Избивший оскорбившего Нодара Думбадзе комика в Грузии освобожден под залог

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

В социальных сетях развернулась кампания в поддержку Хурцилава, который объяснил свои действия тем, что избитый им комик, ранее цинично отзывавшийся о церкви, оскорбил все то, что уважает каждый грузинский патриот.

Следствие продолжается, Хурцилава грозит до года лишения свободы по статье УК «Насилие».

Окриашвили обвинил в случившемся «титушек» правящей «Грузинской мечты» и заявил, что продолжит свои выступления, не оглядываясь на авторитеты. Экс-президент Грузии, гражданин Украины Михаил Саакашвили, отбывающий многолетнее заключение, заступился за комика, назвал его «позитивным» и «образованным» и спрогнозировал будущее Грузии за такими, как Окриашвили.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в подкасте Анастасии Бендукидзе, дочери экс-министра экономики Кахи Бендукидзе, владелицы двух грузинских университетов, радикалы – молодежные активисты соревновались в оскорблениях известных личностей, и в том числе оскорбляли Нодара Думбадзе.

Это вызвало негативные отклики грузинской общественности и правящей партии «Грузинская мечта».

Депутат от «Грузинской мечты» Ираклий Кадагишвили заявил, что «идеология этих людей направлена на оскорбление всего традиционного, всего гуманного и достойного».