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    Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.

    4 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Подводные камни успеха Турции в Сирии

    Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.

    19 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа «играет в бисер» от безысходности

    Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.

    19 комментариев
    21 декабря 2024, 05:54 • Новости дня

    Маск заявил об угрозе «полного исчезновения» Европы

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за «сверхнизкой рождаемости» Германия и Европа оказались под угрозой полного исчезновения, заявил американский предприниматель Илон Маск.

    «Германия и Европа находятся в глубокой беде из-за сверхнизкой рождаемости», – заявил Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    По его мнению, им угрожает «полное исчезновение».

    Напомним, на Совете министров иностранных дел ОБСЕ глава МИД Германии Анналена Бербок допустила ошибку, заявив, что население Европы составляет 1,3 млрд человек, хотя на самом деле оно около 750 миллионов.

    20 декабря 2024, 11:59 • Новости дня
    Евросовет признал ошибкой формулировку о «победе Украины»
    Евросовет признал ошибкой формулировку о «победе Украины»
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Евросовет намерен пересмотреть формулировку о «победе Украины» в своем заявлении, изначально появившемся на сайте совета, так как признал ее ошибочной, пишет Politico.

    Евросовет намерен изменить формулировку заявления о победе Украины на своем сайте из-за ошибки, передает ТАСС.

    Первоначально в тексте было сказано, что «Украина должна победить в этой войне», однако представитель совета подчеркнул, что это было ошибкой, которую вскоре исправят.

    Издание также сообщает, что в заключении Евросовета от 19 декабря было отмечено, что «Россия не должна одержать верх», что не совпадает с мнением главы дипломатии ЕС Каи Каллас, которая настаивала на том, что Украина должна одержать победу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что ситуация в зоне СВО кардинально меняется, ВС России освобождают землю квадратными километрами.

    Немецкий политолог Харли Шлангер считает, что западные страны все больше осознают проигрыш Украины в конфликте с Россией.

    Бывший президент Украины Петр Порошенко тем временем обвинил власти страны в отказе от риторики о победе в конфликте с Россией и переходе к обсуждению заморозки и поиску формулы мира.

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    20 декабря 2024, 22:16 • Новости дня
    Машины въехали в толпу на ярмарке в Магдебурге, власти заявили о теракте

    Немецкий портал t-online сообщил о гибели 11 человек на рождественской ярмарке в Магдебурге в результате наезда автомобилей

    Машины въехали в толпу на ярмарке в Магдебурге, власти заявили о теракте
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В немецком городе Магдебурге два автомобиля въехали в толпу на рождественской ярмарке, сообщает NTV. Портал t-online со ссылкой на очевидцев пишет об 11 погибших и 60 пострадавших.

    В региональном правительстве федеральной земли Саксония-Анхальт назвали случившееся терактом, передает ТАСС со ссылкой на MDR.

    Некоторые СМИ сообщают об одном автомобиле. «Водитель автомобиля въехал в толпу людей на рождественской ярмарке в Магдебурге. Он задержан», – приводит РИА «Новости» текст сообщения NTV.

    Очевидцы говорят, что водитель, судя по всему, специально направил машину на людей, пишет t-online.

    Bild со ссылкой на источники пишет, что территорию ярмарки закрыли и обыскивают на наличие взрывчатых веществ.

    В декабре немецкая полиция задержала троих подозреваемых в подготовке теракта – немцев ливанского и турецкого происхождения. В Аугсбурге задержали иракского беженца по подозрению в подготовке теракта. Также сообщалось, что в Эльмсхорне исламист в никабе готовил массовое убийство людей в Германии. В октябре был задержан гражданин Ливии по подозрению в подготовке теракта против израильского посольства в Берлине.


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    20 декабря 2024, 19:55 • Видео
    В Евросоюзе отменили «победу Украины»

    Руководство Евросоюза заявило об ошибке, которая прокралась в текст заявления по итогам совместных мероприятий с Владимиром Зеленским в Брюсселе: вместо «Украина должна победить в этой войне» нужно читать «Россия не должна одержать верх». Маленькая разница, но принципиальная. И страшная для Украины.

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    19 декабря 2024, 02:18 • Новости дня
    Латвийский министр заставила украинского таксиста извиняться за русский язык

    Министр Латвии потребовала извинений от Bolt за русскоговорящего таксиста-украинца

    Латвийский министр заставила украинского таксиста извиняться за русский язык
    @ EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Латвии Байба Браже потребовала извинений от компании Bolt после инцидента, где таксист из Украины общался с ней на русском языке в Риге.

    Как сообщает украинское издание «Страна», министр иностранных дел Латвии Байба Браже выразила недовольство после поездки в такси, где водитель-украинец общался с ней на русском языке. По словам министра, русский язык не должен являться единственным средством общения в стране.

    После инцидента компания Bolt извинилась перед министром, объяснив, что водитель является беженцем из Украины, не владеющим латышским языком. Это заявление было опубликовано в социальной сети Х, которая используется для официальных комментариев министра.

    Кроме того, подобные случаи языковых споров становятся все более частыми. Например, в одной из школ Германии преподавательница украинского языка выразила недовольство тем, что ее ученица использует русский язык в общении в своей семье.

    Случай с министром и таксистом продолжает вызывать обсуждения в обществе, поднимая вопрос о языковых предпочтениях и толерантности в многонациональных странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, последнее в Латвии государственное радио на русском языке оказалось на грани закрытия; власти Таллина приняли решение исключить слово «русский» из названий двух гимназий города; Министерство внутренних дел Эстонии предложило запретить подачу документов для ВНЖ на русском языке и ввести новые требования к заявителям, включая знание эстонского.

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    19 декабря 2024, 22:18 • Новости дня
    Шольц и Трамп сочли «слишком долгим» конфликт на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц и избранный президент США Дональд Трамп согласились, что конфликт на Украине «продолжается слишком долго», сообщил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт.

    Состоялся телефонный разговор Шольца с Трампом. «Разговор был сосредоточен на вызовах в сфере безопасности в Европе», – приводит слова Хебештрайта РИА «Новости».

    Обе стороны согласились, что конфликт «продолжается слишком долго», и подчеркнули необходимость найти скорейший путь к справедливому и устойчивому миру.

    В ходе обсуждения Шольц подтвердил свою приверженность поддержке Украины. Он заверил Трампа, что Германия будет оказывать помощь Украине столько, сколько потребуется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Трамп дал понять, что ожидает от украинского лидера Владимира Зеленского готовности к территориальным уступкам ради мира. Шольц заявлял, что Германия не будет помогать Украине, если это наносит критический ущерб ее собственной безопасности.

    В ноябре у Шольца и Трампа уже был телефонный разговор.

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    20 декабря 2024, 15:52 • Новости дня
    Штайнмайер назвал дату роспуска Бундестага

    Президент Германии Штайнмайер объявил о планах распустить Бундестаг 27 декабря

    Штайнмайер назвал дату роспуска Бундестага
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер планирует распустить Бундестаг 27 декабря 2024 года, поскольку переговоры с председателями фракций и групп выявили отсутствие перспектив для создания стабильного парламентского большинства.

    Штайнмайер отметил, что в последние дни провел переговоры с председателями фракций и групп в Бундестаге. Он подчеркнул, что эти обсуждения подтвердили отсутствие перспектив для создания стабильного парламентского большинства для правительства Германии, сообщает ТАСС.

    Президент заявил о намерении действовать в соответствии со статьей 68 Основного закона ФРГ, которая предусматривает возможность роспуска Бундестага. Окончательное решение о роспуске парламента будет принято 27 декабря 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Шольц предложил президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру распустить Бундестаг из-за политического кризиса. Партия «Альтернатива для Германии» предложила провести референдум о выходе страны из Европейского союза. Депутат Бундестага призвал возобновить переговоры с Россией о поставках газа, что свидетельствует о растущей потребности в энергетическом диалоге.


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    19 декабря 2024, 20:36 • Новости дня
    ЕС заморозил активы России до завершения конфликта на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Евросоюз принял решение заморозить российские активы до завершения конфликта на Украине и выплаты компенсаций Киеву, что юридически обязывает все страны ЕС следовать этому постановлению.

    Как сообщает ТАСС, саммит ЕС постановил, что все страны сообщества обязаны заморозить суверенные активы России до конца конфликта на Украине и выплаты компенсаций убытков Киеву. Это решение является юридически обязывающим и может быть пересмотрено только единогласным постановлением другого саммита.

    В заявлении саммита отмечается, что «на основании закона ЕС российские активы останутся блокированы, пока Россия не прекратит» специальную военную операцию на Украине и «не компенсирует ей убытки», причиненные конфликтом. Данный шаг принят в рамках усилий ЕС по оказанию давления на Россию для урегулирования конфликта и поддержки Украины.

    Решения, принятые Европейским советом, обладают обязательной силой для всех стран-членов ЕС и институтов сообщества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз рассматривал два варианта конфискации замороженных активов России, одним из которых были судебные решения, которые могли бы стать основой для изъятия активов, а также обсуждал возможность обходиться без судебных процедур по расчету ущерба.

    Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила сомнение в том, что замороженные активы России когда-либо будут возвращены, так как Европейский союз может потратить их на восстановление Украины. Представитель ЕС сообщал, что Евросоюз планирует выделить Украине 30 млрд евро в 2025 году

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    20 декабря 2024, 09:55 • Новости дня
    Еврокомиссар призвал ЕС изучить конфискацию российских активов на Западе
    Еврокомиссар призвал ЕС изучить конфискацию российских активов на Западе
    @ Nicolas Landemard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил агентству Bloomberg о необходимости проработки юридических аспектов конфискации замороженных российских активов, чтобы минимизировать риски для финансовой стабильности.

    По его словам, Евросоюзу следует внимательно изучить возможность конфискации замороженных на Западе российских активов, передает РИА «Новости».

    Домбровскис подчеркнул, что любые действия в этом направлении должны быть юридически обоснованными, чтобы они могли выдержать потенциальное судебное рассмотрение.

    Он также отметил важность минимизации рисков для финансовой стабильности Европы.

    «Мы уже сделали важный шаг, когда заморозили эти активы», – заявил Домбровскис, добавив, что изначально были опасения касательно влияния этой меры на финансовую стабильность и евро, но эти риски не материализовались.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз заморозил российские активы до завершения конфликта на Украине и выплаты компенсаций Киеву, что юридически обязывает все страны ЕС следовать этому постановлению.

    Известно, что ЕС рассматривал два варианта конфискации замороженных активов России, одним из которых были судебные решения, которые могли бы стать основой для изъятия активов, а также обсуждал возможность обходиться без судебных процедур по расчету ущерба.

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    21 декабря 2024, 01:07 • Новости дня
    В результате теракта в Магдебурге погибли два человека, много пострадавших
    В результате теракта в Магдебурге погибли два человека, много пострадавших
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    Жертвами теракта в немецком Магдебурге стали два человека, много пострадавших, сообщил премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф. NTV сообщает, что погиб ребенок.

    «Очень много раненых. На данный момент погибли два человека», – приводит слова Хазелоффа РИА «Новости».

    По данным NTV, который ссылается на Хазелоффа, один из двух погибших был маленьким ребенком

    При этом Bild и другие немецкие СМИ со ссылкой на источники заявляли, что погибли как минимум 11 человек, до 80 пострадали. Welt со ссылкой на спасательную службу Магдебурга заявила, что пострадали от 60 до 80 человек, передает ТАСС.

    Посольство России в Германии выясняет, есть ли россияне среди пострадавших. Открыта горячая линия экстренной консульской помощи.

    Напомним, в Магдебурге автомобиль (некоторые СМИ сообщали о двух машинах) въехал в толпу на рождественской ярмарке. Местные власти назвали случившееся терактом. Наезд на людей устроил выходец из Саудовской Аравии.

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    19 декабря 2024, 10:29 • Новости дня
    «Альтернатива для Германии» предложила провести референдум о выходе из ЕС

    Bloomberg: «Альтернатива для Германии» предложила провести референдум о выходе ФРГ из ЕС

    «Альтернатива для Германии» предложила провести референдум о выходе из ЕС
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Партия «Альтернатива для Германии» и ее лидер Алиса Вайдель предложили проведение референдума о выходе страны из Европейского союза и еврозоны, заявив о разрушительном влиянии политики ЕС на автомобильную отрасль Германии.

    Алиса Вайдель, кандидат в канцлеры от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), подвергла резкой критике политику Евросоюза, заявив, что она разрушает автомобильную промышленность Германии, сообщает Bloomberg.

    В интервью Bloomberg TV в Берлине Вайдель подчеркнула, что ЕС превратился в бюрократическую структуру с «социалистической политикой», которая разрушает рыночный механизм в Европе.

    Вайдель отметила, что Германия страдает из-за запрета ЕС на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году, что, по ее мнению, серьезно ударило по автомобильному сектору страны. Она отметила: «Нам не нужны все эти бюрократы, не понимающие, что они делают, и разрушающие наши основы в Европейском союзе». АдГ предлагает вернуть ЕС к свободной торговой зоне, чтобы исключить излишнюю бюрократию.

    В рамках своей предвыборной кампании перед выборами, назначенными на 23 февраля, АдГ выступает за выход Германии из ЕС и еврозоны. Это будет означать значительное изменение в политике Германии и отказ от десятилетий политической и экономической интеграции. Партия также призывает к ужесточению контроля за мигрантами и депортации сотен тысяч нелегалов.

    Несмотря на критику, партия занимает второе место в опросах общественного мнения, опережая все правящие партии, включая социал-демократов канцлера Олафа Шольца. Причем Вайдель отвергла ярлык «ультраправой» партии, называя ее «либертарианской» и «консервативной». Стоит отметить, однако, что некоторые региональные отделения партии на востоке страны считаются экстремистскими и находятся под наблюдением немецких спецслужб.

    Напомним, на этой неделе «Альтернатива для Германии» предложила ФРГ подумать о выходе из НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия столкнулась с кризисом экономического потенциала, который упал ниже допандемийного уровня из-за отказа от российских энергоносителей и усиления конкуренции с китайскими автопроизводителями.

    Депутат Бундестага Клаус Эрнст заявил о необходимости возобновления переговоров с Россией по поставкам газа для снижения его стоимости и обеспечения доступного энергоснабжения в стране.

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    20 декабря 2024, 05:53 • Новости дня
    Орбан отложил решение по санкциям ЕС против России до инаугурации Трампа

    Орбан собрался принять решение о поддержке продления санкций ЕС против России после инаугурации Трампа

    Орбан отложил решение по санкциям ЕС против России до инаугурации Трампа
    @ Szilard Voros/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил лидерам Евросоюза, что примет решение по вопросу поддержки продления санкций против России после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января, сообщает Bloomberg.

    Евросоюзу необходимо продлевать санкции каждые шесть месяцев. Следующее продление должно быть одобрено в конце января, спустя 11 дней после инаугурации Трампа, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Агентство отмечает, что до настоящего времени продление санкций проходило как рутинная процедура, однако для этого требуется единогласная поддержка всех 27 стран-членов ЕС. Венгрия, обладая правом вето, может повлиять на данный процесс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны утвердили 15-й пакет санкций против России, в который включили 52 танкера, перевозящих российскую нефть, и 32 компании, обвиняемые в обходе санкций и торговых ограничений. Министерство иностранных дел России анонсировало скорый ответ на данные меры Европейского союза.


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    20 декабря 2024, 02:48 • Новости дня
    ЕС потратил на Украину 130 млрд евро

    Фон дер Ляйен оценила помощь Евросоюза Украине в 130 млрд евро

    ЕС потратил на Украину 130 млрд евро
    @ Christian Charisius/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз уже вложил 130 млрд евро в поддержку Украины и планирует выделить в 2025 году еще 30,6 млрд евро только бюджетной финансовой помощи, не считая поставок оружия, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС.

    «Евросоюз уже предоставил помощь Украине на 130 млрд евро», – приводит слова фон дер Ляйен ТАСС.

    Она отметила, что «с военной точки зрения» Евросоюз поставил Украине около 47% всего оружия, в то время как США предоставили 40%. Она сделала это заявление на пресс-конференции, комментируя вопрос о том, почему украинский лидер Владимир Зеленский настоятельно требует гарантий безопасности именно от американских партнеров, называя все европейские гарантии вместе взятые недостаточными. Ее спросили, не говорит ли это о стратегической слабости Евросоюза.

    Также она ушла от прямого ответа на вопрос о том, почему лидеры стран ЕС не смогли убедить Зеленского в способности без помощи США поддерживать Украину столько, сколько необходимо.

    Глава Евросовета Антониу Кошта сказал, что Зеленский призвал ЕС «не спекулировать на сценариях», а сосредоточиться на усилении Украины. «И мы будем рядом с Украиной при любых сценариях», – подчеркнул Кошта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце ноября Европарламент проголосовал за новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен и Кайей Каллас в должности верховного представителя по внешней политике и безопасности.

    В первый день своего мандата новый глава Евросовета Антониу Кошта и глава евродипломатии Кая Каллас посетили Киев.

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    20 декабря 2024, 03:55 • Новости дня
    ЕС не исключил скорого начала первого раунда переговоров о членстве Украины

    Фон дер Ляйен сообщила о возможном начале в 2025 году первого раунда переговоров о вступлении Украины в ЕС

    ЕС не исключил скорого начала первого раунда переговоров о членстве Украины
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз планирует запустить первый раунд переговоров с Украиной о вступлении в ЕС в начале 2025 года, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита в Брюсселе.

    Как заявила фон дер Ляйен, если Украина продолжит выполнение необходимых условий, то Европа «должна открыть первый кластер переговоров», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Украина начала длительный процесс переговоров о приеме в ЕС. ЕК решила, что Украина выполнила все условия для начала переговоров.

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    20 декабря 2024, 23:52 • Новости дня
    Теракт на ярмарке в Магдебурге совершил выходец из Саудовской Аравии

    Welt сообщила о задержании выходца из Саудовской Аравии после наезда на людей на рождественской ярмарке в Магдебурге

    Теракт на ярмарке в Магдебурге совершил выходец из Саудовской Аравии
    @ Heiko Rebsch/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Наезд на людей на рождественской ярмарке в Магдебурге устроил выходец из Саудовской Аравии на черном BMW, пишут Welt и Spiegel.

    По данным Welt, задержан выходец из Саудовской Аравии 1974 года рождения. Машина была им арендована. Spiegel уточняет, что речь идет о черном BMW, передает ТАСС.

    Bild сообщает, что он работал в местной больнице, передает РИА «Новости».

    Focus-online пишет, что мужчина прежде не попадал в поле зрения правоохранительных органов как исламист.

    Представитель правительства земли Саксония-Анхальт Маттиас Шуппе заявил, что, «предположительно, речь идет о теракте». Городские власти также назвали происшедшее терактом.

    Напомним, прежде некоторые СМИ сообщали, что машин, въехавших в толпу на рождественской ярмарке, было две. Портал t-online со ссылкой на очевидцев пишет об 11 погибших и 60 пострадавших.


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    18 декабря 2024, 14:45 • Новости дня
    В Греции назвали антироссийскую резолюцию ЕП позорной и опасной

    Вице-спикер парламента Греции назвал антироссийскую резолюцию ЕП позорной и опасной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-спикер греческого парламента Василиос Вилиардос подверг критике антироссийскую резолюцию Европарламента, назвав ее призывом к Третьей мировой войне и позором для Евросоюза.

    Вилиардос в своем выступлении на заседании, посвященном обсуждению работы министерства иностранных дел, заявил, что антироссийская резолюция Европарламента является позорным призывом к Третьей мировой войне, передает РИА «Новости».

    По его словам, документ укрепляет поддержку Евросоюза для Украины в борьбе с Россией и вызывает возмущение даже у нейтрального наблюдателя.

    Вилиардос отметил, что Европарламент уже принимал в июле резолюцию, фактически объявляющую России тотальную войну, но новая резолюция идет еще дальше, не исключая поставки боевых самолетов и крылатых ракет. Он подчеркнул, что документ не накладывает ограничений на использование этого оружия, что может привести к нападению на всю Россию.

    Депутат также указал на то, что резолюция игнорирует факт возможного ядерного конфликта, и не рассматривает дипломатические шаги для мирного урегулирования. Он отметил, что резолюция полна обвинений, угроз и требований, и это крайне опасная ситуация, требующая осторожного подхода.

    По его мнению, отсутствие упоминаний о прямом участии НАТО и последствиях для европейских граждан свидетельствует о том, что некоторые члены Европарламента потеряли связь с реальностью. Он подчеркнул, что торговые и валютные войны зачастую заканчиваются обычными войнами, и в данном случае речь идет о возможном применении ядерного оружия.

    Ранее депутаты Европарламента предложили создать новый формат финансирования закупок оружия Украине в ответ на блокаду средств Венгрией из Европейского фонда мира.

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    19 декабря 2024, 05:35 • Новости дня
    Минкоммерции Китая потребовала от ЕС прекратить санкции против компаний

    Минкоммерция Китая осудило санкции ЕС против китайских компаний, внесенных в списки

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство коммерции Китая выразило недовольство санкциями ЕС, затронувшими китайские компании, и потребовало прекратить эту практику, которая наносит вред стратегическому партнерству Китая и ЕС.

    Как сообщает ТАСС, Министерство коммерции Китая призвало Евросоюз пересмотреть свою политику внесения китайских компаний в санкционные списки. Это заявление последовало после введения ЕС новых санкций против России, затронувших также китайские предприятия.

    В пресс-релизе министерства говорится, что Китай считает такие меры вредными для законных интересов своих компаний и противоречащими духу стратегического партнерства между странами. Пекин настоятельно требует, чтобы ЕС прекратил эту практику и сосредоточился на поддержке взаимовыгодных экономических связей.

    Минкоммерции Китая подчеркнуло, что всегда выступало против односторонних санкций, которые не поддерживаются международным правом и не санкционированы Советом Безопасности ООН. Ведомство выразило уверенность, что действия ЕС оказывают негативное влияние на торгово-экономические отношения между Китаем и Европой.

    Ранее в санкционный список ЕС были внесены три китайские компании – Juhang Aviation Technology, Redlepus TSK Vektor Industrial и Xiamen Limbach Aviation Engine. Им предъявлены обвинения в производстве беспилотников, которые используются в зоне СВО, а действия ЕС включают блокировку их активов и запрет на взаимодействие с европейским бизнесом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия расширила санкционный список для России, добавив 20 нефтяных танкеров и две компании из Дубая, которые, по мнению британских властей, поддерживают российский энергетический сектор. Министерство иностранных дел Китая предупредило, что использование США торговли в качестве инструмента давления может нарушить глобальные производственно-поставочные цепочки и в конечном итоге навредить самим Штатам на фоне призывов провести проверку китайского чеснока.

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