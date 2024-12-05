Глава МИД Германии почти вдвое завысила численность европейцев

Анналена Бербок назвала численность населения Европы в 1,3 млрд человек

Tекст: Евгения Караваева

Глава МИД Германии Анналена Бербок выступила на Совете министров иностранных дел ОБСЕ с критикой в адрес главы российского МИД Сергея Лаврова, попутно ошибочно заявив о численности населения Европы в 1,3 млрд человек, сообщает РИА Новости. По данным ООН, население Европы составляет около 750 млн человек.

Позднее Министерство иностранных дел Германии исправило заявление Бербок, заменив в опубликованной в соцсети Х цитате слово «Европа» на «регион ОБСЕ». Эти изменения внесли после реакции общественности на ошибку.

Лавров ранее прибыл на Мальту для участия в Совете министров иностранных дел ОБСЕ. В своем выступлении на заседании подчеркнул бесполезность ОБСЕ, критически отозвавшись о роли организации.

Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, визит Лаврова стал первым в страну Евросоюза с начала российской специальной военной операции на Украине. Перед заседанием он раскритиковал аннулирование Мальтой визы официального представителя МИД России Марии Захаровой.