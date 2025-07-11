Президент Польши подписал закон, объявляющий 11 июля Днём памяти поляков – жертв геноцида, совершенного ОУН* и УПА* на восточных территориях Второй Речи Посполитой. К этому решению Польша фактически шла 80 лет.0 комментариев
В ЕС допустили приостановку соглашения об ассоциации с Израилем
Европейский союз рассматривает возможность приостановить действие соглашения об ассоциации с Израилем из-за ситуации вокруг Газы, сообщили СМИ.
Как пишет Politico, в проекте документа, подготовленном Европейской службой внешних связей, речь идет о вариантах вплоть до полного расторжения соглашения, которое регулирует торгово-экономические отношения между ЕС и Израилем, передает ТАСС.
Среди обсуждаемых мер – частичная приостановка соглашения, включая прекращение политического диалога с правительством премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Для такого шага потребуется единогласная поддержка всех 27 стран ЕС, пишет Politico. Более вероятным считают вариант приостановки торговой части соглашения, отменяющей преференции для израильских товаров, поскольку для этого решения достаточно квалифицированного большинства в Совете ЕС.
Кроме того, обсуждаются ограничения на участие Израиля в европейских научных и образовательных инициативах, включая программу Erasmus, а также возможное ограничение технического сотрудничества. Ожидается, что главы МИД стран ЕС рассмотрят данные меры 15 июля. В этот же день Израиль должен представить отчет о прогрессе в улучшении гуманитарной ситуации в секторе Газа.
5 июля портал Euractiv со ссылкой на осведомленных чиновников сообщил, что Евросоюз на следующей неделе намерен представить список из примерно пяти возможных мер против Израиля из-за событий в секторе Газа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, среди обсуждаемых мер рассматриваются полная или частичная приостановка действия Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем, а также санкции против израильских чиновников и военных.