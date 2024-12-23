Илон Маск выразил недовольство затратами США на оборону Европы в условиях роста долга

Tекст: Денис Тельманов

Американский предприниматель Илон Маск выразил недовольство высокими расходами США на оборону Европы в условиях дефицита бюджета и роста государственного долга. Об этом сообщает РИА «Новости». Маск, комментируя публикацию в соцсети Х, задался вопросом: «Почему американские налогоплательщики покрывают четверть европейских расходов на оборону? Это бессмысленно, особенно когда у нас огромный дефицит бюджета и неприемлемый рост долга».



Ранее газета Financial Times отмечала, что новая администрация избранного президента США Дональда Трампа намерена требовать от членов НАТО увеличения оборонных расходов до 5% ВВП. В 2023 году на саммите НАТО в Вильнюсе страны альянса договорились тратить минимум 2% ВВП на оборону. На данный момент только 23 из 32 государств-членов альянса выполняют это обязательство.

Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО. Он подчеркивал, что США могут выйти из организации, если европейские партнеры не увеличат свою финансовую ответственность за безопасность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск заявил, что Германия и Европа из-за «сверхнизкой рождаемости» оказались под угрозой полного исчезновения. Россия готовится к возможному военному конфликту с Североатлантическим альянсом в Европе в ближайшие десять лет, о чем сообщил глава Минобороны Андрей Белоусов. Киев углубил конфликт с будущим президентом США Дональдом Трампом, надеясь на поддержку Германии после смены канцлера на главу ХДС Фридриха Мерца, который хочет проводить в отношении России «жесткую линию».