть необходимые рычаги», – указал аналитик.

    «Они также полагают, что Брюсселю удастся переманить на свою сторону «разочарованного» во Владимире Путине Дональда Трампа, после чего они вместе смогут вести санкции. Такая попытка изолировать Москву обернется окончательным разрывом системы мировой экономики и печальным концом глобализации, институтов ВТО», – прогнозирует политолог.

    «Европе останется только надеяться на снабжение ресурсами и энергоносителями из США. Китай прочнее встанет на сторону России. Ведущие экономики мира сильно покалечат друг друга, но европейцы, по-видимому, готовы к такому негативному – в том числе болезненному для себя – сценарию ради последней стратегической попытки разрушить российскую экономику. Все для того, чтобы нанести Москве поражение на Украине», – заключил Рар.

    Ранее МИД Франции сообщил о подготовке ЕС к вводу «самых жестких» с 2022 года санкций против Москвы. Очередной пакет мер призван «истощить» ресурсы России и помешать ей вести военную операцию, заявил глава французского дипведомства Жан-Ноэль Барро. Он пояснил, что рестрикции будут направлены на нефтяные доходы, российских финансовых игроков и посредников в других странах.

    Таким образом Евросоюз намерен побудить Москву согласиться на прекращение огня. «Мы видели, что с тех пор, как Дональд Трамп предложил 30-дневное прекращение огня <...>, удары России по Украине увеличились в пять раз», – сказал дипломат.

    Примечательно, что заявление о санкциях появилось спустя несколько недель после того, как Эммануэль Макрон заявлял об исчерпании Францией возможностей для поставок оружия на Украину.

    После начала спецоперации на Украине США и другие западные страны ввели против России санкции, затронувшие большинство крупных компаний, включая банки, депозитарии и платежные системы. Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления Москвы – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

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    10 июля 2025, 14:35 • Новости дня
    Итоги голосования по вотуму недоверия фон дер Ляйен потрясли Брюссель
    Итоги голосования по вотуму недоверия фон дер Ляйен потрясли Брюссель
    @ MAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поддержка вотума недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен оказалась почти вдвое выше ожиданий сторонников инициативы и вызвала резонанс в европейских столицах.

    Голосование по вотуму недоверия Урсуле фон дер Ляйен поддержали 174 из 553 депутатов Европарламента, передает ТАСС.

    По словам источника агентства, подобный результат стал неожиданно высоким и вызвал шок в Брюсселе, поскольку даже сторонники вотума рассчитывали максимум на 15-20% поддержки. Итоговый процент составил 31,5% от числа проголосовавших.

    При этом источник выразил мнение, что результаты голосования «не повлияют на курс Еврокомиссии». Он предположил, что в ближайшее время стартует масштабная медийная кампания с целью свести недовольство к влиянию внешних факторов.

    Напомним, депутаты Европарламента большинством голосов не поддержали инициативу по выражению недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

    В начале июля евродепутат из Румынии Георге Пиперя вынес на голосование вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

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    10 июля 2025, 19:05 • Видео
    Россия предложила США новый вариант

    После часовых переговоров между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио было заявлено, что Москва сделала Вашингтону «принципиально новое» предложение по Украине, а президенту Дональду Трампу предстоит его оценить. Ранее Трамп делал вид, будто обозлен на Россию. А как на самом деле?

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    9 июля 2025, 12:23 • Новости дня
    Эстония пригрозила заблокировать пакет санкций ЕС против России
    Эстония пригрозила заблокировать пакет санкций ЕС против России
    @ Kira Hofmann/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Эстония может заблокировать принятие 18-го пакета санкций Евросоюза против России, если в нем не сохранится пункт о снижении максимальной цены на российскую нефть, заявил глава эстонского МИД Маргус Цахкна.

    «У нас очень четкая позиция: снижение потолка цен на нефть должно быть включено в этот пакет. В этом вопросе у нас очень твердая позиция», – заявил министр, его цитирует гостелерадио ERR, передает ТАСС.

    Он напомнил, что изначально снижение потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель было заложено в проекте Еврокомиссии. Однако сейчас обсуждается возможность исключения этой меры из итогового варианта документа.

    На прошлой неделе Словакия в очередной раз заблокировала принятие 18-го пакета антироссийских санкций Евросоюза. Словацкий премьер Роберт Фицо предупреждал, что Братислава готова заблокировать новые санкции, если отказ от российских энергоресурсов будет навязан без учета национальных интересов.

    Ранее президент России Владимир Путин продлил запрет на экспорт нефти по ценовому потолку.

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    9 июля 2025, 14:47 • Новости дня
    Дипслужба ЕС вызвала посла Китая из-за инцидента в Красном море
    Дипслужба ЕС вызвала посла Китая из-за инцидента в Красном море
    @ Joerg Waterstraat/SULUPRESS.DE/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейская внешнеполитическая служба вызвала посла Китая после того, как Берлин обвинил китайский военный корабль в нацеливании лазером на немецкий самолет, участвующий в миссии Aspides.

    Об этом журналистам сообщил представитель службы ЕС Анвар аль-Ануни, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что «использование китайскими военными лазера для прицеливания по немецкому самолету, патрулирующему Красное море в рамках миссии ЕС Aspides, опасно и неприемлемо». По его словам, действия китайских военных поставили под угрозу экипаж и помешали выполнению поставленных задач.

    Ранее министерство иностранных дел Германии обвинило китайских военных в использовании лазера для нацеливания на самолет ВВС ФРГ во время операции Aspides в Красном море.

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    9 июля 2025, 10:57 • Новости дня
    Пекин ответил на требование фон дер Ляйен ограничить сотрудничество с Россией

    Пекин призвал фон дер Ляйен не вмешиваться в отношения России и Китая

    Пекин ответил на требование фон дер Ляйен ограничить сотрудничество с Россией
    @ Andy Wong/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пекин отверг требования главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ограничить сотрудничество с Москвой, подчеркнув, что взаимодействие между странами не является угрозой для других государств.

    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала на брифинге слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая призвала Пекин сократить сотрудничество с Москвой, передает ТАСС.

    «Нормальное сотрудничество между Китаем и Россией не направлено против третьих сторон и не должно подвергаться вмешательству третьих сторон», – заявила она.

    Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне саммита ЕС – КНР потребовала от Китая изменить подход к поддержке России и открыть внутренний рынок для европейских компаний.

    Издание The New York Times писало, что Европейский союз оказался в сложной ситуации между крупнейшими экономиками мира – Соединенными Штатами и Китаем.

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    9 июля 2025, 13:41 • Новости дня
    Орбан потребовал отставки фон дер Ляйен

    Премьер Венгрии Орбан потребовал отставки главы Еврокомиссии фон дер Ляйен

    Орбан потребовал отставки фон дер Ляйен
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично настоял на отставке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен после выдвижения против нее коррупционных обвинений.

    В публикации на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) Орбан написал: «Пора уйти», добавив к посту фотографию фон дер Ляйен, передает ТАСС.

    Напомним, евродепутат из Румынии Георге Пиперя вынес на голосование вотум недоверия фон дер Ляйен. Ранее глава ЕК обвинила инициаторов вотума недоверия в «связях с Россией».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Урсулу фон дер Ляйен возненавидели даже союзники.

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    10 июля 2025, 11:34 • Новости дня
    Эксперт объяснил угрозы Дуды закрыть аэропорт в Жешуве

    Полонист Стремидловский: Президент Польши Дуда угрожает Украине ради карьеры

    Эксперт объяснил угрозы Дуды закрыть аэропорт в Жешуве
    @ Antoni Byszewski/Fotonews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Резкими заявлениями в адрес Киева и НАТО президент Польши Анджей Дуда хочет понравиться Вашингтону. Вероятно, так он пытается получить пост в американских окологосударственных структурах, сказал газете ВЗГЛЯД полонист Станислав Стремидловский. Ранее польский лидер пригрозил закрыть аэропорт в Жешуве, через который осуществляются поставки вооружений Украине.

    «Первое, что необходимо отметить: у президента Польши нет полномочий закрыть аэропорт. Эти вопросы находятся в компетенции премьер-министра. А Дональд Туск вряд ли захочет сделать такой подарок Анджею Дуде» – пояснил полонист Станислав Стремидловский.

    «К тому же, через месяц Сейм будет утверждать нового президента – Кароля Навроцкого. Поэтому слова вышедшего в тираж главы государства сейчас вообще не имеют никакого значения ни для Польши, ни для ее союзников по НАТО, ни тем более для США. Кроме того, американские силы покидают аэропорт в Жешуве», – напомнил он.

    «Дуда всегда позиционировал себя как проукраинский и антироссийский «ястреб». Но на фоне поиска вариантов для продолжения карьеры он вдруг стал делать резкие заявления в адрес Киева и НАТО. Вероятно, политик хочет понравиться Вашингтону, чтобы попытаться получить приемлемый пост в американских окологосударственных структурах», – детализировал собеседник.

    «Также были сообщения, что Дуду лоббировали на высокую должность в Международном олимпийском комитете. Если это правда, то нынешний польский лидер таким образом пытается начать диалог с американским истеблишментом по поддержке его кандидатуры», – заключил Стремидловский.

    Ранее президент Польши Анджей Дуда пригрозил союзникам по НАТО закрыть «на ремонт» аэропорт возле Жешува, сообщает РИА «Новости». «Как украинцы, так и наши союзники попросту считают, что аэропорт в Жешуве и наши автострады принадлежат им. Простите. Это не их. Это наше. В связи с этим, если кому-то что-то не нравится, то мы его закрываем и до свиданья. У нас ремонт», – сказал он.

    «Закрываем аэропорт в Жешуве и делайте поставки на Украину морем, воздухом, сбрасывайте на парашютах, если не считаете, что мы вам нужны», – добавил он. «Нас не приглашали на очень важные международные мероприятия, в том числе на те, где принимались решения о поставках помощи Украине через нашу территорию. Я считаю, что это скандал», – объяснил политик. Польский президент утверждает, что в ответ на это заблокировал некий «фрагмент решений» вильнюсского саммита НАТО.

    Аэропорт возле Жешува является основным перевалочным пунктом для поставок на Украину военной помощи из стран НАТО. По оценкам польских властей, через этот хаб проходит более 95% всей западной помощи Киеву.

    Напомним,  Дуда заявлял, что западные страны стараются переложить на Варшаву основную нагрузку по помощи Киеву. Он также предлагал направить на Украину военных из Испании, Франции и Португалии.

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    8 июля 2025, 12:27 • Новости дня
    В МИД заявили о подготовке НАТО и ЕС к войне с Россией

    Замглавы МИД Грушко заявил о подготовке НАТО и ЕС к войне с Россией

    В МИД заявили о подготовке НАТО и ЕС к войне с Россией
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    НАТО и Европейский союз предпринимают активные шаги к возможному военному противостоянию с Россией, заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

    По итогам заседания внутрифракционной группы «Единая Россия» в Госдуме Грушко сообщил, что дискуссия касалась вопросов войны и мира, а также военных приготовлений Запада, передает ТАСС. «Они (НАТО и ЕС) конкретно готовятся к военному столкновению с Российской Федерацией», – заявил дипломат.

    Грушко также прокомментировал заявления о новых санкциях Евросоюза, подчеркнув, что Россия обладает необходимым опытом противодействия санкционному давлению и может защищать свои экономические интересы. Он отметил, что «по части санкции фантазия у них бьет через край», но российская сторона знает, как реагировать на такие меры.

    Замминистра отдельно подчеркнул, что ситуация в отношениях между российским и французским внешнеполитическими ведомствами не изменилась после недавнего телефонного разговора между президентами Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном. «Состояние связей осталось прежним», – уточнил он.

    Агентство Bloomberg писало, что возможный конфликт между Россией и НАТО может привести к сокращению мирового ВВП на 1,3% уже в первый год возможной войны и будет стоить 1,5 трлн долларов.

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    8 июля 2025, 14:19 • Новости дня
    Глава ЕК потребовала от Китая ограничить сотрудничество с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне саммита ЕС – КНР потребовала от Китая изменить подход к поддержке России и открыть внутренний рынок для европейских компаний.

    Она подчеркнула, что поддержка Китаем России, по ее словам, «создает повышенную нестабильность и подрывает безопасность в Европе», передает ТАСС.

    «То, как Китай продолжает взаимодействовать с Россией и ее войной, станет определяющим фактором для отношений ЕС и Китая», – сказала глава ЕК.

    Кроме ограничения сотрудничества с Россией, Еврокомиссия требует открытия китайского рынка для товаров и услуг из Европы, а также сокращения государственной поддержки китайской промышленности. Фон дер Ляйен заявила, что европейским компаниям становится все сложнее работать в Китае из-за политики «Покупай китайское», которая предоставляет продукции местного производства преимущество в размере 20% в государственных тендерах. Она добавила, что в случае отсутствия прогресса ЕС введет собственные меры, включая новые пошлины.

    Глава ЕК также призвала снизить ограничения на экспорт редкоземельных элементов и предупредила, что Евросоюз «не потерпит кибератак и политического вмешательства» со стороны Пекина. При этом никаких уступок Китаю со стороны Евросоюза озвучено не было.

    Издание The New York Times писало, что Европейский союз оказался в сложной ситуации между крупнейшими экономиками мира – Соединенными Штатами и Китаем.

    Ранее глава МИД Китая пообещал избавить Евросоюз от проблем в общении с Пекином, а глава евродипломатии Кая Каллас по итогам переговоров с министром иностранных дел Китая Ван И заявила о приверженности Евросоюза к конструктивному диалогу со страной и предъявила ряд требований.

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    8 июля 2025, 11:05 • Новости дня
    Politico: В коалиции главы ЕК произошел раскол перед голосованием о вотуме недоверия

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дебаты в Европарламенте накануне вотума недоверия показали, что коалиция главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен оказалась на грани распада из-за разногласий с социалистами и либералами, пишет Politico.

    Дебаты по лидерству главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вызвали резкую реакцию почти всех политических групп, отмечает Politico.

    Представители социалистов, зеленых и либералов резко осудили ее шаги по ослаблению «зеленого курса», поддержке дерегулирования и обходу парламента в вопросах оборонных расходов. Социалисты критиковали ее за то, что она «отворачивается», когда ее Европейская народная партия заключает сделки с правыми силами.

    Фон дер Ляйен открыто обвинила оппонентов в распространении фейков, назвав их «конспирологами», «антиваксерами» и «апологетами Путина». В ответ на обвинения по Pfizergate (скандалу вокруг закупок Евросоюзом вакцин от коронавируса во время пандемии) она назвала спекуляции вокруг контракта на вакцины «ложью» и отказалась раскрыть детали своей переписки с главой Pfizer.

    Ряд депутатов из числа социалистов и либералов воспользовались возможностью вернуть себе политическое влияние и предупредили фон дер Ляйен, что без их поддержки управлять Европой невозможно. Среди немецких социалистов обсуждается возможность воздержаться при голосовании о доверии.

    Глава Европейской народной партии Манфред Вебер и сама фон дер Ляйен заявили, что вотум недоверия инспирирован крайне правыми и выгоден «друзьям Путина». В свою очередь, внутри правого лагеря возник раскол из-за разногласий по стратегии и взаимодействию с другими партиями.

    Ранее фон дер Ляйен обвинила инициаторов вотума недоверия в «связях с Россией».

    Напомним, евродепутат из Румынии Георге Пиперя вынес на голосование вотум недоверия фон дер Ляйен.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Урсулу фон дер Ляйен возненавидели даже союзники.

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    8 июля 2025, 10:05 • Новости дня
    Дугин заявил о намерении ЕС создать военный союз с Украиной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский философ Александр Дугин прокомментировал речь военного комиссара ЕС Андрюса Кубилюса, в которой обсуждалось формирование военного союза Европы с участием Украины.

    Дугин раскрыл содержание речи литовского политика Кубилюса на форуме Conversations Tocqueville. По словам Дугина, Кубилюс заявил о необходимости для Евросоюза самостоятельно формировать новый военный проект Pax Europea, чтобы противостоять России и не полагаться на США после смены внешнеполитического курса в Вашингтоне, передает РИА «Новости».

    Дугин отметил, что Кубилюс подверг критике движение MAGA и президента США Дональда Трампа, объясняя это якобы утратой американцами чувства демократии. Философ считает, что в отличие от европейских «либеральных нацистов», американское движение MAGA выражает протест против излишков либерализма и сохраняет традиционные демократические ценности.

    В ходе выступления Кубилюс предложил создать в Европе новый военный союз с участием Украины, который, по его мнению, должен стать «наступательным и агрессивным блоком против России». В ЕС, по словам Дугина, обсуждается идея включения Украины в состав этого союза без дополнительных условий и перехода к прямому военному противостоянию с Россией.

    Дугин подчеркнул, что подобная стратегия фактически означает отказ Европы от опоры на НАТО и Pax Americana, а также превращение Евросоюза в самостоятельный военный полюс, где Украина играет ключевую роль. Философ выразил убеждение, что «Россия должна продолжать воевать на Украине до победного конца, ставя во главу угла собственные интересы и развитие Pax Russica».

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    10 июля 2025, 09:53 • Новости дня
    Politico: В Европе с недоверием восприняли изменение политики Трампа по Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Страны Европы с недоверием восприняли очередной резкий поворот в политике президента Дональда Трампа по Украине, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico со ссылкой на источники, европейские союзники США шокированы последними изменениями курса Вашингтона и удивлены отсутствием ясности относительно того, кто сейчас формирует политику Пентагона в отношении конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Европейские правительства, отмечает Politico, готовятся к различным вариантам развития событий, включая возможное прекращение поставок вооружения Киеву или даже вывод американских войск из Европы. Один из неназванных дипломатов стран НАТО заявил: «Ничто уже не удивляет. Мы должны быть готовы ко всему».

    Источники жалуются на дефицит информации от Вашингтона и отмечают, что с трудом понимают текущие процессы в администрации США. При этом отмечается, что Трамп стал высказываться последовательнее в поддержке Украины, однако позиции Пентагона по этому вопросу остаются иными.

    В Европе также опасаются, что после завершения пересмотра военной стратегии под руководством заместителя министра обороны США Элбриджа Колби, который должен завершиться в августе, может быть принято решение о частичном выводе американских войск с европейского субконтинента. Это, по мнению европейских чиновников, способно ослабить оборонительные возможности европейских стран, в том числе Германии, Италии, Польши и Британии, где размещены крупные контингенты США.

    Один из источников издания подчеркнул, что «в политике нынешней администрации много непредсказуемости. Много хаоса и, честно говоря, недостатка в надлежащей организации, начиная с самого верха».

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил недовольство решением Пентагона приостановить военную помощь Киеву, указав на недостаток координации между Минобороны и Белым домом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США возобновили военную помощь Киеву, что может не оправдать ожиданий украинского руководства. Дональд Трамп предложил Германии передать Киеву одну батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot. Трамп также пообещал Владимиру Зеленскому помощь в рамках возможностей США.

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    9 июля 2025, 22:40 • Новости дня
    ХАМАС согласился освободить десять израильских заложников в Газе

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе консультаций в Дохе палестинское движение ХАМАС согласилось освободить десять израильских заложников, которые находятся в секторе Газа, следует из официального заявления ХАМАС.

    В сообщении отмечается, что консультации по ряду принципиальных вопросов, включая ввод гуманитарной помощи, вывод израильских войск и предоставление гарантий постоянного прекращения огня, не завершены, передает ТАСС.

    «ХАМАС стремится к тому, чтобы переговоры увенчались успехом, и по этой причине согласился освободить 10 заложников», – говорится в сообщении.

    Также группировка обвинила Израиль в недостаточной гибкости в ходе переговоров. ХАМАС подчеркнуло, что представители движения продолжают работать с посредниками для преодоления всех препятствий на пути к соглашению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первая сессия непрямых переговоров о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и ХАМАС в Катаре завершилась без результата. При этом США заявили, что есть «хорошие шансы» достичь соглашения о перемирии в секторе Газа «в течение этой недели».

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    9 июля 2025, 10:45 • Новости дня
    В ЕС запланировали выделить 100 млрд евро Украине

    Bloomberg сообщило о планах ЕС выделить 100 млрд евро Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз обсуждает возможность создания специального фонда для стабильной финансовой поддержки Киева, который может заработать в 2028 году, пишет Bloomberg.

    Планы ЕС по формированию фонда для поддержки Украины обсуждаются в рамках подготовки к следующему семилетнему бюджету, сообщает Bloomberg. Сумма в 100 млрд евро может быть распределена с 2028 года, если участники одобрят инициативу в процессе бюджетных переговоров.

    Эта мера рассматривается на фоне снижения объема поддержки Украины со стороны США. Новое финансирование будет реализовано по действующей модели: Еврокомиссия предоставит Киеву гранты и льготные кредиты, большая часть которых связана с проведением реформ, необходимых для вступления в ЕС.

    Сегодня общая помощь ЕС Украине с начала спецоперации составляет около 160 млрд евро, включая 50 млрд евро, выделенных до 2027 года, и совместный с G7 кредитный инструмент на 50 млрд долларов, обеспеченный доходами от замороженных российских активов.

    Идея дополнительного фонда обсуждается наравне с другими вариантами. Детали могут быть опубликованы 16 июля вместе с новым семилетним бюджетом ЕС. Представитель ЕК отказался раскрывать подробности до публикации официального предложения.

    Ранее Институт мировой экономики (IfW) сообщил, что с приходом к власти американского президента Дональда Трампа США прекратили новую помощь Украине, в то время как ЕС продолжает ее предоставлять, увеличив разрыв до 23 млрд евро.

    В мае ЕС решил выделить Украине 1 млрд евро на производство оружия.

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    8 июля 2025, 12:47 • Новости дня
    Песков пообещал отслеживать информацию о санкциях ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль внимательно будет следить за информацией о готовящемся пакете санкций Евросоюза, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Безусловно, мы внимательно будем отслеживать развитие событий в этом направлении», – сказал он в ходе брифинга, передает ТАСС.

    Песков напомнил, что ранее уже звучали заявления о подготовке новых ограничительных мер, и Москва неоднократно обозначала свою позицию по этому вопросу.

    Ранее Еврокомиссия официально представила свои предложения по очередному, 18-му пакету антироссийских санкций.

    Словакия в очередной раз заблокировала принятие 18 пакета антироссийских санкций Евросоюза.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что новый пакет санкций ЕС против России «выглядит весьма "секси" для всех», но не будет иметь реального эффекта.

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