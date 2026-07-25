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Избивший оскорбившего Нодара Думбадзе комика в Грузии освобожден под залог
Тбилисец Николоз Хурцилава, избивший грузинского комика Онисэ Окриашвили за оскорбления одного из самых любимых в стране писателей, классика местной и советской литературы Нодара Думбадзе и сдавшийся после этого полиции, освобожден в субботу Тбилгорсудом под залог в 5 тыс. лари (примерно 1900 долларов), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В социальных сетях развернулась кампания в поддержку Хурцилава, который объяснил свои действия тем, что избитый им комик, ранее цинично отзывавшийся о церкви, оскорбил все то, что уважает каждый грузинский патриот.
Следствие продолжается, Хурцилава грозит до года лишения свободы по статье УК «Насилие».
Окриашвили обвинил в случившемся «титушек» правящей «Грузинской мечты» и заявил, что продолжит свои выступления, не оглядываясь на авторитеты. Экс-президент Грузии, гражданин Украины Михаил Саакашвили, отбывающий многолетнее заключение, заступился за комика, назвал его «позитивным» и «образованным» и спрогнозировал будущее Грузии за такими, как Окриашвили.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в подкасте Анастасии Бендукидзе, дочери экс-министра экономики Кахи Бендукидзе, владелицы двух грузинских университетов, радикалы – молодежные активисты соревновались в оскорблениях известных личностей, и в том числе оскорбляли Нодара Думбадзе.
Это вызвало негативные отклики грузинской общественности и правящей партии «Грузинская мечта».
Депутат от «Грузинской мечты» Ираклий Кадагишвили заявил, что «идеология этих людей направлена на оскорбление всего традиционного, всего гуманного и достойного».