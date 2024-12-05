Следующие друг за другом юбилеи (в этом году – 35-летие падения Берлинской стены, в следующем – 35-летие объединения Германии) заставили всех вспомнить эту не самую стандартную в истории мира процедуру – объединение двух когда-то разделенных стран. И выяснилось, что у многих восточных немцев недавняя история до сих пор отзывается болью.6 комментариев
Лавров раскритиковал ОБСЕ за бесполезность
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) утратила способность быть полезной в своих задачах, заявил глава МИД Сергей Лавров на Совете министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.
Он отметил, что в настоящий момент не осталось ни одной сферы, где ОБСЕ могла бы оказать значимую помощь в решении насущных вопросов, передает ТАСС.
Также Лавров обвинил ОБСЕ в бездействии и отсутствии реакции на действия украинских властей, которые, по его словам, с 2017 года принимают законы, ущемляющие права русскоязычного населения в Украине. Он подчеркнул, что все институты ОБСЕ, включая председательство и генсекретаря, «хранят молчание», наблюдая за этими действиями.
В своей речи Лавров подчеркнул, что западные страны, несмотря на заявленную ими озабоченность вопросами прав человека, игнорируют эти проблемы.
Напомним, Лавров прибыл на Мальту на встречу СМИД ОБСЕ, что стало его первым визитом в страну Евросоюза с начала российской специальной военной операции на Украине. При этом официальному представителю МИД России Марии Захаровой аннулировали ранее выданную визу накануне заседания на Мальте.