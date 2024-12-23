Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.3 комментария
Маск раскритиковал расходы США на оборону Европы
Илон Маск выразил недовольство затратами США на оборону Европы в условиях роста долга
Илон Маск выразил возмущение по поводу значительных расходов США на оборону Европы в условиях роста государственного долга, заявив о несправедливости таких трат для американских налогоплательщиков.
Американский предприниматель Илон Маск выразил недовольство высокими расходами США на оборону Европы в условиях дефицита бюджета и роста государственного долга. Об этом сообщает РИА «Новости». Маск, комментируя публикацию в соцсети Х, задался вопросом: «Почему американские налогоплательщики покрывают четверть европейских расходов на оборону? Это бессмысленно, особенно когда у нас огромный дефицит бюджета и неприемлемый рост долга».
Ранее газета Financial Times отмечала, что новая администрация избранного президента США Дональда Трампа намерена требовать от членов НАТО увеличения оборонных расходов до 5% ВВП. В 2023 году на саммите НАТО в Вильнюсе страны альянса договорились тратить минимум 2% ВВП на оборону. На данный момент только 23 из 32 государств-членов альянса выполняют это обязательство.
Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО. Он подчеркивал, что США могут выйти из организации, если европейские партнеры не увеличат свою финансовую ответственность за безопасность.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск заявил, что Германия и Европа из-за «сверхнизкой рождаемости» оказались под угрозой полного исчезновения. Россия готовится к возможному военному конфликту с Североатлантическим альянсом в Европе в ближайшие десять лет, о чем сообщил глава Минобороны Андрей Белоусов. Киев углубил конфликт с будущим президентом США Дональдом Трампом, надеясь на поддержку Германии после смены канцлера на главу ХДС Фридриха Мерца, который хочет проводить в отношении России «жесткую линию».