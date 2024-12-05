Если сирийцы так же легко сдадут и Хомс, придется задуматься об эвакуации наших баз в Тартусе и Хмеймиме. А помочь бармалеям теперь желания у многих прибавится.13 комментариев
Глава МИД Германии почти вдвое завысила численность европейцев
Анналена Бербок назвала численность населения Европы в 1,3 млрд человек
На Совете министров иностранных дел ОБСЕ глава МИД Германии Анналена Бербок допустила ошибку, заявив, что население Европы составляет 1,3 млрд человек, хотя на самом деле оно около 750 миллионов.
Глава МИД Германии Анналена Бербок выступила на Совете министров иностранных дел ОБСЕ с критикой в адрес главы российского МИД Сергея Лаврова, попутно ошибочно заявив о численности населения Европы в 1,3 млрд человек, сообщает РИА Новости. По данным ООН, население Европы составляет около 750 млн человек.
Позднее Министерство иностранных дел Германии исправило заявление Бербок, заменив в опубликованной в соцсети Х цитате слово «Европа» на «регион ОБСЕ». Эти изменения внесли после реакции общественности на ошибку.
Лавров ранее прибыл на Мальту для участия в Совете министров иностранных дел ОБСЕ. В своем выступлении на заседании подчеркнул бесполезность ОБСЕ, критически отозвавшись о роли организации.
Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, визит Лаврова стал первым в страну Евросоюза с начала российской специальной военной операции на Украине. Перед заседанием он раскритиковал аннулирование Мальтой визы официального представителя МИД России Марии Захаровой.